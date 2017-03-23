Чрезвычайные происшествия подрывают Украину — в прямом и переносном смысле. Об этом в материалах украинской региональной прессы на неделе с 16 по 22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В городе Балаклея Харьковской области произошел пожар, который охватил склады с боеприпасами, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). «Мы проснулись в 3 часа ночи от звука мощного взрыва. Схватили документы, деньги и выехали в сторону цемзаводов. На дороге сплошная пробка, по обочине идут женщины в ночных рубашках, босиком и с детьми на руках», — цитирует местный сайт одну из жительниц города. В области установлена семикилометровая зона опасности разлета боеприпасов, так как на складах хранились танковые и артиллерийские снаряды. С площади Ростовцева — центральной площади Балаклеи — людей автобусами эвакуируют в село Шевелевку, там людей размещают в школе. Некоторые жители Балаклеи направляются или уже приехали в Лозовую, Новую Водолагу, Меловое, Шевченково. Данных о жертвах нет. В группах в социальных сетях, связанных с Балаклеей, наблюдается большое скопление фейковых аккаунтов, которые занимаются вбросом непроверенной информации. Напротив, местные жители в соцсетях постят фотографии из Балаклеи. Утверждают, что информация о разрушении вокзала в городе является ложной. «Вокзал целый. Немного побит осколками», — сообщают очевидцы. Опубликованы фото из поселка нефтяников, что рядом с Балаклеей. На фотографиях видно, что в зданиях взрывной волной выбита часть окон. Сами здания не повреждены.

Kharkiv.dsns.gov.ua Пожар в Балаклее

Днепропетровщина вымирает ускоренными темпами, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Шокирующие данные опубликовало Главное управление статистики в Днепропетровской области. В январе 2017 года количество умерших вдвое превысило количество новорожденных. И это средние цифры. В отдельных городах и районах ситуация более плачевная. В Желтых Водах смертность втрое больше рождаемости. Похожая ситуация в Покровском и Пятихатском районах. А лучше всего обстоят дела в Павлограде и Магдалиновском районе. Всего же на 1 февраля в области проживало 3,2 млн человек. За январь население Днепропетровщины сократилось более чем на 2 тысячи человек.

В Запорожье продолжается блокада Сбербанка, информирует «Новый день» (Запорожье). Активисты «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают блокировать главное здание российского банка. Акция началась 21 марта. Как рассказал председатель Запорожского отделения партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Зайченко, активисты планируют дежурить у здания пока «сеть банков страны-«оккупанта» не прекратит деятельность в нашей стране». По словам активистов, полное блокирование ожидает и другие филиалы российских банков в Запорожье. Блокирование продолжалось всю ночь, а утром сотрудники этой финансовой структуры не вышли на работу.

В Черновцах возле гостиницы «Буковина» возник конфликт между активистами и политологом Олегом Хавичем, рассказывают «Чернівці Таймс» (Черновцы). Некие молодые люди выступили против деятельности Хавича — они длительное время спорили с ним, обвиняли в сепаратизме и сотрудничестве с российскими политиками, а потом обыскали политолога. Как утверждает активист Евгений Марусик, чья организация официально не зарегистрирована, Хавич «подстрекает людей к сепаратизму, у меня есть данные, что он получает указания от Путина, Суркова и поддерживает их действия». На место происшествия приехали полицейские. По требованию активистов они надели наручники на политолога, составили протокол и забрали его в райотдел, вопреки протестам политолога, которому стало плохо и который потребовал, чтобы приехала скорая. Активисты тем самым сорвали проведение Хавичем круглого стола по теме «Защита прав национальных меньшинств на Украине в контексте евроинтеграции» и презентацию общественной организации «Защита прав национальных меньшинств» (Ethnic Minorities Rights Watch).

Януш Корвин-Микке, депутат Европарламента от Польши, прокомментировал инцидент с Олегом Хавичем, пишут «BukNews» (Черновцы). Он сказал: «В любой европейской стране должна быть свобода слова, такие собрания должны быть разрешены, должны быть свободными и защищенными. Люди должны открываться, нужно давать высказаться всем желающим, вы должны научиться слушать и говорить». Корвин-Микке высказал убеждение, что Россия на сегодняшний день не является угрозой для поляков. «Я всегда говорил, что, как только восстанет Украина, геополитика изменится. Она изменилась, но люди все еще рассматривают Россию как врага. Украина является врагом, а не Россия. Там сейчас голосуют за бандеровцев», — заявил евродепутат, вероятно, подразумевая предстоящие на Украине местные выборы.

На Украине сложилось крайне сложное положение, констатирует «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). Украинцы вынуждены бороться на два фронта. С одной стороны — «война» с Россией, которую украинская власть, несмотря на ежедневные боевые действия и десятки тысяч убитых, калек и раненых продолжает цинично называть «АТО». С другой стороны — сама украинская власть. Из-за ее продажности и бездействия сегодня видна не война государства под названием Украина с элементами гражданского общества против «агрессора», а «агрессору» противостоит украинское гражданское общество с элементами государства. А государство еще и препятствует! «Мы недавно вернулись с Востока. Какая там ситуация? Кроме разочарования бойцов, борьбу которых нивелируют действия власти, осуществляется невероятное давление на волонтеров, — рассказал известный волонтер группы «Восток и Запад едины» Василий Конько. — Наши автобусы проверяют на каждом блокпосту, и эти проверки «пахнут» серьезными «основаниями» со стороны правоохранителей. Своим ребятам я сразу приказал следить внимательно за полицейскими, чтобы нам не подбросили чего-то такого, за что потом с нас спросят». По словам председателя Тернопольского областного союза участников боевых действий Аллы Борисенко, «блокада торговли на крови началась для того, чтобы произошло освобождение украинских пленных. Потому что сегодня это превратили в некий «концерт». В координационном центре Службы безопасности Украины создано множество подцентров, но ни у одного из них нет доступа на вражескую сторону, они не могут отправить нашим бойцам, которые находятся в плену, даже помощь. Сложная ситуация и с фронтовыми медиками. Несколько дней назад у девочек-медиков, которые возвращались на фронт из Киева, наши полицейские отобрали и выбросили медикаменты, так необходимые на передовой. Дошло даже до того, что отбирают любые препараты и просто уничтожают. Последний такой случай произошел 15 марта: видимо, уничтожили бы все обезболивающие, если бы не подоспели наши бойцы и не заступились за девушек». Все упирается в нынешнюю украинскую власть, которая ничего не делает для фронта и стала уже враждебной украинскому народу. Надо эту власть сметать!

Mil.gjv.ru Украинский блок-пост

«Внимательно послушайте сами себя, когда говорите, что нельзя разбрасываться украинскими землями, — призывает колумнист портала «Збруч» (Галичина) Александр Бойченко. — Логично услышать такое от правоверных певцов «крови и почвы», но от вас? Вы что, серьезно считаете, что самим по себе кускам территории присуще национальное сознание, и поэтому эти куски бывают украинскими или русскими, польскими, немецкими? Так, по-вашему, выглядит мышление, согласное с либеральными ценностями? Потому что мне кажется, что выражение «украинская земля» (или любая другая) — это просто метонимия, троп, в основе которого лежит принцип смежности. Пока на какой земле большинство составляют украинцы, до того она и украинская. А заселят китайцы — станет китайской. Или нет? В связи с чем не уйти от вопроса: а кто это такие — украинцы? По правде говоря, я не знаю, кого можно признать украинцами, зато знаю, кого нельзя: нельзя признать украинцами тех, кто сам себя украинцем не признает — если только вы не являетесь сторонниками все той же идеологии «крови и почвы», для которых национальность определяется фактом рождения, независимо от личного выбора человека. Но вы — не сторонники идеологии «крови и почвы», так как вы — либералы. Почему же вас в таком случае не интересует выбор жителей Донбасса? Вы не догадываетесь, что на так называемых оккупированных территориях абсолютное большинство — ага, не все, но абсолютное большинство — населения ненавидит Украину и все украинское? Не догадываетесь, что в массе своей тамошние люди ни за какие сокровища теперь не хотят признавать себя ни украинцами, ни гражданами Украины? Догадываетесь, но во имя великой соборной цели продолжаете рассказывать небылицы об «украинских землях», на которых тем, кто признает себя украинцами, на самом деле очень мало кто рад. В конце концов, возможно, я очень ошибаюсь, и большинство дончан и луганчан на референдуме выбрали бы Украину? Почему за столько лет было не дать им высказаться по этому поводу? И почему — например, под эгидой международных организаций — не попробовать сделать это сегодня?».

А другой колумнист издания, львовский краевед Илья Лемко сравнивает галичан с остальными украинцами: «Галичан выгодно отличает от остальных украинцев то, что мы называем бытовой культурой: начиная от культуры общения, которая заключается во врожденной вежливости, и заканчивая элементарной чистоплотностью в быту. Сельские подворья в Галичине отличаются чистотой дворов и домов с белыми занавесками, это сразу бросается в глаза тем, кто впервые пересекает Збручанский водораздел. Будучи в Киеве, автор этих строк имел возможность убедиться в, очень мягко говоря, меньшей по сравнению с Галицией ухоженностью столичных храмов и опрятностью людей, которые их посещают. Зато в Галичине каждая маленькая церквушка в отдаленном селе сияет как куколка, всегда выметена, вылизана до блеска, украшена свежими цветами, и люди туда ходят чистые и опрятные. Поэтому упреки львовян в грязи и неопрятности из-за невывезенного мусора довольно болезненны. Вряд ли такая оголтелая грязная информационная кампания была бы инициирована против какого-то другого города Украины, кроме Львова. И если она не была инициирована непосредственно из Кремля, то, без сомнения, это сделали «полезные идиоты» того самого Кремля. Потому что это очередной раскол Украины по региональному принципу. Стоит только почитать известный всей стране недавний темник имени ВВП по мэру Львова Андрею Садовому и его партии «Самопомощь». Запрет всем, кому только возможно, на Украине принимать львовский мусор является не только местью за блокаду «оккупированных» территорий, но и местью за то, что известные украинские олигархи и чиновники, которые их крышуют, уже не будут делать бабки «на крови». Это и подсознательная месть бандеро-фашистскому Львову и за независимость 1991 года, и за «оранжевый» сдвиг 2004 года, и за революцию Достоинства 2013−2014 годов».

Russianname Львов

Луцкий городской совет проверит, не возят ли нечестные предприниматели львовский мусор на свалку в Брыще, передают «Волинські Новини» (Луцк). Об этом стало известно в ходе заседания 20-й сессии городского совета. Депутат Евгений Ткачук сообщил, будто у него есть непроверенная информация, что ежедневно несколько фур с мусором от предпринимателей заезжают в Волынскую область из Львова. Поэтому он попросил секретаря горсовета Игоря Полищука подписать распоряжение, чтобы проверить, действительно ли такие факты имеют место. Ведь, напомнил он, в Луцке принято решение о запрете принимать мусор из других регионов на городскую свалку. В ответ на это секретарь горсовета пообещал проконтролировать и проверить эту информацию.

Мэр Кременчуга считает, что Львов должен компенсировать убытки, связанные с вывозом и захоронением своего мусора, сообщает «Полтавщина» (Полтава). В частности, как сообщили в пресс-службе Кременчугского горсовета, «Кременчугводоканал» понес убытки из-за уборки и вывоза мусора в размере 12 тысяч 878 гривен, (поскольку он был обнаружен именно на территории очистных сооружений водоканала), а захоронение мусора на Деевской свалке обошлось КАТП-1628 в 419 гривен. Счет Кременчугский горсовет решил вручить мэру Львова Андрею Садовому и взял этот вопрос под контроль. Напомним, что «партию» несанкционированного мусора из Львова нашли на территории водоканала Кременчуга 23 февраля этого года.

«Ривнеазот» остановил свое производство ввиду долгов за газ, рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Подобные остановки на предприятии происходят регулярно, каждый раз в городе Ровно и области поднимают панику. Последней удобно пользоваться политикам. Областной совет проголосовал за обращение к правительству с требованием национализировать химический гигант. А в городском совете Ровно заговорили, что нужно найти средства, чтобы помочь предприятию Дмитрия Фирташа, ибо оно напомнило городу об экологической катастрофе. Идея национализации, «учитывая стратегическую значимость предприятия», принадлежит фракции «Свобода», однако ее поддержали 47 депутатов облсовета. В документе говорится, что национализация актуальна потому, что трудовой коллектив «Ривнеазота» в составе трех тысяч человек «может быть сокращен и останется без заработной платы из-за недостатка оборотных средств для выплаты», а также существует угроза остановки очистных сооружений, обрабатывающих 70% стоков Ровно. Руководство «Ривнеазота» в ответ сделало свое заявление: напомнило о 11,7 миллионах гривен, которые область должна заводу как раз за очистку стоков. В городском совете состоялось экстренное совещание. Председатель правления «Ривнеазота» Михаил Заблуда прямо заявил, что очистные сооружения станут, если местные власти не помогут в трех вещах: не обеспечат «Ривнеазот» газом, электроэнергией и не отдадут долг.

Херсонщина вещает на Крым, пишут «Херсонці» (Херсон). На территории области на границе с «оккупированным» Крымом появилась современная телерадиовышка. Открывать новый объект в село Чонгар прибыли VIP-чиновники: министр информационной политики Юрий Стець, министр по вопросам временно «оккупированных» территорий и временно перемещенных лиц Украины Вадим Черныш и глава Национальной рады по вопросам телерадиовещания Украины Юрий Артеменко, а также губернатор Херсонской области Андрей Гордеев. По словам чиновников, сигнал, который обеспечивает достаточно мощный передатчик в 5 кВт, добивает больше, чем на 100 километров. А это значит, что украинские новости увидят и услышат в Симферополе. Вышку у Чонгара возвели за два месяца, причем не за государственные средства. 3,5 миллиона гривен — все деньги в проект вложил инвестор из Луцка. В компании надеются, что капитал окупится лет за пять за счет привлечения игроков на вещательном рынке. Вышка способна разместить до 20-ти фидеров различных телеканалов. Пока же она обеспечивает вещание четырем радиостанциям, в частности херсонским, получившим соответствующие лицензии. Напомним, в мае 2016 года президент Порошенко поставил задачу властям Херсонщины и министерству информационной политики Украины обеспечить присутствие отечественного контента на полуострове, где с момента «аннексии» граждане Украины вынуждены смотреть лишь российские телеканалы. Теперь ситуация изменится?

Для многих жителей Закарпатья инициатива президента Украины Петра Порошенко относительно двойного гражданства стала «холодным» душем, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Прокомментировать новость издание попросило закарпатского депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо. «На днях парламент может начать рассмотрение президентского законопроекта, который предусматривает лишение украинского гражданства лиц с двойным гражданством, — заявил Ланьо. — Свой проект глава государства определил как неотложный. Законом будет установлено, что лицо, которое добровольно приобрело иностранное гражданство другого государства, будет подпадать под действие требования о прекращении украинского гражданства. Также в законопроекте уточняются основания для потери гражданства Украины. Считаю, что государственные чиновники, особенно высшего ранга, депутаты, судьи, работники правоохранительных органов не имеют права иметь двойное гражданство. В то же время для простых жителях Украины, которые не от хорошей жизни едут на заработки за границу, возможность иметь для законной легализации еще одно гражданство, я бы не исключал. Тем более что во многих европейских государствах двойное гражданство не является противозаконным.

Выживание иностранных этнических венгерских общин зависит от их способности достичь прогресса в деле автономии в составе государства, где они живут. Об этом, как передает «Mukachevo.net» (Мукачево), заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен во время презентации книги «Права меньшинств. Представление интересов. Автономность». Шемьен отметил, что автономия является целью и видением будущего для всех этнических венгров, проживающих за рубежом Венгрии. Он добавил, что эти венгры ни при каких обстоятельствах не должны отказываться от своих требований автономии, а «способность этнических венгров обеспечить соблюдение их интересов зависит от успехов этнических венгерских политических партий». Чиновник считает, что венгерские партии для защиты интересов венгерского населения должны иметь представительство не только на уровне местных органов власти, но и в парламентах этих стран. И упомянул «Союз венгров Воеводины» в Сербии как пример этнической венгерской партии, которая полностью соответствует этому критерию. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало слова Шемьена. МИД выразил удивление призывом вице-премьера создавать автономные венгерские меньшинств в странах-соседях, заявив, что «мы рассчитываем, что позиция относительно уважения территориальной целостности, суверенитета и Конституции нашего государства и в дальнейшем будет оставаться в основе наших добрососедских отношений. Любые спекуляции на эту тему не соответствуют интересам наших двух стран и народов и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта».

Водник Традиционный венгерский дом в Закарпатской области

В прошлом году со сцены Евровидения мы напомнили миру об «аннексии» Крыма и преступлениях «оккупантов» против крымских татар, заявляет «Zaxid.net» (Львов). Теперь воспользоваться конкурсом пытается и Москва, подготовив для Украины циничную провокацию. В Киеве явно колеблются в поисках оптимального выхода из ситуации. Но на этот раз лучший способ сорвать провокацию — это поддаться на нее, выбрать скандал. Понятно, что вечно обеспокоенное международное сообщество потребует объяснений, почему Киев портит всем удовольствие. И здесь мы получим возможность в очередной раз напомнить миру, что происходит на Украине и откуда берется наша укропская неуступчивость. Потому что миллионы европейцев не понимают, какая разница между Пермью и Керчью, а часть западного политикума уже давно хочет вернуться к «нормальных отношений» с Россией, надеясь склонить Украину к необходимым компромиссам. Однако сегодня из Киева раздаются вполне однозначные заявления: о Крыме не забудем, Донбасс не отдадим. И недопущение Юлии Самойловой на территорию Украины будет красноречивым подтверждением того, что Украина готова отстаивать свои принципы. Можно заметить, что европейская публика этих объяснений не услышит, зато увидит слезы девочки на коляске и сделает вполне предсказуемые выводы о самодурстве украинской власти. Чтобы этого не произошло, мы должны напомнить миру, что наши принципы написаны кровью 10.000 погибших и 23.000 раненых в Донбассе, а также убитых «оккупантами» в Крыму. Если наши глубоко обеспокоенные союзники считают, что не стоит смешивать политику и искусство, то пусть так и скажут. Украине давно пора отказаться от стратегии максимального удобства для наших союзников. Идеально удобной для Запада была бы капитуляция Украины по «плану Пинчука»: отказаться от Крыма, членства в НАТО и ЕС, легитимизировать в «особом статусе» ЛНР и ДНР и так далее. Но если мы перестанем быть занозой в совести международного сообщества, ее обеспокоенность утихнет, и тогда мы останемся с Россией один на один.