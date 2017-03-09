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Ситуация в Афганистане, по мнению сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма, «зашла в тупик», для выхода из которого потребуется отправка дополнительных военнослужащих США и коалиции. В своих расчетах Грэм и Маккейн ссылаются на заявления командующего контингентом США в Афганистане Джона Николсона, который отметил, что необходимо увеличить численность войск в стране на несколько тысяч человек.

Если учесть, что в Афганистане на данный момент находится 8 тыс. 400 военнослужащих США, а также еще 6 тыс. 300 человек из других стран, будет ли достаточно еще несколько тысяч человек — предположительно американских солдат — для изменения ситуации? Ответ очевиден — нет, пишет Чарльз В. Пенья в статье для The American Conservative.

Так, правилом большого пальца проведения успешной операции по подавлению повстанческих движений является наличие 20 военнослужащих на каждую тысячу мирных жителей. Такие стандарты прописаны и в пособиях армии США. Поэтому если учесть, что в Афганистане проживает 32 млн человек, получается, что в стране должен находиться контингент численностью 640 тыс. солдат. Однако в армии США службу несет всего 500 тыс. военнослужащих, таким образом, для соблюдения этого требования Вашингтону потребуется совместить всю армию США с афганской армией. Поэтому отправки дополнительных пары тысяч или 15 тыс., за которые выступают Маккейн и Грэм, вряд ли будет достаточно.

Стоит отметить, что не во всех регионах Афганистана необходимо проведение антиповстанческих операций. По данным Специального генерального инспектора по вопросам афганского восстановления, из 407 регионов страны за 133 идет противостояние, тогда как еще 41 регион либо находится под контролем исламистов, либо под их влиянием. В них проживает население 12 млн человек, поэтому численность контингента должна будет составить 240 тыс. военнослужащих.

Эту численность США вряд ли смогут обеспечить. Даже если вся армия Афганистана, насчитывающая немногим меньше 200 тыс., возьмет на себя основную ответственность, Вашингтону все равно пришлось бы отправить 25 тыс. военнослужащих США или коалиции сверх тех, которые уже развернуты в Афганистане.

Однако антиповстанческая деятельность не заключается только в количестве войск, успех таких операций зависит от применения жесткой — даже жестокой — и безразборной военной силы для наведения порядка и безопасности. Показательным здесь является пример Великобритании, подавившей восстание мау-мау в Кении в 1950-х годах. Проблема с такой тактикой состоит в том, что подобные действия хотя и способствуют уничтожению врага, они слишком часто приводят к убийству невинных гражданских лиц, как бы подавляющая восстание сторона ни стремилась избежать ненужных жертв. В частности, в 2016 году в результате авиаударов в Афганистане пострадали 590 гражданских лиц, из них 250 погибли — что два раза больше, чем годом ранее.

Более актуальным примером можно назвать авиаудар США по провинции Гильменд, в результате которого погибло более десяти мирных жителей. Неизбежным последствием таких жертв является отчуждение гражданского населения, благодаря чему они с большим сочувствием относятся к мятежникам. По сути, это является одним из наиболее важных уроков последних 15 лет.

Важнее всего то, что угроза в Афганистане не является причиной продолжать военное присутствие США в стране. Сенаторы Маккейн и Линдси Грэм считают, что Вашингтон должен противостоять движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим исламистам. Однако все они не представляют угрозы для США.

Общее между ними то, что они стремятся ввести свою версию законов шариата в Афганистане, тогда как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противостоит и «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Будучи угрозой для афганского правительства, ни одна из исламистских сил не угрожает США настолько, чтобы Вашингтон тратил миллиарды долларов для их уничтожения.