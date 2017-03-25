Министерство иностранных дел Польши сообщило о переговорах заместителя главы МИД Марека Жулковского с его немецким коллегой Маркусом Эдерером. Как говорится в пресс-релизе со ссылкой на заявление польского дипломата, «нашей целью является снижение военного напряжения и стимулирование аналогичной деятельности со стороны российских партнеров». Упоминается, что Жулковский также поблагодарил Эдерера за участие Германии в деятельности по разрешению конфликта на Украине, также «заместители министров обсудили развитие ситуации в Белоруссии и выразили надежду на мирный ход демонстраций, запланированных в этой стране на субботу, 25 марта». Что интересно, заголовок официального релиза обозначен как «МИД: разговор о польско-немецких отношениях и безопасности в Центральной и Восточной Европе». Такая формулировка допускает двусмысленность и заставляет гадать, к какой из частей ее относятся упоминания о России, Украине и Белоруссии — то ли «польско-немецких отношений», то ли «безопасности Центральной и Восточной Европы». Раньше можно было бы смело сказать, что ко второй. Но сейчас на восточном направлении Европы ситуация начинается меняться таким образом, что ранее сложившийся пазл уступает место мозаике с недостающими и выпадающими элементами.

Прусский генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн в оккупированном Минске, февраль 1918

В первую очередь, это задевает Белоруссию. Встреча двух высокопоставленных дипломатов, польского и немецкого, состоялась на фоне раскрытия «заговора», о чем 21 марта объявил белорусский президент Александр Лукашенко. Напомним, что во время рабочей поездки в Могилевскую область он в частности заявил: «Мы уже несколько десятков (боевиков — С.С.) задержали, которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — на Украине. По-моему, в Литве или в Польше, не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием». Так Минск создал интригу, обозначив несколько направлений — Варшаву, Вильнюс и Киев. На следующий день, 22 марта, отреагировала украинская сторона. Служба безопасности Украины направила в КГБ Белоруссии запрос, с просьбой прояснить суть утверждения Лукашенко, «не соответствующими действительности» слова белорусского президента назвала пресс-служба МИД Украины. Однако уже вечером 23 марта президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим коллегой. В официальном сообщении Минска говорится, что оба лидера «обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений… Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс на Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта». Это позволяет предположить, что «украинский след» в «заговоре» является несерьезным, а между Минском и Киевом сложилась некая стратегическая глубина отношений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Последний диктатор

Более резко отреагировал Вильнюс, раскритиковав заявления Лукашенко, будто вооруженных провокаторов могли готовить в Литве, передает немецкая радиостанция Deutsche Welle. «Это высосанные из пальца измышления», — заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс. Он призвал власти в Минске прекратить искусственно искать врагов как за границей, так и внутри страны. Что касается Варшавы, то она предпочла акцентировать внимание на ранее задержанных (15 марта во время протестов в Белоруссии против «указов о тунеядцах») «независимых активистах и журналистах». В заявлении польского МИД от 22 марта указывалось, что «в прошлом году Польша инициировала возрождение политического диалога с Белоруссией, руководствуясь подписанным за четверть века до того договором о добрососедстве и сигналами белорусских властей об их намерениях улучшить отношения между Белоруссией и ЕС». Коллизия с «боевиками» не упоминалась. Конечно, очередной резкий разворот Минска ставит ныне правящую польскую партию «Право и Справедливость» (PiS) в сложное положение, дискредитируя ее попытки перетянуть белорусских партнеров на свою сторону. «С Россией не удается даже минимально разморозить отношения, — констатирует ежедневная Dziennik Gazeta Prawna. — С Украиной, как говорят наши собеседники в Киеве, никакой химии. Белоруссия просто ударила нас по щеке. Во вторник, 21 марта, через несколько месяцев после восстановления отношений с Минском и принесения дани в виде гарантий по поводу ликвидации телеканала «Белсат», Александр Лукашенко обвинил Польшу в соучастии в организации переворота в Белоруссии».

Однако нельзя не отметить и активизации в регионе нового-старого игрока — Германии. С одной стороны, Берлин использует традиционную риторику «демократических ценностей». Так, в середине марта по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Белоруссией и Германией в Минск приехала делегация немецких политиков во главе с государственным министром МИД по делам Европы Михаэлем Ротом. «Мы не хотим возвращения к временам санкций, но со стороны как Евросоюза, так и Германии существует абсолютно четкое ожидание, что именно сейчас, в важной фазе наших отношений, в Белоруссии не должно быть отката назад в плане демократии и прав человека», — заявил Рот в интервью БелаПАН и Белорусскому радио. С другой стороны, текущую работу в рамках белорусско-германских консультаций между министерствами иностранных дел курирует Маркус Эдерер. Как и его польский коллега Марек Жулковский, он тоже считается специалистом в восточных делах и, как сообщала в феврале этого года немецкая газета Welt am Sonntag, на сегодня является одним из главных претендентов на пост посла Евросоюза в Москве. Это уже категория «реальной геополитики».

Казалось бы, Германия совсем недавно пришла в Литву на уровне отдельного батальона в рамках программы усиления так называемого восточного фланга НАТО, а регион, включающий саму Литву, Польшу и вот теперь Белоруссию, уже грозит сдвинуться с места и прийти в движение. Еще в начале прошлого года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский критиковал программу «Восточное партнерство» за то, что она является «немецкой концепцией восточной политики Европы» и заявлял, что «мифом является убеждение, будто можно реализовать хорошую восточную политику через Европейский союз». Но в итоге, как выяснила для себя Варшава, сама она проводить самостоятельную политику на этом направлении не в состоянии — притом что Польша является членом НАТО и ЕС, тот же Киев готов воспринимать ее в лучшем случае на уровне двухсторонних отношений, а Минск то расточает комплименты и делает заманчивые авансы, то «бьет по щеке». Иное дело — Германия. Если говорить о перспективе, немцы пришли в Литву всерьез и надолго, что требует осмысления и прогностических концепций. Чем это обернется для соседнего Минска и Лукашенко, сказать трудно. Но можно вспомнить, что Брест, где в марте 1918 года Берлин и Вена подписали с большевиками Брест-Литовский мир по формуле «власть в обмен на территории», находился и находится в Белоруссии.