



Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Скандал, объектом которого стал президент США Дональд Трамп, обвиняемый в сговоре с Россией, может оказаться заговором с целью подорвать позиции нового главы Белого дома. Основной вопрос, который требует ответа, знал ли об этом бывший президент США Барак Обама, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

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Через два дня после того, как директор ФБР Джеймс Коми заявил, что нет оснований верить в утверждение Трампа о слежке за ним со стороны Барака Обамы, председатель комитета по разведке палаты представителей США Девин Нунес отметил, что президент-республиканец мог быть прав.

По его словам, разведывательные службы могли в ходе слежки за законными целями узнать имена лиц переходной команды Трампа и стали распространять их повсюду, гарантируя утечку этой информации. Если это так, то ситуация «попахивает» заговором с целью саботирования правления президента Трампа, еще до того как он пришел в Белый дом.

Если Коми с готовностью заявил, что нет свидетельств, подтверждающих заявление Трампа о прослушке, то когда дело зашло об электронном слежении за Трампом и его предвыборным штабом, Коми почему-то не смог прокомментировать эту информацию. Что наводит на мысль о том, в чем же здесь реальный скандал.

Россия ли взломала сервер Национального комитета Демократической партии США и электронную переписку главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты и передала их WikiLeaks? Об этом утверждается с июня 2016 года. Пошли ли члены команды Трампа на сговор с Москвой? Ни директор национальной разведки Джеймс Клеппер, ни бывший глава ЦРУ Майкл Морелл не нашли свидетельств этому.

Однако если ни Клеппер, ни Морелл не нашли подтверждений сговора между Кремлем и Трампом, что же они искали все это время? Изучали ли они «расшифровки ФБР», о которых проговорился сенатор-демократ Крис Кунс, позднее отказавшийся от своих заявлений и указавший, что не имеет «четких свидетельств сговора» Трампа с Москвой?

Если такие расшифровки существуют, то кто перехватил переговоры, на основе которых они были сделаны? Если это сделали разведывательные службы, то кто тогда дал добро на проведение такой операции, насколько она обширна, против кого направлена и ведется ли она по-прежнему?

К тому же, если после восьми месяцев разведывательные службы США по-прежнему не могут сказать, пошли ли члены команды Трампа на сговор с Россией или нет, что это говорит об их компетенции?

Настоящий же скандал, который американские СМИ считают отвлечением от основной цели — Трампа, — заключается в том, что существует заговор «глубокого государства» по подрыву правления президента-республиканца, начатый сторонниками Обамы и, возможно, одобренный им самим.

В частности, 12 января журналист издания The Washington Post Дэвид Игнатиус написал, что, «по данным высокопоставленного официального лица в правительстве США, (генерал Майкл) Флинн провел несколько телефонных разговоров с послом России Сергеем Кисляком 29 декабря — день, когда Обама выслал 25 официальных лиц России… Что же [Кисляку] сказал Флинн?«

Итак, 29 декабря Флинн, кандидат на пост советника Трампа по национальной безопасности, не только не выполнял еще свои обязанности, когда звонил послу, но и был гражданским лицом. Так почему же он стал объектом внимания разведки?

И кем было «высокопоставленное официальное лицо», сообщившее о разговоре? Мог ли этот человек знать, сколько раз Флинн общался с Кисляком, но не знать содержание разговора? В это верится с трудом. Создается впечатление «заказухи» со стороны противника Трампа в разведывательных службах, который использовал Игнатиуса в качестве того, что «сделает мокрую работу». И когда Флинн был вынужден уйти в отставку, перерыл ли Коми ФБР в поисках преступника, слившего информацию на Флинна? Если нет, то почему?

Сейчас же журналист Wall Street Journal Дэн Хеннинджер в очередной раз указывает на статью в New York Times, в которой сообщалось, что «в последние дни администрации Обамы некоторые официальные лица Белого дома стремились распространить информацию о попытках России подорвать президентские выборы — а также о возможных контактах между помощниками избранного президента Трампа и Россией — во всех частях правительства».

«И они так и поступили» — отметил он, цитируя New York Times.

«Сотрудники разведывательных служб стремились вложить в анализ как можно больше необработанной разведывательной информации, а также держать доклады на относительно низком уровне секретности, чтобы их мог прочитать как можно более широкий круг членов правительства и, в некоторых случаях, и союзники в Европе», — приводит Хеннинджер цитату из статьи издания.

Для каких благих целей сотрудники разведки США станут распространять секреты, подрывающие позиции собственного президента, иностранным режимам? Разве это не акт предательства, разве это не мятеж?

Хеннинджер также отмечает, что 12 января издание написало, что «генеральный прокурор США Лоретта Линч подписала правила, благодаря которым Агентство национальной безопасности (АНБ) смогло распространить «необработанную развединформацию» 16 другим разведывательным агентствам».

Поразительно, отмечает автор, получается, что сторонники засеяли разведывательные службы «самодельными взрывными устройствами», которые должны были «сдетонировать» с приходом Трампа. В этом и настоящий скандал, а не в том, что Трамп сказал президенту Владимиру Путину найти 30 тыс. пропавших писем Хиллари Клинтон.

Безусловно, необходимо определить, кто пошел на сговор с Россией, если таковые были, однако еще важнее пролить свет на заговор «глубокого государства» против президента Трампа.

На сегодняшний день обвинения Трампа в связях с Россией оказались безрезультатными, однако настоящим кладезем может оказаться расследование того, кто именно в ФБР, ЦРУ или АНБ разоблачает граждан США и незаконным образом сливает информацию о Трампе в ненавидящие его СМИ для подрыва позиций президента, которому они клялись служить.

В том же, что касается причастности Линч и Белого дома к заговору с целью подрыва позиций президента, основной вопрос заключается в следующем: что знал Барак Обама и когда он об этом узнал?