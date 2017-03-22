Слово «импичмент» возникло возле имени Дональда Трампа едва ли не раньше, чем американский мультимиллионер был приведен к присяге президента США. С тех пор (а Трамп уже успел отметить 100 дней своего пребывания в Овальном кабинете) этот термин сопровождает 45-го президента Штатов повсюду и частотой своего употребления многих наводит на мысли, что отставка нынешнего главы одного из самых могущественных государств мира возможна.

Unian.ua Дональд Трамп

Исторические прецеденты

За всю историю президентства в США только два верховных лидера этой страны подвергались импичменту: Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-м. Согласно американскому законодательству, для того чтобы отправить президента с занимаемой должности в отставку, необходимо получить согласие на это обеих палат Конгресса. Причем ценится их решение в данном случае по-разному. Палате представителей (нижняя палата парламента страны), изучающей представление соответствующего комитета, для импичмента требуется простое большинство голосов. Однако мнение этого органа является, по сути, не более чем информационным сообщением: окончательно вопрос о принудительной отставке президента решается в Сенате (верхняя палата Конгресса), где для того, чтобы освободить главное кресло в Овальном кабинете от неугодного лица, требуется большинство в две трети голосов.

Justin Ruckman Билл Клинтон

Джонсон и Клинтон, каждый в свое время, прошли «испытание легким испугом», когда палата представителей решала отстранить их от управления государством. Однако оба раза сенаторы с такой постановкой вопроса не соглашались и президенты свои посты сохраняли.

Импичмент также угрожал и Ричарду Никсону — из-за Уотергейтского скандала. (Назван так по имени отеля Watergate, в котором были пойманы несколько человек, устанавливавших прослушку и фотографировавших документы в номерах, занятых представителями Демократической партии США — противников Никсона на выборах.) Никсон, оценив перспективы дела, возбужденного против него, предпочел не дожидаться неприятного решения законодателей и подал в отставку, войдя, таким образом, в историю страны единственным президентом, ушедшим с высшего государственного поста «по собственному желанию».

Теоретическая возможность

Существует еще одна возможность объявить президенту США импичмент. В 1967 году была ратифицирована 25-я поправка к Конституции США, разъясняющая порядок преемственности власти в случае оставления президентом поста «по условиям здоровья» (включая смерть главы страны, что для тех времен было весьма актуально, если вспомнить об убийствах президента Джона Кеннеди и его брата-сенатора Роберта, кандидата на самый высокий пост в исполнительной власти страны).

В соответствии с этой поправкой Овальный кабинет мог преждевременно покинуть Джордж Буш — младший, который 21 июля 2007 года перенес колоноскопию (операцию по удалению полипов толстой кишки). 125 минут, пока Буш пребывал на операционном столе и затем отходил от анестезии, страной управлял Дик Чейни, вице-президент в администрации младшего Буша.

В случае наступления нетрудоспособности президента решение об освобождении его от обязанностей должна принять целая группа лиц, в которую включаются вице-президент и 15 членов кабинета министров. За отстранение должны в этом случае проголосовать обязательно сам вице‑президент и большинство из пятнадцати. Приняв решение, они направляют его на утверждение спикеру палаты представителей (в настоящий момент это республиканец Пол Райан) и главе Сената (сенатор от штата Юта республиканец Оррин Хэтч). Теоретически с этого момента вице-президент приступает к исполнению обязанностей президента. Практически же президент имеет право опротестовать принятое решение.

Демократическая пресса периодически вбрасывает информацию, которая должна создать у рядовых граждан страны впечатление, что у Дональда Трампа «не все ладно со здоровьем, в том числе и с головой». Однако рассчитывать на то, что Майку Пенсу, занимающему пост заместителя Трампа, удастся (при наличии желания, разумеется) совершить описанный выше трюк, демократам не приходится: Трамп, имеющий большой опыт ньюсмейкера, прекрасно знает, как привлечь внимание к своей персоне, выразить несогласие с вердиктом, да еще и представить себя в этом случае жертвой заговора. По умению занимать место в эпицентре новостей нынешний лидер Америки вполне может поспорить с нашим Владимиром Вольфовичем.

Так что мечты об объявлении импичмента Трампу по причинам здоровья демократам есть смысл поместить в графу «нереальное» сию же секунду.

Конгресс США

Что скажет Конгресс?

Могут ли они добиться импичмента через Конгресс? Теоретически — да, учитывая, что после избрания Дональда Трампа на пост и в особенности подписания им нескольких законов, вызвавших сильное брожение в обществе, — например, о выходе из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), об ограничении иммиграции и охране границ — создать волну народного гнева не очень сложно. Один из социологических опросов, проведенных в США в конце прошлого месяца, продемонстрировал, что 46% американцев готовы потребовать отставки нынешнего президента. Это, конечно, важный показатель, позволяющий подвести базу под требование импичмента, но все же… Накануне 8 ноября 2016 года соцопросы предрекали победу на выборах Хиллари Клинтон. Так что результаты соцопросов — не тот аргумент, в правдивость и объективность которого можно верить.

Даже если предположить, что требование импичмента все-таки попадет в палату представителей, что с того? Путь от регистрации документа в папке «Входящие» до реального голосования может быть не просто долгим, а очень долгим. Таким, что к моменту подсчета «за» и «против» сам по себе этот процесс окажется лишним — срок полномочий главы государства закончится естественным путем.

Да, «персональное дело» Билла Клинтона рассмотрели в течение всего трех месяцев после поступления представления в нижнюю палату. Но демократом и секс-партнером Моники Левински занимался Конгресс, контролируемый республиканцами, отсюда и скорость. Никсон не стал доводить дело до финала, поскольку ему, республиканцу, противостоял Конгресс, где большинство имели демократы. В случае же с Трампом требуется, чтобы 2/3 республиканского Сената проголосовали против президента-республиканца. Вероятность прохождения импичмента в таких условиях близка к нулю. Конечно, в семье не без урода, и у Трампа найдутся однопартийцы, возжелавшие его политической смерти, в подтверждение чему можно вспомнить ситуацию с голосованием выборщиков по президенту, когда несколько республиканцев отдали свой голос за демократку Хиллари. Но ведь были и несколько выборщиков-демократов, проголосовавших за Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Импичмент

На что надеяться клинтонитам и прочим демократам?

На что остается надеяться демократам-реваншистам? Вариантов возбуждения процесса импичмента у них, пожалуй, остается два.

Первый — тот, что они прокачивают с момента объявления итогов выборов. Та самая пресловутая «московская связь», которая должна объяснить населению, что «вернуть Америке величие» Трамп сможет только «по методичкам Кремля» и в том виде, в котором это выгодно «главному русскому медведю» Владимиру Путину, которого американский лидер «не устает нахваливать». Вариант, судя по поведению руководителя ФБР Джеймса Коми, имеющего, как свидетельствуют некоторые американские СМИ «вагон и маленькую тележку компры на клан Клинтонов», обоюдоострый. И, пожалуй, та его сторона лезвия, что направлена в сторону демократов, заточена получше.

Второй вариант — бизнес, принадлежащий президенту. Трамп накануне выборов, отмечает в британской The Guardian нью-йоркский корреспондент издания Том Маккартни, «отказался обнародовать свою налоговую декларацию, мотивируя это тем, что обычные правила к нему не применимы». Нежелание выйти из бизнеса, обставленное такой же формулировкой, теоретически может сделать его уязвимым в бюрократической борьбе, где позиции противников усиливаются наличием предателей в рядах команды Трампа (в том, что таковые существуют, не позволяют сомневаться регулярные утечки конфиденциальной информации в прессу). На одном из интернет-ресурсов, свидетельствует журналист, всего за месяц было собрано 875 000 подписей за импичмент президенту по причине сохранения им, будучи госчиновником, предпринимательского статуса. Но, как всякий прожженный бизнесмен, а миллиардер Дональд Трамп просто по определению обязан быть таким, нынешний глава Белого дома наверняка прорабатывает со своими юристами ходы-выходы из создавшегося положения.

И не забудем еще, что в течение долгих восьми лет, предшествовавших избранию Трампа, республиканцы страдали от того, что они называли «синдромом безумия Обамы». Маловероятно, что чувство мазохизма возобладает у них над желанием развивать свой бизнес в условиях, которые им обеспечит товарищ по партии. У демократов остается маленькая надежда на какое-то очень особенное, из ряда вон выходящее «вдруг», которое иногда случается в политике. Но никто не знает, сколько этого придется ждать и произойдет ли оно вообще.