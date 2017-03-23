На фоне активных шагов Китая по укреплению своих территориальных претензий на острова в Южно-Китайском море президенту США нужно сделать все возможное, чтобы остановить своего филиппинского коллегу от примирительных жестов в сторону Пекина, пишет Ричард Джавад Хейдариан в статье для The National Interest.

rjames1045 Южно-Китайское море

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«Мы не можем остановить Китай в его претензиях. Даже американцы оказались неспособны остановить его», — заметил президент Филиппин Родриго Дутерте в ответ на сообщения о том, что Китай вскоре приступит к строительству инфраструктуры на одном из спорных территориях рифа Скарборо.

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Замечания президента вызвали бурю негодования, тогда как ведущие политические фигуры стали призывать главу государства воздержаться от пораженческих настроений, в то время как другие пригрозили ему импичментом.

Случившееся продемонстрировало глубокое недоверие филиппинской общественности в отношении Китая, а также отчаянные попытки Дутерте предотвратить срыв процесса потепления связей между Манилой и Пекином. Также военными кругами страны принимаются активные попытки сделать все возможное, чтобы дружественные жесты Дутерте в сторону Китая не принимались за стратегическое соглашательство с ним.

Сам глава Минобороны островного государства Дельфин Лорензана неоднократно предупреждал о планах Китая на морские территории, претензии на которые выдвигает и Манила. При этом он назвал любое строительно на Скарборо абсолютно «неприемлемым». Более того, поразительно отойдя от антиамериканских тирад Дутерте, глава Минобороны подчеркнул, что США играли до сих пор ключевую роль в предотвращении развития самого негативного сценария. Посыл филиппинских генералов ясен: Китаю нельзя доверять до конца, тогда как сотрудничество с США является наилучшим вариантом для Манилы.

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Так, несколькими днями ранее секретарь КПК в городе Саньша Сяо Цзе заявил, что Пекин в скором времени построит «станцию мониторинга состояния окружающей среды» на спорных территориях, расположенных в ста морских милях от побережья Филиппин, а также баз в Субике и в Кларке.

Согласно слитому в прессу внутреннему журналу Народно-освободительной армии Китая, возведение безобидных, на первый взгляд, строений на спорных территориях служит двойной цели подкрепления утверждений о суверенитете КНР за ними, а также сокрытия милитаристской составляющей расширения их присутствия в Южно-Китайском море.

С 2013 года можно было стать свидетелем развертывания по всему спорному региону Спратли и Паресельских островов различных объектов, от маяков и центр океанографических исследований до туристических курортов. По официальной версии, все это делалось, чтобы продемонстрировать готовность Китая предоставлять международно важную инфраструктуру или давать возможность простым гражданам КНР увидеть поразительную разнообразие флоры и фауны Южно-Китайского моря.

Со временем тем не менее стало очевидно, что КНР закладывает фундамент запретной зоны, возводя широкую систему аэродромов и военных объектов, благодаря которым Пекин может заниматься устрашением меньших по размеру государств-претендентов на территорию, ограничить их пути поставок и нарушить их разведывательную и наблюдательную деятельность в регионе. Благодаря развертыванию современных систем ПРО Китай также готов к отражению атаки на него.

Желая поддержать теплые связи с Филиппинами, Китайское правительство отрицает какие бы то ни было планы по возведению на спорных территориях военных объектов и подчёркивает, что «высоко ценит положительный прогресс в двусторонних отношениях [с Манилой], а также будет сохранять приверженность продвижению надежного, постоянного и скорого развития отношений». При этом, как отмечает автор, предыдущее заявление главы города Саньша о планах КНР строительства на спорных территориях были удалены.

За один лишь прошедший месяц два высокопоставленных официальных лица КНР посетили Филиппины для того, чтобы укрепить сближение со старейшим союзником США в Азии. Сначала страну посетил министр торговли КНР Чжун Шань, который обсудил создание совместного индустриального парка и другие крупные инвестиции с Родриго Дутерте.

Вскоре после этого вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян привез в страну пакет экономической помощи общим объемом в $6 млрд, в который входило тридцать крупных программ инфраструктурного развития, инвестиционные сделки, покрывающие все ключевые отрасли филиппинской экономики.

Стратегия Китая понятна: он предлагает бедным, меньшим по размерам соседним странам экономические мотивы в обмен на стратегическое соглашательство по важным вопросам, в том числе территориальным спорам. Пекин довольно успешно применил эту стратегию в отношении таких стран Южной Азии, как Малайзия, которая редко выступает с критикой действий Пекина в Южно-Китайском море.

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Другие страны, такие как Вьетнам, Южная Корея и Индонезия, в последние годы все сильнее сопротивляются Пекину, несмотря на экономическую взаимозависимость от КНР. Филиппины же довольно быстро сменили позицию в 2016 году, оставив попытки сопротивляться в пользу взаимодействия при правлении Родриго Дутерте. И, как отмечает автор, в Азиатско-Тихоокеанском регионе все сильнее убежденность в том, что КНР в скором времени может пойти на консолидацию административного контроля над рифом Скарборо.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

Важность спорных островов состоит в том, они представляют собой единственный недостающий элемент в «стратегическом треугольнике», благодаря которому Пекин сможет доминировать над Южно-Китайским морем и более эффективно ограничивать свободу передвижения военных судов и авиации стран, также претендующих на эти территории, в частности Филиппин и Вьетнама, а также стратегических соперников в лице США, Японии и Австралии.

В условиях отсутствия достаточного количества вооруженных сил спектр вариантов Манилы ограничен. Сам Дутерте дал довольно печальную характеристику ситуации: «Так что вы от меня хотите? Объявить войну Китаю? Я могу, но мы потеряем наши вооруженные силы и полицию на следующий день, а государство будет уничтожено», — отметил он.

В этих условиях очень многое будет зависеть от союзников, таких как Вашингтон, Токио и других, готовых предоставить Маниле конкретную помощь, если она решит воспрепятствовать планам Китая на спорных территориях. Пока же администрация Трампа не направила ни одного высокопоставленного официального лица в Юго-Восточную Азию и Филиппины, что не способствует успокоению союзников Вашингтона в регионе.