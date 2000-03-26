26 марта 2000 года состоялись выборы президента Российской Федерации, на которых уверенную победу одержал Владимир Владимирович Путин. Его ближайший соперник Геннадий Зюганов получил всего 29%. Об основных вехах первой президентской кампании В. В. Путина вспоминает Редакция ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Владимир Путин

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В 2004 году Владимир Путин был переизбран на второй срок с результатом 71,31%. На этом посту он проработал до 2008 года и предложил выдвинуть следующим кандидатом Дмитрия Медведева, который и был избран следующим главой России. На посту президента Дмитрий Медведев проявил себя вполне самостоятельным политиком, принявшим несколько важнейших для страны решений.

Kremlin.ru Владимир Путин, руководитель администрации президента Александр Волошин и Борис Ельцин, покидающий Кремль. 31 декабря 1999 г.

Стоит вспомнить, что на момент прихода Путина в 2000 году на должность высшего руководителя государства ситуация в стране была ужасна. Последефолтный развал экономики, боевики-террористы на Северном Кавказе, общая непрекращающаяся разруха.

Прекрасно осознавая необходимость консолидации всех здоровых сил, Путин обнаружил несгибаемую волю, направленную на восстановление и защиту страны. Проявив на своем посту лучшие качества национального лидера, он заслужил свой авторитет среди народа. Хотя причина возникновения этой всенародной поддержки с трудом укладывается в головах у идейных противников Путина, недоумевающих по поводу наличия в государстве «пропутинского большинства».

Premier.gov.ru Владимир Путин стреляет по тигру из транквилизаторной винтовки

Владимир Путин неизменно заслуживает благодарности всех патриотично настроенных граждан России за политику, направленную на защиту России в самых острых ситуациях современности.

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