Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз предупредил общество об угрозе раскола страны. Выступая на днях на пятом заседании Совета регионального развития, среди дополнительных опасностей он назвал анархию и атаманщину: «Ярким доказательством тому есть реальные и потенциальные последствия так называемой блокады Донбасса. Ее организаторы показали себя как непревзойденные мастера политического пиара. Они грамотно вычислили болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, обнаружили обнаженный нерв». По словам Порошенко, в результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на «эти территории». А значит, добавим уже мы, точка баланса интересов начала смещаться западнее Киева.

ru.wikipedia.org Карта Харькова в 1887 году

Раз это понимает президент, этого не могут не понимать и силы, инициировавшие блокаду, нанявшие «добровольцев» осуществлять ее на местах и политически прикрывающие ее в Верховной раде Украины. Напомним, по мнению экспертов, таковыми являются партия «Самопомощь» и ее лидер, мэр Львова Андрей Садовый, партия «Батькивщина» и ее лидер Юлия Тимошенко, а также олигарх Игорь Коломойский. «Анархия» и «атаманщина», о которой говорит Порошенко, актуальны в том числе в контексте исторической памяти. Сто лет назад на Украине была и «махновщина», игравшая то в пользу «наших», то в пользу «ваших», и была ничем не лучшая «центральная власть» в лице Директории и ее лидера Симона Петлюры, продававшего Варшаве украинские территории в обмен на хоть какую-то власть. Впрочем, помимо Польши, нельзя забывать и о других «соседях». Не случайно сейчас бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили констатирует, что жители Закарпатской области все развитие региона связывают с Венгрией, а не с Украиной, похожая ситуация сложилась на Буковине. «В условиях дальнейшего падения нашей экономики все это может привести к катастрофическим последствиям», — считает Саакашвили.

Симон Петлюра

И не он один. Как заявил в эфире киевского «Радио Вести» директор Института стратегических исследований «Нова Україна» Андрей Ермолаев, комментируя происходящие события, украинская власть выбрала проект «Малая Украина», который предусматривает строительство государства на территории, гораздо меньшей, чем была после обретения независимости, но более управляемого и националистического. «Я считал и считаю, что у власти есть сторонники так называемого проекта «Малая Украина», — подчеркнул Ермолаев. — Суть его, прежде всего, лояльная социальная база, понятный состав элиты, более сильное государство-нация, желательно с минимумом исторических конкурентов. Постоянная борьба за то, кто рулит, в результате революций 2004—2005 и 2014—2015 годов привела к тому, что получившие в результате революционных событий власть посчитали исторически возможным начать работать над государством, которое было бы им приемлемо и понятно. Все остальное, на мой взгляд, идеологический «белый шум».

Но таких «Малых Украин» может быть несколько, не обязательно одна, как минимум две. Печальна судьба Киева. В любом случае, окажется ли он восточной окраиной Западной Украины или западной окраиной Восточной Украины, многочисленные «герои «АТО» и «добробатов» ощиплют его, глупую жирную гагару. И превратится Киев в то, чем его в 1787 году увидела императрица Екатерина II, оставившая следующий отзыв: «Странный здешний город: он весь состоит из укреплений да из предместий, а самого города я до сих пор не могу доискаться; между тем, по всей вероятности, в старину он был, по крайней мере с Москву». Что касается востока, то там можно прогнозировать неизбежную борьбу за определение столичного статуса между Днепропетровском и Харьковом. На первый взгляд, шансы первого предпочтительнее — из него родом Тимошенко и Коломойский, днепропетровское происхождение имеют две партии, «Батькивщина» и «УКРОП» (последней руководит Геннадий Корбан, бывший помощник олигарха).

Однако есть еще логика геополитическая, руководствующаяся историческими константами и перспективами. С этой точки зрения преимущества на стороне Харькова, но при одном условии, о нем скажем позже. Пока же обозначим, что Харьков дважды конкурировал с Киевом за статус столицы Украины, счет между ними 1:1. Противостояние двух городов началось в начале XIX века. Раздел Польши добавил к приобретениям Российской империи земли Правобережной Украины, из которых был сформирован Юго-Западный край. Перед Санкт-Петербургом встала задача приобщения к имперскому пространству территорий, находящихся под сильным польским культурным влиянием. Это требовало создания на Украине университета. Выбор шел между несколькими городами — Киевом, Черниговом, Днепропетровском и Харьковом. Решение в пользу того или иного города не только закрепляло за ним столичный статус, но и означало выбор определенной геополитической модели.

Лаврентий Серяков. Василий Каразин. Гравюра на дереве. 1875

В этой сложной ситуации Харьков сделал ход первым. 29 января 1805 года открывается Харьковский Императорский университет. Его создание стало плодом усилий чиновника министерства народного просвещения, уроженца Харьковской области Василия Каразина. Он приложил огромные усилия для открытия университета, причем, даже пошел на прямой подлог. Пользуясь тем, что местные дворяне видели в нем лицо, приближенное к императору Александру I, Каразин убедил их профинансировать деятельность университета, обещая взамен благосклонность императора. Самому же Александру он подал собранные пожертвования как свидетельство широкой общественной поддержки. Обман, впрочем, быстро раскрылся, но дело было сделано. Наличие университета стало серьезным доводом в пользу придания Харькову статуса ведущего центра имперской политики на украинских землях. И не только. По замыслам Каразина, влияние Харькова должно было бы распространиться вплоть до Греции, что предполагало активное участие в выработке и реализации геополитической стратегии России на южном направлении.

Игру сломали поляки, причем в ущерб себе. Для них перенос центра из Киева в Харьков давал шанс окончательно закрепиться на Правобережье. Однако восстание 1830−1831 годов побудило Николая I обратить пристальное внимание на Запад. Император и до того склонялся скорее в пользу Киева как столицы юго-западных и южных губерний, в 1826 году он утверждает предварительный план застройки города, год спустя возвращает ему статус генерал-губернаторства, а тут с подачи польских мятежников еще и дополнительный аргумент появляется. По инициативе Николая I в итоге 8 ноября 1833 года учреждается Киевский Императорский университет святого Владимира. В том же году по приказу из Санкт-Петербурга улицы города начинают мостить камнем, издается положение о благоустройстве третьей, южной столицы империи и организовывается специальный строительный комитет. Так Киев превращается в «плавильный котел», а восточные провинции в отсутствие политических перспектив наращивают свою экономическую мощь.

Отыграл свои позиции Харьков только при большевиках. 19 декабря 1919 года он стал столицей Украинской Советской Социалистической Республики, но решением Сталина этот статус потерял в 1934 году. Тем не менее, заметим, что «столичная строка» в его биографии есть, как и в наличии интереса к нему в геополитической перспективе. С учетом того, что Россия выбрала одним из важнейших направлений для себя южное, Харьков как столица одной из «Малых Украин» мог бы стать стратегическим партнером Москвы. Но для этого вначале ему следует вспомнить о наследии Каразина.