Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем в центре Киева. Убийца, а также охранник Вороненкова получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу. Правоохранительные органы объявили о начале расследования, оно взято под контроль президентом страны.

Gazeta-margust.ru Денис Вороненков

Впрочем, реального расследования не будет. Тело Вороненкова еще не остыло и еще даже не было увезено с места трагедии, когда высокопоставленные лица уже нашли виноватых. Петр Порошенко назвал убийство «актом терроризма со стороны Москвы». Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк решил не мелочиться и сказал, что Вороненков убит по прямому приказу Владимира Путина.

Kyiv.npu.gov.ua На месте убийства

Нет никаких сомнений в том, что другие версии даже не будут рассматриваться. Как не рассматриваются они, к примеру, по другому резонансному делу: с ночи со среды на четверг под Харьковом на военном складе начали взрываться боеприпасы, но главный военный прокурор страны уже сказал, что версию о поджоге с целью скрыть хищения боеприпасов даже не будут изучать.

Современный негласный договор украинского преступного сообщества и украинской власти состоит в том, что те преступления, которые можно списать на «руку Москвы», можно совершать, потому что расследоваться они не будут. Все в плюсе: злоумышленники сделали свое дело, власти получили повод обвинить Москву, оправдать этим свои ошибки и преступления и отвлечь внимание граждан от реальных проблем.

А между тем в случае с убийством Вороненкова есть множество возможных ответов на вопрос quiprodest, «кому выгодно». Самый очевидный из них состоит в том, что экс-депутат был известен своими, мягко выражаясь, сомнительными деловыми операциями. И связаны они были не только с недвижимостью и рейдерством, но и, по некоторым данным, с наркотиками. Но киевским властям и проще, и выгоднее просто списать все на Москву.

Чем они подкрепляют эту версию? Тем, что ФСБ таким образом «убрало важного свидетеля» в процессе киевских властей против Януковича. Эта версия даже не заслуживает серьезного обсуждения, потому что никакой секретной информации ни о бегстве Януковича, ни о событиях в Крыму, ни тем более о событиях на Майдане Вороненков не обладал и обладать не мог. Все, что он мог сделать (сделать множество абсурдных и в то же время размытых политических заявлений), он уже сделал.

Интереснее послушать бывших коллег экс-депутата по фракции и его помощников. Все они уверены, что основным мотивом бегства депутата было его желание скрыться от правоохранительных органов и не сесть в тюрьму. «Прозрение» бывшего мейнстримного депутата было слишком дурно сыграно, чтобы в него хоть кто-то мог поверить. С бизнесом же экс-коллеги Вороненкова связывают и его убийство. Вместе с тем они полагают, что и украинские спецслужбы тут не остались в стороне.

Секретарь КПРФ Сергей Обухов заявил, что «сначала украинские спецслужбы использовали Вороненкова по полной программе, а теперь утилизировали». Того же мнения придерживается бывший однопартиец Вороненкова Алексей Петропольский: «Украина приняла его как разменную монету, которая нужна была в период информационной войны, но после того, как вся информация уже вышла, и Вороненков больше ничего не смог дать, его решили убрать».

Kyiv.npu.gov.ua На месте убийства

Вороненков выбрал Украину в качестве места жительства явно не потому, что ему очень нравится киевский климат. Единственное преимущество Украины перед другими, и более теплыми, и более спокойными странами, куда он мог сбежать, состоит в том, что только на Украине можно успешно продолжить и политическую, и бизнес-карьеру, обладая таким нехитрым набором навыков, как готовность «бороться с Путиным» и все время об этом говорить.

В политическом пространстве Украины за эти три года можно было наблюдать целую россыпь разного рода постсоветских мошенников в диапазоне от безобидных прибалтийских финансистов-жуликов до бывших президентов. Однако политическое, а тем более — деловое поле Украины не резиновое. Проникновение туда нового игрока с налаженными московскими связями грозило заметным перераспределением финансовых потоков. Кому и зачем это нужно?

Денис Вороненков больше ничего не мог дать ни Петру Порошенко, ни национальной службе безопасности, ни украинской телепропаганде. Он мог отвоевать заметное место на криминально-политической арене, откусив у конкурентов. В его убийстве многие были заинтересованы (не забудем и тех, кто имел с ним дела в прошлом и кому было за что отомстить или было что не отдать). Его убийству никто не собирался мешать, потому что оно хорошо отвлекает от скандалов с Евровидением и взрывов под Харьковом, а стрелки легко переводятся на Москву.

Так мог ли Денис Вороненков остаться в живых?