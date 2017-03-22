Анкара и страны ЕС продолжают обмениваться информационными и политическими ударами. Напомним, что обострение отношений между ними началось после того, когда власти некоторых государств Европы запретили проводить агитационные митинги среди турецкой диаспоры в связи с предстоящим в Турции 16 апреля референдумом по изменениям в Конституции. Особенно выделилось противостояние между Турцией и Германией, хотя Анкара и не стала бы провоцировать дипломатический кризис с этой страной так, как она это делает с Нидерландами. На днях Фолькер Буфье, заместитель председателя возглавляемой канцлером ФРГ Ангелой Меркель партии Христианско-демократический союз, заявил, что президент Турции является нежеланным гостем в Германии. По его словам, «если он (Реджеп Тайип Эрдоган — С.Т.) сюда приедет, на мой взгляд, мы не должны его впускать, так как это угрожает безопасности нашей страны». В ответ турецкий президент заявил, что после референдума о расширении президентских полномочий его страна может пересмотреть отношения с «фашистской, жестокой, антиисламской и антитурецкой» Европой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Lşliuju7 Реджеп Тайип Эрдоган

Сюжетов на этом направлении, вызывающих политическое раздражение между Турцией и ЕС, вбрасывается множество. В то же время, как считают европейские аналитики, пытающиеся разобраться в некоторых нюансах сложившейся напряженности в отношениях между Анкарой и Брюсселем, стороны все же «ведут игру в пределах определенных параметров», а на стороне Эрдогана «определенная инициатива». Президент сознательно идет на обострение, мобилизуя в своих интересах объективно существующие в Турции антизападные настроения, чтобы достигнуть поставленную цель — победить на референдуме. При этом на подсознательном уровне он и его сторонники внушают электорату мысль о том, что «Запад никогда не потеряет Турцию, учитывая ее важное стратегическое положение в регионе», что только выстраиваемая ими «вертикаль власти» способна справиться с вызовами и угрозами, с которыми столкнулась страна. И когда еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявляет, что «Турция все больше отдаляется от Европейского союза», Анкара отвечает, что «Европа и раньше не желала интеграции с Турцией».

В то же время некоторые европейские политики уверены в том, что сразу после референдума Эрдоган, конечно, в случае своей победы, «проведет переоценку ситуации с учетом того, что Турция имеет обширные связи с европейским рынком и особенно с Германией, терять которые ему очень опасно для своей экономики». Об этом, например, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни: «Турция все еще наш партнер. Я думаю, что после референдума Анкара понизит тон риторики, и поэтому нам стоит продолжать работу над нашими соглашениями». Возможно, так оно и будет. Но будет только после того, как пишет турецкая газета Yeni Safak, когда «часто Брюссель принимал вместо Анкары окончательные решения». Парадокс как раз в том, что, уже по оценке другой турецкой газеты Daily Sabah, «те западные политики, которые еще недавно хвалили модель Партии справедливости и развития в мусульманском мире, считали Турцию полезным игроком в регионе, теперь предпочитают игнорировать ряд событий, которые фактически изменили национальную идентичность Турции».

В этой связи газета задается такими вопросами. Первый: «Почему когда Турция стала пытаться решать свои новые геополитические задачи, она оказалась в одиночестве?» Второй: «Почему Эрдоган, которому обещали сделать Турцию неотъемлемой частью будущей Европы, стал изображаться в образе диктатора, каким еще недавно считался президент Сирии Башар Асад?» Третий: «Почему Турция, которая после развала СССР стала считать себя чуть ли не главным ключевым игроком на Ближнем Востоке, оказалась вынужденной, как пишет французское издание Le Figaro, считаться с фактором России, оказавшейся непосредственно у ее границ?» Определенный ответ на эти вопросы риторического свойства заключается в том, что турецкая дипломатия, возглавляемая долгое время профессором Ахметом Давутоглу, утеряла свои профессиональные качества и руководствовалась в практической деятельности оторванными от реальности идеологемами неоосманизма. Она просчитала грамотно только одну позицию: «отход» США с Ближнего Востока в годы президентства Барака Обамы. Однако вмешательство в сирийские дела кардинальным образом изменило не только соотношение сил в регионе, но и развитие событий — вместо ожидаемого в Анкаре распада Сирии она такую угрозу получила уже для себя.

Дальше для Турции стало складываться все непросто. Она оказалась вынужденной вступить в беспрецедентный по историческим меркам альянс с Россией и Ираном. Сейчас Эрдоган атакует Запад, имея за спиной этот альянс, но он не уверен в том, что будет завтра по мере развития событий в Сирии. Президент нервничает. Как говорит в интервью Focus Клаус Кинкель, занимавший пост министра иностранных дел в правительстве Гельмута Коля и который всегда выступал за сближение с Анкарой, считая ее «мостом к исламскому миру и важным партнером по НАТО», он «никогда еще не видел, чтобы политик вел себя так, как позволяет себе президент Эрдоган». А как тому не нервничать, если ЕС и США продолжают активно поддерживать сирийских курдов, если проводимая в Сирии турками операция «Щит Евфрата», судя по сообщениям западных СМИ, «оказалась полностью заблокированной: с юга сирийской армией и с востока, в районе Манджиба, по-прежнему сирийскими солдатами, сопровождаемыми российскими солдатами, которые расположились в узкой буферной зоне между турецкими войсками и сирийскими курдами, также поддерживаемыми сирийскими арабскими бойцами».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Президент США Дональд Трамп не спешит принимать в Вашингтоне президента Эрдогана, который уже нанес визит в Москву своему российскому коллеге Владимиру Путину. Складывающийся синтаксис международных отношений толкает Анкару к Москве. Такую тактику действий, рассчитанную на обострение отношений с Западом с расчетом на альянс с Россией, французский историк Анри Лоран обозначил как «бросок из огня в полымя». Германское издание Tageszeitung в этой связи пишет, что «обе страны как будто стараются заставить себя симпатизировать друг другу», а турецкая Milli Gazete выступила с призывом к турецким СМИ отказаться от публикации антироссийских материалов. Посмотрим, что из этого выйдет.