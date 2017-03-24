На прошедших осенью 2016 года выборах в Новгородскую областную думу больше всех новгородских наблюдателей за политическими процессами удивила партия «Яблоко»: в предвыборный список партии вошли фигуры с очень разным политическим прошлым, объединяло которых, пожалуй, одно — желание отправить экс-губернатора региона Сергея Митина и его команду в отставку.

MartinStr Хамелеон

Коалиция оппозиции

Новгородская общественница Анна Черепанова назвала предвыборный список «Яблока» «коалиционным списком новгородской оппозиции». В нём оказался и бывший депутат областной думы Леонид Дорошев, который в региональный парламент пятого созыва в 2011 году избирался от КПРФ, но в 2014 году вышел из партии. И экс-депутат областной думы Леонид Муратов, избранный в 2011 году от «Справедливой России». И экс-депутат Совета депутатов города Чудово Сергей Максименко, который в горсовет Чудово избирался от партии «Родина», а ранее, в 2013 году, участвовал в досрочных выборах главы Чудовского района как кандидат от КПРФ.

На довыборах в думу Великого Новгорода «Яблоко» поставило на экс-помощницу экс-депутата Дорошева Оксану Сергееву, которая в 2013 году безуспешно пыталась избраться в гордуму от КПРФ, а в 2014—2015 годах уже представляла в Новгородской области «Партию прогресса» Алексея Навального.

putnik Алексей Навальный

Оценку «коалиционному списку новгородской оппозиции» поставил избиратель: партия недополучила до желанного мандата в региональном парламенте всего 0,17% голосов и пытается оспорить итоги выборов в судах. Между тем Сергей Митин ушёл в отставку досрочно, в Новгородской области грядут выборы нового губернатора и пока не совсем понятно, есть ли претензии у «яблочников» на этот пост, и кто из них заявит о своих губернаторских амбициях. В кампании 2012 года партия не участвовала.

«Ни веры, ни копейки»

Зато в выборах губернатора в 2012 году участвовала независимый депутат думы Великого Новгорода Елена Михайлова. В городскую думу в 2013 году она, действительно, избралась как самовыдвиженка по одному из одномандатных округов, но на пост губернатора Новгородской области пошла от партии «Правое дело». Притом что в том же 2012 году Михайлова возглавила Новгородское региональное отделение партии «Гражданская платформа» и была доверенным лицом Михаила Прохорова на президентских выборах. 10-процентный «муниципальный фильтр» беспартийной Михайловой при поддержке «Правого дела» преодолеть не удалось, а после избрания в городскую думу у неё возник конфликт с руководством «Гражданской платформы» — из партии Михайлову исключили с формулировкой «за совершение действий, наносящих вред партии».

«Поэтому я приняла решение в отсутствие поддержки партии «Гражданская платформа», которая не даёт ни идеологии, ни веры, ни копейки, не останавливаться в политическом росте», — комментировала Елена Михайлова происходящее новгородским СМИ, а также заявила, что на выборах в гордуму «победила вместе с людьми». «Они уверены, что депутат-самовыдвиженец ближе к проблемам дворов и домов, а партийность воспринимают как инструмент для федеральной политики. Я вижу в этом мудрый народный выход на компромисс», — заявляла Михайлова. И в 2016 году пошла на праймериз «Единой России».

Или другой пример. Руководитель фракции ЛДПР в Новгородской областной думе прошлого созыва Виталий Кириллов, не поладив с однопартийцами, в 2016 году пошёл на выборы в региональный парламент вместе с «Коммунистами России». При этом Кириллов оставался во главе фракции ЛДПР в облдуме (и единственным её представителем). А ведь в 2011 году, когда возглавлял региональное отделение ЛДПР, выглядел вполне себе убеждённым либерал-демократом.

Алексей Банников ИА REGNUM Баннер ЛДПР

Вместе с линией партии

В «партии власти», на первый взгляд, таких «политических хамелеонов» не так много (если не учитывать, конечно, тот факт, что у многих видных единороссов партийная биография уходит корнями в КПСС). В исполкоме регионального отделения, правда, пост заместителя руководителя сейчас занимает политтехнолог Юлия Бороненко, которая в 2012 году на губернаторских выборах помогала с пиар-поддержкой кандидату от «Патриотов России» Николаю Захарову (кстати, без единого муниципального депутата от партии он легко преодолел 10-процентный фильтр), а ранее работала в региональном отделении «Народной партии».

Нынешний лидер «Единой России» в Великом Новгороде Владислав Букетов избирался депутатом думы города с 2004 года как самовыдвиженец. Но в 2012 году сразу возглавил местное отделение «ЕР» и, пройдя в 2013 году в гордуму по партийному списку, стал председателем думской фракции единороссов. В своём же политическом прошлом — в гордуме третьего созыва, которая впервые изменила Устав Великого Новгорода, отменив прямые выборы мэра города — Букетов был известен как сторонник института сити-менеджеров и в этом смысле противостоял тогдашней «Единой России», отстаивавшей прямые выборы даже на митингах. В 2007 году та дума самораспустилась, прямые выборы вернули, а спустя несколько лет их отменила уже сама «Единая Россия».

В той, самораспустившейся думе Великого Новгорода третьего созыва «Единая Россия» вообще смотрелась как оппозиция. Изменить ситуацию помогла лишь смена власти в регионе и полная партийная перезагрузка 2007 года. А ещё в том созыве думы была депутатская группа «Дорога жизни», которой руководил Дмитрий Вертков. Затем он возглавлял фракцию «Справедливой России», но спустя девять лет, в 2016-м, уже участвовал в выборах в областную думу от «Единой России», а также стал сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Но, пожалуй, самая яркая фигура во фракции «Единой России» в нынешней Новгородской областной думе — депутат Дмитрий Игнатов. В 2011 году он прошёл в региональный парламент как кандидат от «Справедливой России», а через год вышел из партии. В 2013—2015 годах Игнатов возглавлял региональное отделение партии «Родина», но в 2016-м оставил и её и пошёл на праймериз «Единой России». Под лозунгом «Сын земли Новгородской» Игнатов праймериз в Госдуму проиграл, но выборы по своему округу в региональный парламент выиграл и вошёл во фракцию единороссов.

Депутат-игнатов-дс.рф Дмитрий Игнатов

В 2014 году именно Дмитрий Игнатов (а также бывшие его коллеги-депутаты Владимир Чистяков и Виктор Вебер) выступили с поправками в областной закон об отмене прямых выборов глав муниципалитетов, которые, с лёгкой руки лидера фракции КПРФ Валерия Гайдыма, назвали «законом Димы Игнатова». Но в нынешнем году депутат Михаил Караулов внёс в региональный парламент новые поправки — о возвращении прямых выборов мэра Великого Новгорода и глав районов. Что интересно: Игнатов, похоже, готов инициативу поддержать и отказаться от закона имени себя. «Со временем я все больше убеждаюсь, что в политике не всегда уместны правила бизнеса. Эффективными решениями зачастую являются те, которые приняты на основе мнения большинства, а не на основе управленческой целесообразности. Михаил Олегович — опытный руководитель и «молодой» политик, и я очень внимательно наблюдаю, как реагирует общественное мнение на его инициативу, поскольку, если это выйдет на обсуждение областной думы, люди будут требовать от нас, депутатов, мудрого и взвешенного решения», — такой комментарий дал Дмитрий Игнатов интернет-газете «Ваши новости».

Правда, в самой «Единой России», похоже, пока не знают, что «политически целесообразно» поддержать в текущий момент. Власть в регионе вновь сменилась, мало ли что.