Термин jeunesse doree — «золотая молодежь» (точный перевод — позолоченная) имеет французское происхождение, ему уже больше 200 лет. Он появился в период Директории, после Великой французской революции. Так стали называть детей богатеев, молодых щеголей, которые прожигали жизнь, торопясь наверстать упущенное в годы нестроений, и не приносили никакой пользы обществу. Термин оказался настолько удачным, что перешагнул границы Франции и прижился во многих странах с небольшими вариациями в зависимости от исторических реалий и национальных особенностей.

Цитата из к/ф «Стиляги». реж Валерий Тодоровский. 2008. Россия. Мажоры

Была такая молодежь и в Советском Союзе. В 50-х годах, когда страна едва оправилась и только начала восстанавливаться после Великой Отечественной войны, на улицах городов вдруг появились так называемые стиляги — поклонники американского образа жизни. Они выделялись из общей массы своим внешним видом, прежде всего манерой одеваться и прическами. Молодые люди носили широкие пиджаки, узкие брюки и куртки с застежкой «молния». Антисоветский образ завершали яркие галстуки с принтами легкомысленных девиц и обезьянок, сидящих на пальмах.

Цитата из к/ф «Стиляги». реж Валерий Тодоровский. 2008. Россия. Серая масса

Считается, что это был социальный протест против однотипного мышления в Советском Союзе. Но, может быть, все-таки это была инфантильная попытка борьбы с унынием и серостью послевоенной разрухи, — не строить новое, а танцевать, не восстанавливать разрушенное — а жить весело здесь и сейчас. Этим юношам и девушкам не нравилось, что вокруг все ходят строем и с тяжелыми кирпичами в натруженных руках, поэтому они решили ходить, танцуя буги-вуги. Однако за такой внешний вид в те времена запросто можно было схлопотать по физиономии от представителей рабочей молодежи, которая тогда являла собой многочисленную группу строителей социализма, опекаемых комсомольскими и партийными организациями. Ни те, ни другие друг друга не уважали. Те и другие, скорее, относились друг к другу с презрением.

Вскоре стиляги повзрослели, пошли работать на благо общества, родили детей, и движение изжило само себя. Но вот с конца 60-х годов из толпы начинает выделяться «золотая молодежь» иного свойства — дети представителей партноменклатуры. И к концу семидесятых их уровень жизни стал настолько отличаться от среднестатистического, что скрывать его стало невозможно. Протест обернулся приспособленчеством и предательством. В принципе, это потерянное для страны поколение, выросшее в поклонении чуждым советскому человеку ценностям, бесплатные и усердные агенты влияния Запада в СССР. Их стали называть «мажорами». Они в долгу не остались и нарекли ребят из рабочих кварталов — «гопниками». К сожалению, они не исчезли сами собой, как стиляги, а в 90-е годы пришли к власти, пришли в культуру и не оставили в ней камня на камне.

Цитата из к/ф «Стиляги». реж Валерий Тодоровский. 2008. Россия. Стиляги

Они без сожаления развалили страну и к началу XXI века не оставили российскому народу почти никакой надежды на будущее. И что мы имеем на сегодняшний день? Как изменилась «золотая» молодежная субкультура за эти годы? Информационное пространство преобразилось до неузнаваемости, международная обстановка тоже. Пали все мыслимые и немыслимые стены: Берлинская, нравственная, морально-этическая. Места для личного пространства остается все меньше. Появились социальные сети, в которых нынешняя «золотая молодежь» выкладывает отчеты о своих деяниях.

Вместе с тем к обществу пришло понимание, что «не все золото, что блестит». И это несмотря на то, что у мажоров теперь и золотые телефоны, и золотые фотоаппараты, и золотые iPodы. Вместе с интернетом к нам в дом ворвались свидетельства их сомнительных развлечений, а также их страшные результаты: «группы смерти», безумные ночные гонки, наркотические танцы в клубах, — и во всем этом снова презрение к простым смертным и упоение властью над жизнями других людей. Пока эти «дети» не имеют доступа к власти в глобальном смысле, но они только ждут своей очереди, уверенные, что уже родились с синей птицей в руках, которую уж точно никогда не выпустят на волю.

Но бывают и другие примеры. И это, действительно, примеры, которые внушают оптимизм. Не знаю, кому мы должны быть обязаны за это: Богу, родителям или хорошим генам, но параллельно этой бездарно проводимой жизни существует другая молодежная жизнь — ясная и правильная, конечно, не лишенная трудностей, но именно эта жизнь внушает надежду на светлое будущее нашей страны, на то, что земля наша не оскудела и не оскудеет добрыми сердцами и талантами.

«Когда нам было по 18 лет, мы, общаясь с моей подругой Виолой Сюткиной, вдруг выяснили, что нам обеим одинаково тяжело на пике переходного возраста взаимодействовать с этим миром. У нас было такое странное ощущение… Что тебя никто не любит, и все настроены против тебя», — передо мной сидит молодая девушка, ей едва за 20, а она уже чемпионка Швейцарии по фигурному катанию. Ее зовут Аня Овчарова. Почему Швейцарии, а не России — это отдельная история. Могу только сказать, что она долгое время выступала за Россию, и выступала бы дальше, если бы это было кому-нибудь нужно. Ее спортивная жизнь с детства — труд и борьба, воспитавшие в ней мужество и твердый характер, совсем не вяжутся с ее хрупкой внешностью.

«Я сейчас вижу это у моего брата. Очень многие друзья, с которыми я общалась, — они все это переживали. Мы сделали такой вывод, что, скорее всего, все подростки в определенный момент или из-за какого-то гормонального всплеска, или в силу того, что ты думаешь, что уже взрослый, а тебе все говорят: какой ты взрослый? Посмотри на себя! — переживают это. И ты ищешь человека, который тебя поймет и поддержит. Но таких людей рядом нет. Твои родители с тобой в конфликте, потому что видят только одну сторону твоей личности, а ты на них обижаешься и не показываешь им другие свои стороны. И самые близкие для тебя люди становятся самыми далекими. Мы решили создать проект для подростков, которые нуждаются в помощи, в любви. Потому что кругом сейчас равнодушие, абсолютное безразличие, суицидальные настроения среди молодежи».

Людмила Лис ИА REGNUM Аня Овчарова — чемпионка, студентка, красавица

Аня отметила, что те же упаднические тенденции имеют место и в искусстве, и в мире моды. Кругом навязывают эстетику смерти. Чего стоит только платье из мяса Леди Гаги. В театр невозможно стало ходить, книги читать. Многие персонажи сидят на наркотиках, кончают жизнь самоубийством. Современные художники и режиссеры, по мнению Ани, часто передают своим творчеством людям депрессию крайней стадии. «Я всегда восхищаюсь, например, креативным подходом Серебренникова к театру, к пространству, но после его спектаклей мне обычно очень плохо».

Итак, две молоденькие девушки решили бороться с негативной информацией, усиленно навязываемой представителями богемы молодежной аудитории. «Мы решили показать, что на самом деле это не модно — быть социопатом, это не модно — презирать других, это не модно — говорить всем, какой ты бедный и несчастный. Модно преодолевать свои страхи. Мажоры больше не в моде, а в моде борцы. Два года назад мы создали сайт, проект «Ya drugoy», и стали писать там статьи. Но, кроме статей, мы решили и конкретными делами заняться. Мы купили 25 килограммов конфет на Обнинской фабрике, собрали много одежды, книг, игрушек, три машины собрали, и поехали под Рождество в маленький городок Донской в Тульской области, в детский социально-реабилитационный центр. Еще мы показали детям спектакль, который до этого в Москве репетировали. Спектакль был по старому советскому мультику «Когда зажигаются елки», про то, как зайчик и медвежонок выпали из мешка Деда Мороза. Как же счастливы были дети!»

Виола Сюткина рассказывает о том, как у них с Аней возникла потребность помогать другим людям. Вообще-то их начали приучать к этому еще со школьной скамьи, еще обучаясь в школе, они с учителями ездили по детским домам, устраивали мастер-классы, общались с детьми, отстающими в развитии, то есть уроки милосердия не пропали даром.

«Когда ты помогаешь другим людям, ты помогаешь себе, ты делаешь свою жизнь лучше, и ты делаешь себя счастливее в том числе. Один из главных для меня мотивов создания проекта «Ya drugoy» — это то, что группа людей всегда может больше, чем один человек. Есть такая фраза: если хочешь идти быстро — иди один, если хочешь идти далеко — иди с кем-то. Этот проект был создан для объединения людей, которые мыслят, как мы с Аней. Мы с ней в то время были даже в разных городах, я в Париже, она то в Женеве, то в Москве, поэтому это все и вылилось в создание веб-сайта, когда расстояния не играют роли. Но так как мы не коммерческая организация, у нас нет никаких спонсоров, статусов, поэтому мы можем помогать только нематериально. Мало кто понимает, что помогать можно только тем, что ты просто приезжаешь в детский дом и общаешься с детьми, играешь с ними, учишь чему-то, рассказываешь им сказки. Или дом престарелых, например. У меня есть подруга, которая помогает дому престарелых. Я тоже с ней ездила, мы там организовывали концерты. Сколько для бабушек и дедушек значит это внимание, это просто не описать словами. Когда человек находится в каком-то упадке сил, когда ему грустно, когда он поссорился с друзьями или у него какой-то трудный период, все, что нужно для исцеления — это возможность помогать другим людям. Всегда нужно помнить, что есть те, которым нужно твое внимание. Не нужно растрачивать себя на тех, кто тебя не ценит, а нужно дарить внимание тем, кто в этом нуждается».

«Недавно мы ездили в Козельск, в интернат для детей со сложными родителями. У некоторых детей родители пьющие, лишенные прав, сирот там было мало, у всех в основном есть родители или опекуны. Это единственный в Калужской области подобный интернат, он для детей с нарушениями речи, там очень много логопедов и хороший педагогический коллектив. Там есть детки и с другими физическими и психическими проблемами. Многие дети живут там даже на каникулах, потому что дома у них ужасные условия. Мы посмотрели, там не очень хорошие туалеты, с хлипкими дверями, только одна душевая, скошенный пол. Это старое дореволюционное здание, усадьба помещика, пол в столовой в ужасном состоянии. Но по своей атмосфере это удивительный интернат. Дети относятся друг к другу с большой любовью. Старшие заботятся о младших. Дети любят воспитателей. Мы уже побывали в нескольких подобных заведениях, и нигде такой теплоты не чувствовалось. Воспитательница так пеклась о ребятишках! Про каждого могла историю рассказать! И дети к ней льнут. И там очень чисто. Директор говорила, что боится, что костяк воспитателей скоро уйдет на пенсию. Там нет молодых педагогов. И что тогда делать, она не знает».

Людмила Лис ИА REGNUM Акварели в пяльцах

Аня учится в Международном университете в Москве, студенты этого учебного заведения время от времени ездили туда еще до того, как она туда поступила. Потом и она стала ездить в этот интернат. И студенты видели, что с точки зрения устройства быта и досуга детей там годами уже ничего не меняется. Им очень хотелось чем-то помочь этим детям, но они не знали чем. Ведь у девушек нет средств, чтобы починить им пол, отремонтировать туалеты, они ничего в этом не понимают. И тогда они спросили детей, чего бы они сами хотели. Дело было как раз на так называемой детской площадке. Там стояло всего несколько лавочек и старых железных лестниц. Дети сказали, что мечтают о качелях и горках, то есть о новой детской площадке. Студенты стали думать, как им помочь. «Моя подруга-художница предложила организовать благотворительную акцию «Добрый вечер» по сбору средств на детскую площадку. Она нарисовала несколько акварельных работ в пяльцах, очень оригинальных, чтобы провести аукцион, я своими силами сняла маленький пятиминутный фильм об этом интернате. Мы нашли помещение на Сретенке — кафе «Стакан», которое согласилось нас принять, нашли джаз-группу, которая там выступит, студента театрального училища, который будет вести вечер и читать стихи. Это будет 25 марта в 18 часов. Мы надеемся, что народ придет и таким образом у детей детская площадка появится».

Очень хочется, чтобы у этой действительно золотой молодежи не очерствели сердца, чтобы им удавались добрые дела. Радостно сознавать, что они не одни такие. Я знаю, что студенты Второго медицинского института тоже ездят по городам России с посильной, но такой важной помощью по детским домам и интернатам. Занимаются благотворительностью и молодежные православные клубы, и многие другие молодежные объединения. Таким образом они познают жизнь, и когда настанет их время и они займут серьезные посты в высоких кабинетах, то всегда будут помнить о том, что, помогая другим, человек помогает себе.