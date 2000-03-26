26 марта 2000 г. президентом России избран Владимир Путин
26 марта 2000 года состоялись выборы президента Российской Федерации, на которых уверенную победу одержал Владимир Владимирович Путин. Его ближайший соперник Геннадий Зюганов получил всего 29%. Об основных вехах первой президентской кампании В. В. Путина вспоминает Редакция ИА REGNUM.
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В 2004 году Владимир Путин был переизбран на второй срок с результатом 71,31%. На этом посту он проработал до 2008 года и предложил выдвинуть следующим кандидатом Дмитрия Медведева, который и был избран следующим главой России. На посту президента Дмитрий Медведев проявил себя вполне самостоятельным политиком, принявшим несколько важнейших для страны решений.
Стоит вспомнить, что на момент прихода Путина в 2000 году на должность высшего руководителя государства ситуация в стране была ужасна. Последефолтный развал экономики, боевики-террористы на Северном Кавказе, общая непрекращающаяся разруха.
Прекрасно осознавая необходимость консолидации всех здоровых сил, Путин обнаружил несгибаемую волю, направленную на восстановление и защиту страны. Проявив на своем посту лучшие качества национального лидера, он заслужил свой авторитет среди народа. Хотя причина возникновения этой всенародной поддержки с трудом укладывается в головах у идейных противников Путина, недоумевающих по поводу наличия в государстве «пропутинского большинства».
Владимир Путин неизменно заслуживает благодарности всех патриотично настроенных граждан России за политику, направленную на защиту России в самых острых ситуациях современности.
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