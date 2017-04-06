



Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Передача XXIV, где мы общаемся со сладкоголосым и интеллигентнейшим педагогом по вокалу — Дмитрием Огородновым, который продолжает дело своего знаменитого дедушки. Речь идёт об уникальной авторской методике обучения пению. Вы узнаете и про то, как прожить почти до ста лет (как создатель метода), сохранив радость и оптимизм, а также познакомитесь с известной песней про Муху-цокотуху… (да, та самая, которая позолоченное брюхо).

Личный архив Дмитрия Огороднова Дмитрий Огороднов

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