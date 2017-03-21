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Еще год назад глобальная структура сирийского конфликта была достаточно проста. Россия и войска легитимного президента Башара Асада (их на военных картах обозначают красным цветом) противостояли американским интересам в стране. Основным военным союзником США были не столько малоуправляемые, хотя и многочисленные отряды сирийской оппозиции, а курды. Которые за последние годы создали если не суверенное, то уж точно автономное квази-государство Рожаву на севере Сирии. На карте — коричневый цвет.

Летом прошлого года в игру прямо вмешалась Турция, введя свои войска на север провинции Халеб и подобрав себе в союзники значительную часть сирийской исламской суннитской оппозиции. Цвет — зеленый.

«Красные», «коричневые» и «зеленые» своим официальным врагом обозначили радикалов из Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ, Халифат) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), цвет — черный. «Черные» сопротивляются очень эффектно, но силы явно не равны, поэтому их открытое военное противостояние явно подходит к концу. Радикалы вскоре уйдут в подполье, и методами террора еще доставят массу головной боли и американцам, и русским, и европейцам.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очевидно, уйдет (хотя не факт), но Сирия, ключевой регион Ближнего Востока, останется. В каком формате — это основная интрига сегодняшнего дня. И пока мир оживленно обсуждает, например, израильские бомбардировки на юге и в центре Сирии, на севере страны, в Халебе (Алеппо), происходят события, которые меняют сам формат интриги.

Gurnotron Гражданская война в Сирии

Напомню. Курдская, пока «само-», но уже «провозглашенная» автономия Рожава состоит из двух объединенных кантонов (провинций) — Хасеке и Джазира (северо-восток Сирии), а также двух анклавов: северо-западного Африна и небольшого квартала Шейх-Максуд в городе Алеппо. Объединение Африна с северо-восточной «матрицей» — это военно-политическая мечта курдов.

Поэтому в прошлом году они проигнорировали желание своих американских союзников и не стали активно атаковать сирийскую столицу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — Ракку на Евфрате. Вместо этого они переправились на западный берег Евфрата, выдавили Халифат из Манбижда, одного из ключевых городов региона и рванули на запад, в сторону Африна.

Это заставило Турцию, в чьих политических интересах недопущение объединения сирийских курдов, летом прошлого года ввести свои войска на территорию северной Сирии и «вклиниться» между Африном и «матричной Рожавой». Вместе со своими союзниками из сирийской «умеренной оппозиции» они выдавили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из другого ключевого пункта Халебской провинции — Эль-Баба. Сейчас в этом регионе Анкара создает «зону безопасности», которая имеет все шансы стать квазигосударственным и независимым от Дамаска образованием.

Таким образом, мечта «коричневых» о соединении своих кантонов стала неисполнимой: курды не в состоянии атаковать турецкую армию. Зато сложились предпосылки для совместных действий курдов и «красных» русско-башаровцев. Что и произошло… Войска Асада, которых турки не подпустили к Эл-Бабу, повернулись на восток, прорвались к Евфрату и вышли к территориям, которые контролируют курды.

Таким образом, «красные» и «коричневые» не дали исполниться уже турецкой политической мечте: принять участие в захвате Ракки, чтобы твердой ногой и надолго встать на территории центральной Сирии. Теперь для этого Турции надо вступать в вооруженный конфликт не только с курдами, но и с «красными» (а значит, — и с Военно-Космическими Силами России), а к такому Анкара явно не готова.

Зато курды готовы на многое. Они не только добровольно отдали «красным» несколько населенных пунктов между Манбиджем и Эль-Бабом, усиливая тем самым позиции башаровцев и русских. Они, похоже, готовы перейти от скрытых форм сотрудничества с русскими (они были всегда) к открытому союзничеству!

Kurdishstruggl Бойцы курдской пешмерги

20 марта агентство «Аль-Масдар» сообщило: «Российские военные создадут новую базу в курдском районе Африн в Северной Сирии в соответствии с соглашением, ранее достигнутым с YPG (войска временного правительства Сирийского Курдистана). Источник из YPG, на условиях анонимности, сказал, что было заключено соглашение о создании военной базы в деревне Кафр Джанна. База предназначена для защиты Африна».

Это сообщение можно было бы даже не заметить, если бы министерство обороны РФ как-то очень быстро и своеобразно не поспешило ее опровергнуть. «Нет планов развертывания новых российских военных баз на территории Сирии», — заявили в министерстве. Но добавили, что во избежание нарушений прекращения огня, одно из подразделений российского Центра примирения враждующих сторон будет расположено в провинции Халеб, вблизи Африна, в области контакта курдских ополченцев и формирования свободной сирийской армии, контролируемых турецкой стороной.

Но помилуйте! Сам российский Центр расположен в тени российских самолетов на территории военной базы Хмеймим и в любой момент готов и к оборонительным, и к наступательным действиям на территории провинции Латакия. Взлетно-посадочной полосы в деревне Кафр Джанна, конечно, нет. Но для «ночных охотников» (ударные вертолеты Ми-28) она и не нужна, а бронетехнику русские в Африн уже вводят. То есть ТАСС сказал о том же, что и Аль-Масдар.

Итак, русские берут на себя гарантию защиты курдской государственности в провинции Африн, анклаве курдской автономии Рожава. Что это может означать?

Курды готовы перевести отношения с Российской Федерацией из формата скрытой помощи в открытое военное сотрудничество, и эта готовность обоюдная.

Американцы не возражают против перспектив российско-курдского военно-политического сближения: иначе Госдеп и пресса США уже сотрясалась бы взрывами негодования и угроз.

Легитимный Дамаск тоже готов к сотрудничеству с Курдистаном. Во-первых, примеры такового уже имели место, и, во-вторых, у него нет выхода — пусть и вынужденно, но дружелюбные отношения с Рожавой для него это лучше, чем иметь курдов, наряду с оппозицией, Турцией, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США в составе врагов режима.

А отсюда четвертое и неприятное: основные акторы сирийского конфликта готовы если не к разделу, так к федерализации будущей Сирии.

Киев