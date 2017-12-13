Сегодня, 25 марта, исполнилось 63 года с того дня, как Советский Союз признал государственный суверенитет Германской Демократической Республики (ГДР). Понятно, что эту дату вспомнят только профессиональные историки, однако любознательному читателю, на мой взгляд, будет интересно провести аналогии с современной геополитической ситуацией и, прежде всего, с непризнанными республиками на Донбассе.

Фото из книги Н. Платошкина «Жаркое лето 1953 года в Германии» Бунтовщики просят подростка напасть на советский танк. 17 июня 1953 года

Взять хотя бы хронологические параллели. Для признания ГДР самостоятельным государством могущественному Союзу ССР понадобилось целых восемь лет (в 1945—1948 гг. это была советская зона оккупации, а в 1949 году — после выборов в фолькскаммер — образована собственно ГДР). С момента провозглашения ДНР И ЛНР прошло без малого три года, а диванные ура-патриоты уже порвали соцсети, вопрошая — почему это Путин не признаёт Новороссию?!

Сегодня и поговорим, почему Сталин не стремился наделять ГДР суверенитетом. Забегая вперёд и вновь сопоставляя полувековую историю с сегодняшним днём, скажу, что Советский Союз рассчитывал на послевоенное объединение Германии — при условии, что от Бонна до Берлина и от Гамбурга до Мюнхена будет одна большая ГДР.

Из архива ИА REGNUM Русско-немецкий разговорник 1959 года издания с тостом «За мирное воссоединение Германии!»

…Передо мной лежит немецко-русский разговорник, отпечатанный в Венгрии в 1959 году. В рубрике «Тосты» я обратил внимание на застольное пожелание: Auf die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands! («За мирное воссоединение Германии!») Вот так, ГДР уже как пять лет была самостоятельным государством, но о воссоединении нет-нет да вспоминали.

Итак, первый и последний президент ГДР Вильгельм Пик заявил в 1949 году, что Германская Демократическая Республика станет центром германского объединения (Пик выбрал термин Kerngebiet, дословно: ядерная — в смысле базовая — территория для воссоединения). Одновременно новообразованная ФРГ считала себя единственным легитимным представителем немецкого народа. В процесс перетягивания политического одеяла, естественно, подключились СССР и США.

Вильгельм Пик и Иосиф Сталин

За год до своей смерти — 10 марта 1952 года — Иосиф Сталин передал США т.н. «мирную ноту», в которой согласился на объединение вчерашнего противника. Читаем фрагменты сталинского проекта мирного договора:

«Германия восстанавливается как единое государство».

«Все вооружённые силы оккупирующих держав должны быть выведены из Германии».

«Германия обязуется не вступать в какие-либо коалиции или военные союзы, направленные против любой державы, принимавшей участие своими вооружёнными силами в войне против Германии».

«Германии будет разрешено иметь свои национальные вооружённые силы (сухопутные, военно-воздушные и военно-морские), необходимые для обороны страны».

«Мирная нота» произвела эффект по обе стороны разделённой страны. Даже министр внутригерманских отношений ФРГ Якоб Кайзер охарактеризовал документ как «важнейшее политическое событие последнего времени». Но вмешались США, которые создали к тому времени предтечу НАТО — Европейское оборонительное сообщество (ЕОС), подталкивая ФРГ вступить туда.

Нота Сталина, опубликованная в газете «Правда» 11 марта 1952 года

В итоге канцлер Конрад Аденаэур, не выдержав американского нажима, позволил штатовской разведке дискредитировать сталинскую ноту среди западногерманского населения. Для этого были применены методы фейкового информирования (да-да, читатель, ничего не меняется в этом мире). В десятках городов ФРГ неизвестным доселе «Ударным отрядом против большевистского разложения» были расклеены сотни типографских плакатов с надписями «Москва хочет Рурскую область!», «Сегодня немецкая национальная армия — завтра немецкая советская республика!», «Боремся со шпионами, диверсантами и осведомителями!» (на последнем плакате ползут красные клещи с серпом и молотом на спинах) и пр.

Антисоветский плакат в ФРГ «Боремся со шпионами, диверсантами и осведомителями!»

Опустим грандиозную работу дипломатов и разведчиков двух сверхдержав. Ставки были неимоверно высоки с тремя вариантами развития Европы. Либо ФРГ поглощает ГДР (на выходе получается американская колония), либо ГДР поглощает ФРГ (читай лозунг с плаката: «Немецкая советская республика»), либо США и СССР остаются при своих «кусках» от вчерашней Великой Германии.

Сработал третий, в общем-то, компромиссный вариант. Уже менее чем через два месяца после сталинской «мирной ноты» Бонн подписал договор о создании ЕОС и вступлении в него (проект, правда, оказался мертворожденным, но уже через три года появилось НАТО, куда ФРГ сразу же перекочевала). Накануне же подписания договора ЕОС Берлин сделал алаверды — объявил о создании внутригерманской границы, протянув километры колючей проволоки, и начал — по просьбе Сталина — формировать народную армию.

Фото из книги Н. Платошкина «Жаркое лето 1953 года в Германии» Западноберлинская фотомодель искушает граждан ГДР. На указателе надпись: «Внимание! Через 40 метров Вы покинете Западный Берлин»

Историки спорят — получила бы ГДР суверенитет от СССР при Сталине? Хроника 1952−1953 годов говорит нам, что руководство Восточной Германии само всё больше и больше играло в самостоятельность. И начало оно, прежде всего, с шоковых экономических реформ под лозунгом «Поход за экономию».

Например, в день смерти Сталина Берлин повысил подоходный налог, затем отказался компенсировать железнодорожный проезд рабочим к месту работы, а ещё чуть позднее (но всё в марте 1953 года) задрал цены на спиртное. Восточные немцы ответили бегством в ФРГ (в марте перешли границу более 50 тыс. человек), а в июне начался бунт. Демонстранты громили полицейские участки, магазины и кинотеатры. Есть свидетельства, что бунтовщиков подбадривали американские офицеры и бывшие эсэсовцы, которых освободили бунтари. Это был типичный майдан с уже назначенным виновником — даже не Советским Союзом, а просто «русскими». Толпа скандировала рифмованную кричалку:

Wir wollen nicht nur haben Brot,

sondern wir schlagen alle Russen tot!

(«Мы хотим не только хлеба, но и убить всех русских!»)

Фото из книги Н. Платошкина «Жаркое лето 1953 года в Германии» Бунтовщики сорвали и уничтожили вывеску общественной приёмной президента ГДР в Берлине. 17 июня 1953 года

Собственная полиция не справилась с разъярённой толпой, и в итоге восстание было подавлено советскими военными, что лишний раз подтвердило истину, что до суверенитета ГДР ещё далеко.

Бунт пришёлся на период межвластья в СССР, и остаётся только благодарить доблестных советских офицеров, что Штатам не удалось выжать из «восточно-германского майдана» максимум — переворот в Берлине.

Фото из книги Н. Платошкина «Жаркое лето 1953 года в Германии» Памятник в Западном Берлине советским солдатам, расстрелянным якобы за отказ 17 июня 1953 года применить оружие

Пришедший осенью 1953 года к монопольной личной власти Никита Хрущёв, как киношный царь-самозванец Бунша, менее чем через год сдал геополитические позиции в Европе — 19 февраля 1954 года он передал в состав Украины российскую Крымскую область и Севастополь, а 25 марта 1954 года отпустил ГДР в свободное плавание. В коммюнике говорилось об упразднении Советской военной администрации, а также о праве ГДР самостоятельно заниматься внешней политикой, включая «отношения с Западной Германией».

Первая дойчемарка, выпущенная в 1956 году «суверенной» ГДР

Празднуя обретение независимости, немецкий поэт и автор гимна ГДР Иоганнес Бехер, написал такие строки:

Железной волей спаян

В преддверье новых эр,

Народ — судьбы хозяин —

Построил ГДР!

«Новых эр» не суждено было увидеть — ГДР оставалось жить всего 36 лет.