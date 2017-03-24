



Виктор Корецкий. Наши силы неисчислимы. 1941

Через год в России пройдут выборы президента, и этот временной рубеж логично послужил поводом для обсуждения данной темы в экспертном сообществе. Мне довелось принять участие в такой дискуссии в стенах Зиновьевского клуба. Услышал немало интересного, но пересказывать даже самое существенное не вижу смысла, поскольку клуб регулярно публикует записи подобных встреч. Отмечу, однако, две мысли, которые имеют непосредственное отношение к тому, что скажу дальше.

Первая. Предстоящие выборы не будут выборами между равнозначными кандидатами, по сути дела это будет плебисцит по поводу политики, проводимой Владимиром Путиным. Результаты этого плебисцита имеют большое внутреннее значение, но не только: они важны в контексте возрастающего внешнего давления на президента нашей страны лично и на всю Россию в целом.

В этой связи, с одной стороны, необходимо, чтобы явка на выборы была как можно более высокой, как и процент поданных за Владимира Путина голосов. С другой, отсутствие реальной политической интриги способно снизить желание граждан России идти на участки для голосования. Кто-то не пойдёт из апатии, кто-то, возможно, в знак протеста, но преобладающее число тех, кто останется дома, не пойдёт голосовать просто в результате «прагматизма». У большинства граждан России деятельность Владимира Путина принципиальных возражений не вызывает, а если и вызывает, то всё равно итоги выборов предопределены — так зачем тратить время и силы? Это противоречие надо снять.

Kremlin.ru Владимир Путин

Вторая. Да, граждане России, вне всякого сомнения, захотят, чтобы Владимир Путин остался президентом страны ещё на один срок, но его избрание не должно стать просто ступенькой, переступив через которую, он просто продолжит делать то, что делал до этого. Оно должно открывать новый этап в политическом развитии России — этап формирования действительно общенационального консенсуса относительно её будущего.

И вот теперь собственно моя мысль на этот счёт. Уже долгое время я являюсь противником партийной политики в её «западно-демократическом» понимании. Для большей ясности здесь уместно привести пример президентских выборов по партийному принципу в современной Франции. Борьба с противниками на них идёт вплоть до их уничтожения (хорошо хотя бы то, что только до политического и морального уничтожения). Соответственно, никто из кандидатов ничего полезного в программах противников не видит. Победитель осуществляет только свою программу, а на деле и её не осуществляет, а просто использует должность президента в интересах тех политических сил и особенно спонсоров, которые привели его к власти.

К сожалению, партийная политика в России близка к этому варианту, разве что отсутствие возможности побороться за реальную власть, президентские полномочия, делает её не такой агрессивной.

Такое моё отношение к партийной политике сформировалось под воздействием двух факторов. Первым стала сама наша политическая действительность. А вторым — освоение идей известного нашего философа Алексея Фёдоровича Лосева по поводу взаимосвязи части и целого.

Алексей Фёдорович Лосев

Не пугайтесь этой философской терминологии, вдумайтесь, что говорил Лосев (заранее прошу извинения за сжатие его мыслей в подобающую такой статье форму). Часть целого, говорил он, существует только в силу того, что существует целое. Когда одна часть целого вступает в борьбу с другой его частью, тем более — непримиримую борьбу, борьбу на уничтожение, она борется и с целым, уничтожает его и, тем самым, борется сама с собой, уничтожает саму себя. Лосев говорил об этом осторожно — понятно, как это звучало в 1920-е годы в контексте возобладавшего принципа классовой борьбы — но суть его подхода именно такова.

Итак, заменим слово «часть» словом «партия» (благо корень у них, пусть и в разных языках, один и тот же). Заменим слово «целое» — словами «общество», «народ», «родина». Ещё раз вспомним сегодняшнюю Францию. И мы ещё раз убедимся, что нашей стране, нашей культуре партийная политика противопоказана.

Понятно, что видоизменение политической системы — процесс долгий. Нет сомнения, что так или иначе различные социальные группы, различные сегменты общества должны иметь коллективных представителей своих политических, экономических и других интересов. Мы видим также, что в современной России движение в этом направлении уже началось, в частности, в рамках Общественной палаты и Народного фронта. Но на выборах в Государственную думу, если ничего не менять, партийный принцип будет продолжать действовать ещё продолжительное время.

Что же касается выборов президента, тем более с учётом того, как выглядит сегодня предполагаемый список кандидатов, то они дают возможность видеть в них не инструмент борьбы и разделения, а инструмент выработки того самого общенационального консенсуса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Чтобы сразу донести до читателя суть моей идеи, приведу свой пример. Владимир Путин в качестве политика внушает мне гораздо большее уважение, чем Геннадий Зюганов, но на президентских выборах я неизменно голосую за лидера КПРФ. Почему я так делаю, ведь я знаю, что Зюганов никогда президентом не станет? По одной простой причине. Именно потому, что я это знаю, мне представляется тем более важным, чтобы та политическая программа, с которой он идёт на выборы, а это гораздо более антикапиталистическая, развёрнутая в сторону социальной справедливости программа, чем та, с которой выходит на выборы Владимир Путин, получила большее число голосов в поддержку. И чтобы она тем самым стала фактором, который имеет больше оснований на то, чтобы учитываться переизбранным президентом Владимиром Путиным в своей дальнейшей деятельности.

При этом я хорошо понимаю, что полной уверенности в том, что она действительно будет учитываться пропорционально числу поданных за неё голосов, нет. Но ведь и совсем не принимать во внимание поддержку этой политической платформы президент не может. Точно так же не факт, что он будет учитывать её даже во внутренних обсуждениях с либералами-рыночниками, но пусть этот аргумент у него будет. Даст Бог, захочет им парировать новые попытки решать экономические проблемы за счет широких слоёв населения, сокращать социальные блага!

А теперь давайте применим этот подход к предстоящим выборам, причём, естественно, не только в контексте отношения к кандидату от КПРФ. Те граждане России, кто намерен голосовать не за Владимира Путина, а за других кандидатов — от ЛДПР, «Справедливой России», прочих — должны идти на выборы не в силу партийной лояльности, не для того, чтобы их кандидат просто получил достойное число голосов, а для того, чтобы его программа приобрела реально больший вес в качестве составляющей будущего общенационального политического консенсуса.

Как обеспечить такое понимание — это уже технический вопрос, но у меня нет сомнений, что, если все граждане России будут руководствоваться именно такими соображениями, на избирательные участки придет гораздо больше наших соотечественников. Голоса, конечно, пропорционально несколько перераспределятся, но общим выигрышем станет мощное проявление доверия к институту выборов и к президентской власти как объединяющему наш народ политическому основанию.