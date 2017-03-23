Теракт, сотрясший британскую столицу 22 марта, стал очередным примером того, что терроризм становится частью жизни Запада. Он продемонстрировал крайне тревожный факт того, что подобные акты насилия невозможно остановить. Более того, с потерей территорий боевиков-исламистов в Ираке и Сирии они будут происходить всё чаще, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

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Так, отмечает автор, автомобиль на высокой скорости врезался в группу прохожих, после чего водитель, выйдя из машины, набросился с ножом на сотрудников полиции поблизости от парламента Великобритании. Полиции удалось ликвидировать нападавшего, однако перед этим он убил нескольких человек, еще несколько десятков получили ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее актом терроризма.

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На данный момент, отмечает автор, многие аспекты случившегося неизвестны, в частности, получал ли нападавший указания от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ездил ли он в Сирию, или же это очередной случай атаки террориста-одиночки, под влиянием пропаганды решившего взять дела в свои руки. Полиции пока неизвестно, были ли у него соучастники, которые помогли ему осуществить операцию, и знала ли британская разведка о том, что нечто подобное может случиться.

Однако известно одно — терроризм такого характера практически невозможно предотвратить. Никакие ресурсы, сколь угодная большая численность разведчиков или хорошие отношения с иностранными коллегами, как и продвинутые технологии, не могут остановить одного человека, решившего совершить подобный акт насилия. Часто приводят пример иголки в стоге сена, однако в этом случае более удачной будет другая метафора. Так, обнаружение человека, решившегося на насилие, среди миллионов законопослушных граждан до того, как он или она пойдет на теракт, сравнимо с перехватом каждого фунта кокаина, пересекающего американо-мексиканскую границу. Даже наиболее профессиональные разведывательные службы не могут быть правы всегда.

В этом отношении президент США Джордж Буш — младший был абсолютно прав, когда заявил, что террористы должны быть правы лишь единожды, тогда как властям необходимо быть правыми в 100% случаев.

Джордж Буш

Дело в том, что международное сообщество по борьбе с терроризмом состоит не из роботов, но из несовершенных людей, делающих все возможное в тех бюджетных и кадровых рамках, в которых они находятся. Упускается информация, а преступники скрываются среди соотечественников, перед тем как нанести удар. Когда же трагедия происходит, западные правительства сразу же обрушивают волну поношения на разведывательное сообщество, называя его некомпетентным или небрежным в исполнении своих полномочий по обеспечению безопасности страны. Общественности говорят, что они не смогли «сопоставить факты».

Теракт в Лондоне, заключает автор, свидетельствует довольно красноречиво, что весь цикл ошибочен. Нравится кому-то или нет, но терроризм стал частью жизни государства. И тот факт, что халифату «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии грозит уничтожение, означает, что стоит ожидать еще большего числа нападений с холодным оружием, перестрелок и таранов на автомобиле, с которыми Франция, ФРГ, Бельгия, Великобритания и США столкнулись в 2016 году.

В задачи разведки и служб по борьбе с терроризмом входит подавление тех актов, которые они могут обнаружить, политикам же по всему миру необходимо всегда учитывать угрозу терроризма.