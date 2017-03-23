



Александр Горбаруков ИА REGNUM По следам Гитлера

Как это принято в Латвии, 16 марта в самом центре Риги прошли мероприятия в честь латышских легионеров Waffen SS. Все, как и всегда, — марширующие сотни почитателей гитлеровских палачей, украинские коллеги, требующие «вернуть Крым», десятки журналистов, сотни полицейских и, конечно же, задержанные антифашисты.

На фоне информационного голода СМИ жадно выхватывали из раскаленной атмосферы любой шорох, связанный с этим днем, ставшим чуть ли ни самым раскрученным брендом Латвии. Публиковалось буквально все. И если голоса противников нацизма в этом году стали звучать намного тише, уже только потому, что закончились свежие доводы, доказывающие чудовищность происходящего, то носители «европейскости» по Гитлеру продолжили генерировать свежие аргументы, шокирующие своим цинизмом и оригинальностью.

Так, спикер Сейма Инара Мурниеце (третий по важности политик в стране, после президента и премьер-министра) во время возложения цветов на могилы эсэсовцев, заявила, что латышские легионеры Waffen SS шли в бой с намерением победить большевизм и не допустить повторения «красного террора»:

«Латыши надеялись, что будут разбиты оба войска оккупантов, как это в свое время произошло во время Борьбы за независимость в 1918—1920 годах, когда латыши прогнали и большевиков, и нацистов», — приводит слова Мурниеце пресс-служба Сейма.

Латышский добровольческий легион СС

Вот так вот — в 1920 году… прогнали нацистов! И это не просто утверждение какой-то там экзальтированной дамы, а одного из руководителей страны, цитаты которой публикует официальный сайт латвийского парламента и тиражируют все местные СМИ. Более того — это слова руководителя государственного органа, регламентирующего жизнь всей Латвии. А ведь именно она еще совсем недавно рьяно доказывала, что все жертвы нацистского лагеря смерти в Саласпилсе — всего лишь «выдумка советских пропагандистов»:

Латвийские имиджмейкеры нацистского концлагеря

Латышская неонацистка посетила музей Холокоста в Вашингтоне

Но и это еще не все. В продолжение своей речи высокопоставленный государственный чиновник, сквозь призму искаженного восприятия истории и реальности, добавила, что «латышские солдаты всегда знали, что свою страну нужно защищать — так это было во Вторую мировую. И так это происходит и сейчас». При этом традиционно добавляется, что латыши надели на себя нацистскую форму и присягнули лично Гитлеру только потому, что мечтали разгромить большевиков, а затем и самих немцев. Следуя этой логике, руководству НАТО самое время задуматься о благонадежности таких союзников. Не вижу никаких гарантий тому, что, имея подобную историческо-идеологическую кашу в голове, нацепившие на себя форму НАТО и поклявшиеся в приверженности «западным ценностям», не преследуют именно такой конечной цели…

А вообще, все тяжелее и противнее разбирать и комментировать всю эту оправдывающую самих себя неонацистскую ахинею. Поэтому просто напомню им о том, что латыши действительно разгромили нацизм — в составе многонациональной Красной армии, партизанских отрядов и многочисленных подпольных антифашистских ячеек. Проявляя при этом стойкость, героизм и искреннее желание уничтожить человеконенавистническую идеологию. Но о них не вспоминает ни один из латвийских государственных чиновников. И если правящая элита Латвии не считает себя приверженцами нацизма, то остается только одно объяснение данному молчанию — это эстетические предпочтения. Ведь, как любил говаривать агрессивный российский либерал и давний почитатель прибалтийской «демократии» Леонид Гозман: «Красивая форма — единственное отличие СМЕРШ от СС».

А пока подождем заявлений руководителей Латвии о том, что Балтийское море выкопали древние латыши… украинские коллеги помогут обосновать и оформить.