



المصور أنس الحاج Флаг Йемена

Выбранный курс США в Йемене неидеален, однако он позволяет администрации США избежать погрязания в конфликте, который грозит стать вторым Афганистаном для Вашингтона. Поддерживая кампанию Саудовской Аравии и борясь с исламистами, США могут одновременно и выполнять свои обязательства перед своим союзником, и защитить свои интересы, пишет Ари Хинштейн в статье для The National Interest.

Несомненно, отмечает автор, в администрации США заметны определенные внутренние противоречия по вопросу политики США в отношении Йемена, связанные с целым набором действующих в этой ближневосточной стране сил. Политика Белого дома тем не менее едва ли заключается в том, чтобы «служить саудитам», как утверждают некоторые. Как и в случае других примеров участия США в делах Ближнего Востока, имеющиеся у Вашингтона варианты не идеальны, поэтому Белому дому придется добиваться баланса между проблематичными игроками для того, чтобы защитить свои интересы. Однако, поддерживая кампанию Саудовской Аравии и в то же самое время борясь с боевиками «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США смогут создать необходимый баланс между выполнением своих обещаний по защите союзников и решением проблемы угрозы суннитского радикализма.

Безусловно, есть причины ставить под сомнение необходимость для США вмешиваться в конфликт в Йемене. Действительно страна стала «Вьетнамом» для Египта в 1960-х годах и может стать очередным Афганистаном для США, если вооруженные силы страны погрязнут в гражданской войне, находящейся на грани гуманитарного кризиса. Более того, Вашингтон не видит реальной ценности в том, чтобы сражаться с врагами Саудовской Аравии в Йемене, известными как хуситы. Несмотря на заявления об обратном, нанесение ударов по хуситам мало чем повредит Ирану, поскольку Тегеран пошел лишь на незначительную помощь группировке, тогда как поддержка Тегерана носила по большей части риторический характер.

К сожалению для США, Саудовская Аравия, которую они стремятся поддержать, а также боевики, которых Вашингтон пытается уничтожить, имеют общего врага — хуситов. Это означает, что, нейтрализуя АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — организацию, по большей части сконцентрированную на борьбе с хуситами, США осложнят жизнь Эр-Рияду, и без того столкнувшемуся со сложностями. В то же самое время успехи коалиции во главе с Саудовской Аравией по выдавливанию хуситов из малонаселенных районов без замены их функционирующим правительством создают вакуум власти, способствующий росту АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее отказ от каких-либо действий и вмешательства в ситуацию в Йемене приведет к своим последствиям. Например, если позволить коалиции во главе с Эр-Риядом пойти на кампанию по восстановлению правительства свергнутого президента Хади без поддержки США, такой шаг с большой долей вероятности приведет к катастрофическим последствиям для одного из наиболее важных союзников Вашингтона в регионе. К тому же и по архитектуре безопасности США на Ближнем Востоке будет нанесен удар. Это очевидно, если принять во внимание те неубедительные результаты, достигнутые Эр-Риядом даже при — пусть и ограниченной — поддержке США, а также миллиарды вложенных средств.

Читайте также: После двух лет войны в Йемене поражение Эр-Рияда очевидно — AC

Кроме того, если не оказать противодействие АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене, под угрозой со стороны исламизма на территории США могут оказаться граждане страны. Поэтому, столкнувшись с необходимостью действовать для защиты своих интересов, а также ввиду законных опасений перед эскалацией, США выбрали правильный курс, совершая удары беспилотников, при этом поддерживая кампанию Эр-Рияда и не принимая в ней участия, тем самым минимизируя риск своего втягивания в конфликт.

На гуманитарном уровне аргументация против поставок Саудовской Аравии точечного оружия безосновательна. В действительности Эр-Рияд не откажется от борьбы, от которой, по его мнению, зависит существование государства, будут ли США поставлять такое оружие или нет. Вашингтон не может повлиять на то, будет ли Саудовская Аравия проводить свою кампанию в Йемена, от Белого дома может зависеть только, будет ли она проводиться с помощью точечного оружия или «глупых» бомб.

Таким образом, несмотря на очевидные разногласия между его нынешними политическими шагами, Трамп правильно сделал, когда выбрал курс, в наибольшей степени защищающий интересы США. Он, хоть и неидеален, однако более предпочтителен, чем оставить союзников США без поддержки и позволить врагам процветать.