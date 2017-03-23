NI: Урок лондонского теракта – атаки остановить невозможно
Теракт, сотрясший британскую столицу 22 марта, стал очередным примером того, что терроризм становится частью жизни Запада. Он продемонстрировал крайне тревожный факт того, что подобные акты насилия невозможно остановить. Более того, с потерей территорий боевиков-исламистов в Ираке и Сирии они будут происходить всё чаще, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для The National Interest.
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Так, отмечает автор, автомобиль на высокой скорости врезался в группу прохожих, после чего водитель, выйдя из машины, набросился с ножом на сотрудников полиции поблизости от парламента Великобритании. Полиции удалось ликвидировать нападавшего, однако перед этим он убил нескольких человек, еще несколько десятков получили ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее актом терроризма.
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На данный момент, отмечает автор, многие аспекты случившегося неизвестны, в частности, получал ли нападавший указания от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ездил ли он в Сирию, или же это очередной случай атаки террориста-одиночки, под влиянием пропаганды решившего взять дела в свои руки. Полиции пока неизвестно, были ли у него соучастники, которые помогли ему осуществить операцию, и знала ли британская разведка о том, что нечто подобное может случиться.
Однако известно одно — терроризм такого характера практически невозможно предотвратить. Никакие ресурсы, сколь угодная большая численность разведчиков или хорошие отношения с иностранными коллегами, как и продвинутые технологии, не могут остановить одного человека, решившего совершить подобный акт насилия. Часто приводят пример иголки в стоге сена, однако в этом случае более удачной будет другая метафора. Так, обнаружение человека, решившегося на насилие, среди миллионов законопослушных граждан до того, как он или она пойдет на теракт, сравнимо с перехватом каждого фунта кокаина, пересекающего американо-мексиканскую границу. Даже наиболее профессиональные разведывательные службы не могут быть правы всегда.
В этом отношении президент США Джордж Буш — младший был абсолютно прав, когда заявил, что террористы должны быть правы лишь единожды, тогда как властям необходимо быть правыми в 100% случаев.
Дело в том, что международное сообщество по борьбе с терроризмом состоит не из роботов, но из несовершенных людей, делающих все возможное в тех бюджетных и кадровых рамках, в которых они находятся. Упускается информация, а преступники скрываются среди соотечественников, перед тем как нанести удар. Когда же трагедия происходит, западные правительства сразу же обрушивают волну поношения на разведывательное сообщество, называя его некомпетентным или небрежным в исполнении своих полномочий по обеспечению безопасности страны. Общественности говорят, что они не смогли «сопоставить факты».
Теракт в Лондоне, заключает автор, свидетельствует довольно красноречиво, что весь цикл ошибочен. Нравится кому-то или нет, но терроризм стал частью жизни государства. И тот факт, что халифату «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии грозит уничтожение, означает, что стоит ожидать еще большего числа нападений с холодным оружием, перестрелок и таранов на автомобиле, с которыми Франция, ФРГ, Бельгия, Великобритания и США столкнулись в 2016 году.
В задачи разведки и служб по борьбе с терроризмом входит подавление тех актов, которые они могут обнаружить, политикам же по всему миру необходимо всегда учитывать угрозу терроризма.