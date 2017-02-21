Протестная кампания, которая началась в Новосибирске еще в конце 2016 года, после того, как местные власти утвердили повышение тарифов на услуги ЖКХ на 15%, со временем начала превращаться в еще одну площадку для выступления политиков, и чаще всего оппозиционных. И если ранее присутствие в оргкомитете митинга некоторых, в том числе и оппозиционных, но местных политических деятелей большинство участников акции и жителей Новосибирска не смущало, то появление Алексея Навального в рядах тех, кто 19 марта пришел на площадь Ленина отстаивать свои права на умеренное повышение тарифов, мягко сказать, смутило многих, в том числе и некоторых организаторов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске 28 января 2017 года

Day Donaldson Алексей Навальный

Накануне события один из активных членов оргкомитета протестного мероприятия Виктор Козодой публично заявил о своем выходе из комитета по организации митинга против роста тарифов ЖКХ.

«Вчера на заседание оргкомитета по организации митинга против роста тарифов ЖКХ большинством голосов (как мне сообщили, я сам отсутствовал из-за отъезда) было решено пригласить на митинг 19 марта для выступления господина Навального. С таким решением и действиями я категорически согласится не могу, как и не могу его принять. С уважением отношусь к решению коллег, но тем не менее, лично для меня оно не приемлемо, так как нарушает основной принцип, о чем мы договорились ещё в декабре — протест против роста тарифов «без политики, без партийной символики», как общегражданский протест. Участие в митинге А. Навального, как бы кто не хотел и не думал, сразу переводит митинг в разряд «политического», я же морально не готов к тому, чтобы переводить протестные мероприятия в часть президентской избирательной кампании кого-либо, в том числе и А. Навального, а уж тем более быть участником такой избирательной кампании данного кандидата. В связи с этим, я вчера проинформировал коллег, что я вынужден покинуть оргкомитет, и более не участвую в его работе», — написал Козодой на своей станице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Еще один известный член оргкомитета Сергей Дьячков также накануне протестной акции заявил, что был против участия Навального в митинге.

«Но решение о его участии принял оргкомитет, и здесь я подчиняюсь коллективу. Насколько мог, сбалансировал принятое им решение. Вместе с тем людям, требующим крови членов оргкомитета, необходимо понимать следующее. Оргкомитет, в отличие от парламента любого уровня, не избирается гражданами, а является свободным собранием желающих. Клубом по интересам, если хотите. Сурово спрашивать можно и нужно с депутатов парламентов. А чтобы влиять на решения оргкомитета — нужно участвовать в его деятельности. Может быть, как раз голосов людей из числа ныне спрашивающих при принятии решения и не хватило. Так что давайте не будем искать виновных в том, какие люди вошли в оргкомитет и какие решения он принял. Повторю: чтобы влиять, надо участвовать. После митинга я выйду из оргкомитета. Моя борьба за отмену грабительского постановления губернатора продолжится другими средствами, их в нашем распоряжении достаточно», — написал Дьячков.

Как сегодня, 22 марта, сказал Сергей Дьячков, из оргкомитета он действительно вышел и в настоящее время передает дела. «Знаю, что в городе есть люди, которые задумались: а надо ли идти на митинг, если там выступает Навальный? Его присутствие, конечно же, оттолкнуло некоторых из них от участия в митинге. Но выступил Алексей, что называется, правильно, поддержав требования новосибирцев по отмене грабительского повышения тарифов», — сказал Дьячков в беседе с ИА REGNUM.

На вопрос, к чему может привести политизация митинга, Дьячков ответил, что «к решению вопроса, то есть к отмене постановления губернатора» и «как вариант, к его отставке».

«В подобных случаях экономические требования политизируются, если власть на них не реагирует адекватно. Способы политизации могут быть разными, но митинг скандировал: «В отставку!». 25 марта с жесткими требованиями на площадь Ленина выходят пенсионеры. Так что: «отмени или уходи», иных вариантов участники протеста губернатору Городецкому не оставляют», — подчеркнул Сергей Дьячков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Губернатор региона Владимир Городецкий уже прокомментировал и участие Навального в мероприятии, и требование его отставки, звучавшее уже неоднократно со стороны митингующих. На встрече с журналистами 21 марта, Городецкий сказал: «Не Навальный меня назначал на эту должность. Меня избирали люди. Поэтому не Навальному меня снимать».

«Я слышу людей, поэтому, когда я получил приглашение от организаторов митинга — примите участие, — я дал вежливый, уважительный, как всегда к людям, ответ. Что я уже позицию свою по этому решению публично высказал и не раз. Готов встретиться в очередной раз с организациями, или кто там, митинга. По-моему, определили четыре-пять человек, которые готовы со мной встретиться. Думаю, мы продолжим работу по оценке объективности уровня повышения тарифов», — цитируют «НГС.Новости» Городецкого.

В то же время численность пришедших на последний митинг рядовых горожан (по разным подсчетам на площади Ленина собралось около трех тысяч человек), явно показывает, что новосибирцам, по сути, не важно, кто выступает перед ними, важно, поможет ли это снизить процент тарифного повышения, а значит — сберечь семейный и личный бюджет.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, который принимает активное участие в митингах, считает, что от участия Навального в последнем митинге ничего не изменилось.

«Уже неделю читаю различные вариации «плача Ярославны» в соцсетях и публикациях, по поводу того, что новосибирский протест-де попал в дурную компанию, что «губернатор уже занес руку над документом и совсем было подписал, но пришел поручик Ржевский, простите Навальный и … рука дрогнула». Простите, а что поменялось? Тех, кто считает, что протестующие после приезда Навального огорчатся и больше не придут, я вынужден разочаровать — придут. В течение нескольких месяцев численность акций увеличилась в десять раз и снижаться не планирует. Какие флаги при этом поднимают организаторы большого значения не имеет. Решит акцию протеста против тарифов организовать какая-нибудь «пиратская партия» — придут и под их флаги. Что же касается экспертов и консультантов советующих (в том числе и через СМИ) Городецкому переложить всю ответственность на Навального, то именно они, на мой взгляд, оказывают властям дурную услугу подталкивая наш регион к социальному взрыву», — отметил Антонов, подчеркнув, что на губернаторе сейчас лежит огромный груз ответственности — необходимо услышать жителей Новосибирской области и принять решение, которое позволит стабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе.

Антонов, как и подавляющее большинство жителей Новосибирской области, рассчитывает, что верное решение будет найдено.

А новосибирский политолог Сергей Бирюков полагает, что политизация кампании против повышения тарифов в Новосибирске может привлечь к нему внимание оппозиционных политиков из Новосибирска и Москвы.

«Но в то же время — оттолкнет от складывающегося движения значительную часть более умеренных и ориентированных на диалог с властью деятелей и активистов. А сама фигура Алексея Навального не является на сегодня символом объединения людей с разными политическими взглядами, объединившимися сегодня ради нахождения конструктивного решения ЖКХ», — сказал Бирюков в беседе с ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта на площади Ленина в центре Новосибирска собрались тысячи человек — люди вышли очередной митинг против роста тарифов ЖКХ. Это был пятый митинг с того момента, как губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановлением, которым утвердил повышение тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске с 1 июля сразу на 15%. И если до этого, перед жителями города выступали местные депутаты, общественные активисты и местные представители различных политорганизаций, то на этот раз перед собравшимися выступил, в том числе, оппозиционный блогер Алексей Навальный.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорога в Кремль

Некоторые тут же связали появление Навального на акции протеста в Новосибирске с президентской избирательной кампанией. Критики в адрес тех, кто пригласил Навального в Новосибирск на митинг было предостаточно. Внимание его персоне в соцсетях и местных СМИ было уделено, наверное, даже больге, чем самой проблеме, которая вывела народ на главную площадь Новосибирска уже не в первый раз. Но пока, ни сам Навальный, ни его присутствие на акции протеста, кроме пиара, ничего не принесли — 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в новосибирске в среднем вырастут на 15% и менять свое решение областные власти пока не намерены, за исключением некоторых послаблений в виде компенсаций и соглашений с ресурсоснабжающими организациями, а также более пристального внимания к тебе и обещаний отчитываться за каждый рубль из кармана новосибирцев. Кроме того, внимание на проблему обратили прокуратура и другие ведомства, которые сейчас проводят свои проверки. А это уже можно считать небольшой, но все же, победой.

Напомним, в конце 2016 года губернатор Новосибирской областиВладимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов на услуги ЖКХ. Согласно документу, с 1 июля 2017 года тарифы на ЖКУ в Новосибирске в среднем вырастут на 15%. Новосибирцев возмутило такое решение, так как повышение местные власти обосновали сначала износом коммунальных сетей от 70 до 95%, а потом отметили, что этот процент должен будет компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за того, что горожане стали экономить. Новосибирцы неоднократно выходили на митинги и другие акции протеста, высказывая и показывая свое недовольство принятым решением, требовали отставки губернатора и ухода с постов тех представителей местной власти, кто поддержал данное решение.

На фоне всеобщего недовольства новосибирские власти подписали соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, было подписано постановление, согласно которому предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Это первый случай, когда социальная выплата будет распространяться абсолютно на всех граждан (около 500 тысяч льготников получат компенсацию 100% превышения, остальные жители области могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения).

В то же время активисты Общероссийского народного фронта обнаружили противоречия в инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации АО «Сибэко», которая получит значительную долю дополнительной выручки после повышения тарифов в июле. Прокуратура Новосибирской области организовала специальную рабочую группу для проверки обоснованности роста тарифов. Прокурор области Владимир Фалилеев уточнил, что прокуратура уже выявила отдельные нарушения при повышении тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске, но и в этих нарушениях ведомство еще будет разбираться. В проверке также принимают участие специалисты Федеральной антимонопольной службы, управления Федерального казначейства, Общероссийского народного фронта и, собственно, сотрудники прокуратуры.

Но Федеральная антимонопольная служба уже сообщила, что завершила свою проверку роста тарифов на ЖКУ в Новосибирске. Ведомство не нашло в действиях региональных властей нарушения федерального законодательства, подчеркнув, что индексацию узаконили муниципальные депутаты. В УФАС подчеркивают, что информация по фактическому изменению размера платы за услуги ЖКХ будет доступна после самого повышения, после 1 июля, и с этого времени ведомство будет реагировать на жалобы, если потребуется.

Новосибирцы, несмотря на все это, не намерены отступать в своем стремлении вовсе добиться отмены постановления. Максимум на что согласны горожане — на рост тарифов на услуги ЖКХ на 4%.

При этом, стоит сказать, что сегодня в Новосибирске существует как минимум две инициативные группы протестного движения — одна из них была представлена как раз Виктором Козодоем, Сергеем Дьячковым и Андреем Гладченко. Вторая — под руководством Комитета солидарных действий, куда вошли представители нескольких общественных организаций, в том числе комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь!», Ассоциации Советов многоквартирных домов Новосибирской области, АНО «Альтернатива ЖКХ», регионального отделения политической партии «Российский объединенный трудовой фронт» и Российского коммунистического союза молодежи. Последняя группа сейчас готовится к очередному митингу против резкого роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске, который запланирован на конец марта.