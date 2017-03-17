Москва, 7 мая, 2024, 02:06 — ИА Регнум. В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца идут последние приготовления к торжественному событию — 7 мая в 12:00 мск начнётся инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Для главы государства это будет пятая церемония вступления в должность.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В этом году основные дни голосования прошли с 15 по 17 марта.

Инаугурация начнётся с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручат Штандарт и Знак президента. Затем прозвучит речь главы государства, а завершится церемония артиллерийским салютом и парадом президентского полка.

На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

По окончании произведут 30 выстрелов из пушек в честь главнокомандующего Вооруженными силами России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на заключительной перед своей инаугурацией встрече с уходящим в отставку правительством выразил надежду, что ещё многое удастся сделать во имя России и её народа.

Владимир Путин заявил, что во главе всех задач, которые решала Россия, находилось укрепление международных позиций страны и её суверенитета. Он подчеркнул, что Западу не удалось достичь своей цели и разрушить Россию изнутри, а многочисленные антироссийские санкции принесли обратный эффект.

Кабинет министров под руководством председателя правительства Михаила Мишустина 7 мая уйдёт в отставку. Формирование нового правительства будет проходить согласно поправкам к Конституции РФ, принятым в 2020 году. Премьер-министра назначит президент после утверждения его кандидатуры депутатами Госдумы.

Девятилетняя Раисат Акипова, которая в 2023 году расплакалась, когда не смогла увидеть и сфотографироваться с Владимиром Путиным, была приглашена гостем на инаугурацию в Кремль 7 мая. Мама девочки отметила, что в администрации ей сказали, что Раисат будет первым ребёнком за всю историю на инаугурации президента.