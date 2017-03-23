



Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Передача XXII, где мы слушаем импровизации гостьи, Елизаветы Вавилиной, песни на придуманных языках, а также говорим о тяжёлой доле отечественного «перформера» и почти вспоминаем про Сапфо и её поэтический кружок. Эфир может быть интересен всем, кто задаётся вопросами поиска живого в странном. Думает про то, где начинается и заканчивается «современное искусство». И хотел бы узнать, как петь арию, когда стоишь на голове или сидишь в шпагате, что наша героиня делает с лёгкостью. Хотя и не всегда понятно зачем. Пример сложной интонации.

Личный архив Лизы Вавилиной Лиза Вавилина

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