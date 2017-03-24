Ярмарки в дореволюционном Казахстане — основа тогдашней оптовой торговли. Данные приведены по краткой энциклопедии Казахской ССР (т.1, 1985), Канделаки И. «Роль ярмарок в русской торговле» (СПб, 1914) и другим источникам.

И. С. Куликов. Ярмарка. 1910

Первый. До развития бирж, магазинов и вообще стационарных торговых сетей ярмарки были основными торговыми площадками страны. Так как большая часть товаров там была продукцией сельского хозяйства, то ассортимент имел выраженный сезонный характер, и проводились ярмарки в определенные месяцы года. Были и сельские с преимущественно розничной торговлей, и губернские с оптовой торговлей. Всего в Российской империи в начале 20-го века было 18 452 ярмарки. Интересно, что наиболее крупные по объемам товарооборота ярмарки находились в Поволжье, на Урале, в Сибири и Казахстане, а не в европейской части Российской империи.

Второй. Управление ярмарками осуществлялось согласно Устава торгового (Свод законов Российской империи, том 11). Но крупные ярмарки имели специальное положение, которое регулировало всю их деятельность. Управление ярмарками осуществлялось тремя органами: собрание уполномоченных, ярмарочный комитет, ярмарочная контора. Собрание уполномоченных включало в себя выборщиков от всех купцов, участвующих в ярмарке и решало самые основные вопросы ярмарки. Ярмарочный комитет осуществлял исполнительную власть и непосредственное управление ярмаркой — помогал в оформлении сделок, собирал платежи и сборы. Ярмарочная контора контролировала ярмарочную инфраструктуру и ее качество, а также следила за безопасностью мероприятия. Также для решения споров действовал ярмарочный суд, который выполнял функции третейского суда и арбитража. Все органы управления ярмарки были выборные и самофинансируемые. К примеру, на небольших ярмарках на территории Казахстана ярмарочный комитет состоял из представителей городской администрации, ветеринарного врача, двух казахских и двух русских торговцев.

Третий. Для понимания объемов торгового оборота на ярмарках, можно приблизительно оценить их так — обычный рабочий в конце ХIX и начале XX века получал в месяц 10 рублей, а обед в дешевом трактире стоил примерно 10 копеек. То есть 1 рубль Российской империи по своей покупательной способности соответствует нынешним 10 000 тенге (по текущему курсу 1 860 р.). Исходя из этого, можно посмотреть на товарооборот и время проведения крупнейших ярмарок на территории Казахстана (крупнейшая в России ярмарка Нижегородская имела оборот около 160 миллионов рублей, вторая по величине Ирбитская — около 25 миллионов рублей):

Меновническая в Оренбурге (1 сентября — 1 ноября) — 14 миллионов рублей;

Константиновская в Акмолинске (сейчас Астана) (1 мая — 10 июля) — 3 миллиона рублей;

Аулие-Атинская в городе Аулие-Ата (сейчас Тараз, в советское время Джамбул) (1 мая — 1 июня) — 3 миллиона рублей;

Куяндинско-Ботовская около Каркаралинска (25 мая — 25 июня) — 2−3 миллиона рублей;

Семипалатинская ярмарка в Семипалатинске (сейчас Семей) (15 декабря — 1 января) — 1,8 миллиона рублей;

Уральская ярмарка в Уральске (20 мая — 20 июня) — 2 миллиона рублей;

Весенняя ханская ярмарка в Букеевской орде (9 мая — 19 мая) — 1,4 миллиона рублей;

Темирская ярмарка в городе Темир (20 мая — 20 июля) — 1 миллион рублей;

Троицкая ярмарка в Троицке (1 июля — 1 октября) — 1 миллион рублей;

Орская меновая ярмарка в Орске (1 июня — 1 октября) — 1 миллион рублей.

Четвертый. Основные товары, которые казахи продавали на ярмарках — это скот (бараны, лошади, верблюды, коровы), шерсть, кожи, меха (волка, лисицы, сурков, куницы и т.д.), конский волос. Покупали они ткани, галантерейные товары, чай, крупы, зерно, муку, сахар, деревянные изделия, всяческую утварь, оружие и боеприпасы. Также на этих ярмарках продавались товары из Средней Азии и Ирана — хлопковые и шелковые ткани, сухофрукты, ковры, каракуль (мерлушка), посуда, золото, серебро, драгоценные и полудрагоценные камни и др. Продаваемые казахами бараны были не только источником шкур и мяса, но от них получали сало, которое в донефтяную эпоху вместе с китовым и тюленьим жиром было заменой всевозможных смазок и масел. Сало ценилось даже больше мяса.

Архив государственного музея Ярмарка в Невинномысской, конец XIX века

Пятый. В Российской империи торговые пути по территории Казахстана формировались в основном в направлении юг-север, причем было выражено два основных пути — из Средней Азии в Оренбург и из Средней Азии в Сибирь через Семипалатинск. В дальнейшем на основе этих старых караванных путей были построены две основные железные дороги региона: железная дорога Оренбург-Ташкент и Туркестано-Сибирская магистраль.

Шестой. Бурный рост ярмарок в XIX веке привел к формированию среди казахов двух торговых сословий. Первое — это саудегеры, купцы-оптовики, которые торговали на ярмарках и имели разветвленную сеть поставок. Второе — это алыпсатары, купцы-коммивояжеры, которые занимались розничной торговлей. Алыпсатары подобно русским купцам-булыням в русских деревнях ездили по аулам весной и продавали под расписку различные товары, а затем осенью забирали в счет уплаты скот (похожий механизм сейчас реализуется с помощью фьючерсов). Они могли быть как приказчиками у саудегера, так и самостоятельными торговцами. Но преимущественно на ярмарках торговали русские, татарские, хивинские и бухарские купцы.

Седьмой. В конце XVIII и первой половине XIX века торговля на ярмарках была преимущественно меновой, а основной единицей расчета был годовалый баран (сек). Двухгодовалый баран (кунан) стоил как полтора сека, а трехгодовалый баран (дунен) был равен двум секам. Затем во второй половине XX века в связи с необходимостью платить различные денежные налоги и сборы на ярмарках стали рассчитываться только денежными средствами.