Киргизстанские дальнобойщики, занимающиеся доставкой грузов в Китай, сталкиваются со все новыми сложностями в работе: пассивность властей в защите их прав, чрезмерная строгость со стороны китайских таможенников и дорожных служб. Введенная Китаем норма, запрещающая перевозки в тентованных грузовиках, еще более затруднила работу.

Today.kz Дорога на Урумчи

Один из киргизстанских водителей на условиях анонимности поделился с корреспондентом ИА REGNUM нюансами своего бизнеса.

ИА REGNUM : Какие расходы несут грузоперевозчики и сколько времени уходит на один рейс?

Сумма расходов на рейс складывается из нескольких составляющих. Во-первых, оформление документов на груз, визы и разрешения на пересечение границы с Китаем. Разрешение стоит около 26 долларов и действительно в течение месяца. Во-вторых, расходы на топливо. В-третьих, за проезд по китайским дорогам придется заплатить от 150 до 200 долларов. Также нужно учесть затраты водителя на проживание в гостинице и питание, пока он ждет груз. В сутки уходит за гостиницу около 4,5 доллара, а на питание — 15 долларов. Иногда машина ломается, тогда придется тратиться на запасные детали. Еще один пункт — зарплата водителя. В итоге за один рейс я получаю в среднем 300 долларов.

Возим мясо — куриные и утиные грудки, овощи, фрукты. Все, кроме картофеля, — его в Киргизии хватает. Хозяин с моей поездки получает 300—400 долларов, но если в дороге проколол одно колесо, то хозяину ничего не остается.

Рейс от Бишкека до Топо (таможенный терминал неподалеку от киргизско-китайской границы — ИА REGNUM ) занимает от трех до четырех суток. Оформление документов и загрузка товара — в лучшем случае двое суток, и то, если груз доставили вовремя. Далее задержка на границе — таможенные досмотры даже без очередей занимают сутки.

Проблема в том, что время работы китайских таможенников ограничено. Они работают с девяти утра до восьми вечера и закрывают пропускной пункт на трехчасовой обеденный перерыв с 12 до 15 часов. Три часа простоя на такой сложной высокогорной трассе зимой — постоянный риск. Машина тяжелая, может не тронуться с места. В этом случае очередь стоит, образуется пробка.

Между двумя пунктами пропуска на границе находится нейтральная территория, которую почему-то контролирует китайская сторона. Пропуск на «нейтральной территории» закрывается часов в восемь, а открывается около десяти утра. Из-за этого порой дальнобойщикам приходится ночевать на перевале зимой в 40-градусный мороз.

У меня был риск попасть в такую ситуацию — удалось связаться с киргизстанскими пограничниками. Они просили китайских коллег пропустить наши машины через «нейтральную территорию», чтобы водители не остались там на ночь.

Bryan Mason Панорама Урумчи

ИА REGNUM : Случалось перевозить контрабандный груз?

Пока нет. Процедура выглядит так — я получаю заказ, и далее идет загрузка, на которой мне обязательно нужно присутствовать. Пару раз бывало, что я уходил перекусить на 10−15 минут, а когда возвращался, товар уже загрузили и машину опечатали. Получается, что часть груза я не видел. Всю дорогу боялся, что могли загрузить что-то «лишнее». Больше так не делаю.

Провести контрабанду в обход таможни, по моему опыту, невозможно. Таможенники Киргизии проверяют документы, и если им что-то кажется подозрительным, они ломают пломбу и досматривают. Если же вскрывать им не разрешают, то они сопровождают груз до конечной точки и присутствуют при выгрузке. Последние полтора года они стали проверять машины внимательнее.

ИА REGNUM : Вы не боитесь конкуренции со стороны Китая, чей автопарк является более современным и крупным по сравнению с киргизским?

Боимся. Еще больше пугает соблюдение законов «в одностороннем порядке». Например, в Киргизии существует запрет на пропуск большегрузных рессорных машин — они жесткие и портят дорожное покрытие. Но они все равно пересекают границу и едут в Киргизию.

При этом, если машины с киргизскими номерами хоть чуть-чуть не соответствуют китайским стандартам, то въезд для них в Китай закрыт.

Высота моей машины — четыре метра. Это утвержденный стандарт. Но есть водители, у которых машина четыре метра и три сантиметра. Их в Китай уже не впустят. В Европе такой стандарт тоже существует, но он более гибкий — отклонение от нормы допускается в пределах десяти сантиметров.

Боимся, что построят железную дорогу Китай — Киргизия — Узбекистан. Тогда у нас будет совсем мало работы. На машинах будут доставлять только срочные грузы. У железнодорожных перевозок есть один недостаток — локомотив не тронется с места, пока все вагоны не заполнятся товаром. Не всем поставщикам выгодно ждать, но за перевозку таких товаров будет очень серьезная конкуренция, и многим грузоперевозчикам, особенно мелким, придется уйти с рынка.

Time.kg План железнодорожной магистрали Китай — Киргизия — Узбекистан

ИА REGNUM : Власти Киргизии анонсировали новый маршрут из Киргизии до столицы СУАР — Урумчи. Будет ли это направление пользоваться спросом?

Ездить до Урумчи нам невыгодно. Расстояние от Бишкека до столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) 3000 километров. Топливный бак на моей машине рассчитан на 500 литров. Зимой этого хватает меньше, чем на 1300 километров. Летом расход меньше, но не намного.

Допустим, на самой последней заправке на территории Киргизии в Ат-Баши я заливаю полный бак. Топлива хватает до Урумчи и на обратную дорогу не остается. Приходится заправляться в Китае.

Там мы покупаем солярку на уйгурских заправках, так как на китайские нас не пускают. Объясняют это тем, что у нас нет электронных карточек для оплаты, а наличные на таких заправках не принимают. Электронные карточки мы получить не можем, так как мы иностранцы.

Солярка в СУАР стоит почти в два раза дороже, чем в Киргизии, — около 90 центов за литр. Чтобы было выгодно ездить до Урумчи, нужен бак в 1200 литров. В Киргизии таких машин очень мало.

Брать с собой топливо в канистрах нельзя. При пересечении границы это конфискуют, так как 500 литров может считаться контрабандой. Да и везти такой груз с собой невыгодно. Из-за дополнительного веса и объема в машину поместится меньше основного товара.

Поэтому я вряд ли буду ездить до Урумчи. Мой маршрут останется прежним — из Бишкека через Торугарт до Топо.

ИА REGNUM : Ваши коллеги ездили в столицу СУАР, делились впечатлениями?

Я знаю про три машины, которые первый раз поехали по этому маршруту в январе 2017 года. Они пустыми выехали из Бишкека до Урумчи. Из них в СУАР загрузилась только одна. Две приехали пустыми. Они вернулись в Бишкек до китайских праздников во второй половине января.

ИА REGNUM : В Китай машины едут без груза?

Чаще всего да. Загрузка товара происходит в Китае для вывоза в Киргизию. В КНР экспортируют шкуры, корень солодки и мед. У поставщиков шкур свои машины. А везти солодку и мед грузоперевозчики не любят.

На вывоз продуктов питания нужно очень много документов. Принимающая сторона в КНР проверяет груз на соответствие качеству, наличие опасных веществ и только потом дает разрешение на выгрузку товара. Все процедуры занимают не меньше десяти дней. Все это время водитель находится в КНР и теряет время.

В 1991 году, когда СССР распался, было наоборот. Машины в Китай ехали гружеными — из страны вывозили цветной металл, станки, продукты питания, а в Киргизию приезжали пустыми. Сейчас с точностью до наоборот.

ИА REGNUM : На вашу работу как-то повлияло вхождение Киргизии в ЕАЭС?

Заказов стало намного меньше. Если раньше работы хватало на четыре рейса в месяц, то сейчас в самый разгар сезона максимум два. До ЕАЭС бизнесмены бегали за нами, чтобы мы загрузили их груз, а теперь мы бегаем за ними, чтобы выбрали наши машины.

ИА REGNUM : Как складываются ваши отношения с китайскими властями?

Сложно. Проблемы с покупкой горючего, отсутствие переводчиков, которые могли бы помочь нашим водителям.

С нами несправедливо поступают. Был один парень, недавно купил машину. Приехал на границу и забыл поставить машину на ручной тормоз. Машина уехала вниз по склону и снесла электрический шлагбаум. Его стоимость, если считать по максимуму и вместе с установкой, составляет 800 долларов. Китайские таможенники его оштрафовали на миллион сомов (14,5 тысячи долларов). Его машину оставили на границе, а сам он поехал за деньгами в Киргизию.

Другой случай. На одной из дорог в Китае дальнобойщик случайно наехал на дорожный конус. Их используют в качестве временной разметки дорог или как ограничитель во время ремонта.

Китайские гаишники потребовали, чтобы он привез 20 вместо одного испорченного. Водитель отказывался, говоря, что заменит только испорченный. Но ему ответили, что до него такие же водители из Киргизии испортили 19 конусов и уехали, и теперь этот парень должен ответить за них и возместить стоимость всех испорченных конусов.