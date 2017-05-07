В то время как в Ливии продолжается противостояние между генералом Халифой Хафтаром, представляющим парламент Тобрука, на востоке, который в военном и дипломатическом порядке поддерживается Египтом и Файез аль-Серраджом, главой правительства Триполи, признанным международным сообществом, но не контролирующем даже всего Триполи, населению Ливии не хватает «мирной» эпохи Каддафи. Правда, он был диктатором, но для большинства ливийцев он сохранял страну стабильной, тогда как после его кончины Ливия соскользнула в хаос.

Ruskline.ru Сейф аль-Ислам Каддафи

На сегодняшний день немного предпосылок для того, что нынешние враждующие стороны сложат оружие и сформируют правительство, потому что их политические амбиции на данный момент важнее, чем целостность страны. Доказательством этого является то, что они не пытаются найти возможное решение насильственного конфликта, который уничтожает страну, вызывая большие потери и усиливая нестабильность в Ливии и в регионе.

Тем не менее на горизонте появляется дополнительный игрок, который в конечном итоге может изменить баланс сил в Ливии. Сейф аль-Ислам Каддафи, сын покойного ливийского диктатора Муамара Каддафи, недавно был освобожден ополченцами Зинтана. Пять лет назад группа повстанцев арестовала Сейф аль-Ислама, который пытался присоединиться к брату Саади в Нигере.

Сейф аль-Ислам не рядовой ливиец, в последние годы правления отца он принимал участие в управлении страной. У него было свое видение новой Ливии, но он не стал бы оспаривать стиль управления своего отца, из уважения и страха, он хотел внести постепенные изменения в страну, очень патриархальную, племенную и глубоко консервативную. Тем не менее арабская весна 2011 года уничтожила его мечты на эволюционные изменения. Во время восстания, охваченные революционными призывами, повстанцы видели в нем только зеркальное отражение своего жестокого и страдающего манией величия отца. Теперь, когда арабская весна завершена, ливийцы рассматривают его как одного из возможных будущих архитекторов новой Ливии, особенно в свете продолжающейся политической борьбы за власть в стране.

Вполне возможно, с помощью племени Зинтана и его ополчения Сейф аль-Ислам может получить поддержку среди народа Ливии. Он пользуется достаточным уважением среди бедуинских племен страны, и он обладает харизмой его отца без его жестокости и эксцентричности.

Опасаясь его повторного появления в качестве сильного игрока в любом будущем политическом сценарии для страны, правительство Аль-Серраджа в Триполи приговорило его к смертной казни в июле 2015 года, но приговор не был приведен в исполнение, а в начале марта 2017 года парламент Тобрука амнистировал и ополченцы Зинтана освободили его.

Муаммар Каддафи

Будет ли Запад поддержкивать Сеиф аль-Ислама?

После крушения Каддафи и ареста Сейфа аль-Ислама племенем Зинтан, Международный уголовный суд призвал передать его для справедливого суда за его роль в подавлении восстания в 2011 году. Однако ополчение отказалось. Скорее всего, запрос был отклонен, вероятно, по двум причинам: во-первых, по его возможному будущему политическому значению в стране и, во-вторых, по его возможному богатству, могущему составлять миллиарды долларов США.

Вполне возможно, что Запад в данный момент уже не прочь, чтобы Ливия стабилизировалась и управлялась сильным правительством и харизматическим лидером. У обоих нынешних главных героев нет того, что нужно для того, чтобы привести Ливию в мирное, демократическое и процветающее будущее. По мнению некоторых арабских обозревателей, Хафтар при всех своих связях с Египтом, Россией и США, о которых неоднократно говорилось в публикациях, уже достаточно зрелого возраста и не имеет серьезного политического опыта, а аль-Серрадж, хотя и поддерживается ООН, находится под влиянием исламистских группировок и не пользуется уважением среди ливийцев. В свете этого, Сейф аль-Ислам выделяется как человек вполне приемлемый для Ливии. Он молодой, 44-летний, хорошо образованный, имеет политический опыт и может собрать большое количество последователей внутри страны.

Конечно, все это возможно при поддержке внешних игроков, прежде всего Лиги арабских государств, Египта, Италии и возможно, России. США, скорее всего из-за смены администрации не будет активно вмешиваться в политические процессы в Ливии. Халиф Хафтар может не согласиться с тезисом, что он стар, ведь в нынешней Ливии он представляет реальную силу и пока достаточно хорошо лавирует между крупными международными игроками в регионе, обладая боеспособной армией и сохраняя контроль за основными нефтеносными районами Ливии и терминалами для экспорта черного золота. Возможно, сын Каддафи пригодился бы ему в союзники для придания дополнительных аргументов в переговорах с бедуинскими племенами, но пока об этом нет никакой информации. Будем ждать дальнейшего развития событий.