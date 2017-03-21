



Александр Горбаруков ИА REGNUM

ИА REGNUM сообщает подробности уголовного дела шеф-редактора агентства Ю. Баранчика, которые стали официально известны после его задержания и попытки взятия под стражу.

Как теперь достоверно известно, 29.11.2016 г. было возбуждено уголовное дело №16 121 110 481. Согласно Постановлению о возбуждении уголовного дела (копия постановления имеется в распоряжении редакции, орфография в цитатах полностью сохранена) старший следователь отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков СУ УСК РБ по г. Минску Мацкевич Ю.И., установив, что:

«неустановленное лицо при достоверно неустановленных обстоятельствах, месте и времени, но не позднее 25.10.2016, с использованием неустановленных компьютерной техники, средств связи и глобальной сети Интернет (по смыслу неустановленными являются: и техника, и средства связи и глобальная сеть Интернет — ИА REGNUM ) подготовило статью с заголовком «Белоруссия уходит из русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта», содержащую признаки проявления экстремизма в части разжигания национальной вражды или розни, пропаганды превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной или языковой принадлежности, после чего разместило данную статью в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: http://regnum.ru/news/polit/2196715.html для просмотра неограниченным количеством пользователей глобальной компьютерной сети Интернет, в результате чего совершило умышленные действия, направленные на возбуждение у различных групп населения Российской Федерации (!!! — прим. ИА REGNUM ) и Республики Беларусь национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности. На основании изложенного и принимая во внимание, что собранные материалы содержат достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК Республики Беларусь…» —

старший следователь Мацкевич возбудил уголовное дело. 22.12.2016 г. по этому уголовному делу, по которому сначала вообще ничего не было установлено, был привлечен в качестве обвиняемого Ю. Баранчик, а ранее был установлен, привлечен и арестован Д.Алимкин. Согласно предъявленному обвинению (копия постановления имеется в распоряжении редакции) —

«Баранчик Юрий Владимирович, имея умысел на совершение группой лиц, направленных на возбуждение у различных групп населения Российской Федерации и Республики Беларусь национальной и иной социальной вражды <…> не позднее 25.10.2016 г. , находясь в неустановленном месте, поручил Алимкину Д.В. подготовить с целью последующего размещения на ресурсе глобальной компьютерной сети Интернет, расположенном по адресу: http://regnum.ru <…> статью, содержащую признаки экстремизма в части разжигания национальной вражды или розни, пропаганды превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной или языковой принадлежности. <…> Он же, продолжая свои преступные действия, группой с неустановленными лицами осуществил редактирование указанной статьи и 25.10.2016 разместил ее с заголовком «Белоруссия уходит из русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта» с подзаголовком «Белорусский язык не мытьем, так катаньем» под псевдонимом Алла Бронь в глобальной сети Интернет по адресу: http://regnum.ru/news/polit/2196715.html (текст статьи находится в свободном доступе на сайте ИА REGNUM — прим. редакции)».

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Юрий Баранчик

23.12.2016 г. в отношении Баранчика заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 28.12.2016 г. Баранчик был объявлен в розыск белорусскими органами. 15.03.2017 г. Баранчик был задержан в г. Москве, где проживает с 2015 г., сотрудниками ГУВД г. Москвы. 16.03.2017 г. Дорогомиловским межрайонным прокурором г. Москвы было возбуждено ходатайство перед Дорогомиловским районным судом г. Москвы об избрании меры пресечения в отношении Баранчика Ю.В. в виде заключения под стражу на 40 дней. Постановлением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 16.03.2017 г. в удовлетворении ходатайства Дорогомиловского межрайонного прокурора было отказано. По истечении срока задержания 17.03.2017 г. Баранчик Ю.В. был отпущен.

Как сообщил ИА REGNUM адвокат Ю. Баранчика Валерий Шахов: «в настоящее время Юрий на свободе, но прокуратура проводит экстрадиционную проверку, по результатам которой Генеральный прокурор или его заместитель должны принять решение о выдаче Баранчика Белоруссии или об отказе от выдачи. Выдача однозначно невозможна, если будет установлено, что действия Баранчика, инкриминируемые ему белорусской стороной, не будут признаны преступлением по законам Российской Федерации. Белорусская сторона заявляет, что ст. 130 УК РБ соответствует российская ст. 282 УК РФ. Тут следует отметить, что текстуальной схожести норм УК РФ и РБ для разрешения вопроса о выдаче недостаточно. Необходимым условием является тождественность составов преступления, предусмотренного обеими статьями двух УК, чтобы были тождественны все признаки составов. В действиях Баранчика Ю.В. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 282 УК РФ, а именно объективная сторона — совершение действий, означенных в данной статье. По нашему законодательству, под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать в частности высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии. Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды. Кроме того, не является преступлением по ст. 282 УК РФ высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных и политических дискуссиях и текстах, не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду. Инкриминируемая Баранчику статья не содержит высказываний, подпадающих под запрещенные. На это, кстати, указал и Дорогомиловский суд, отказавший Дорогомиловскому прокурору в ходатайстве о взятии под стражу Баранчика. Кроме того, есть и представлено защитой в материалы экстрадиционной проверки заключение авторитетнейшего эксперта лингвиста Е.И.Галяшиной, проводившей лингвистическое исследование этой статьи. Она пришла к однозначному выводу «В представленной публикации НЕ СОДЕРЖИТСЯ лингвистических признаков возбуждения расовой, национальной, религиозной вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства».

Помните, по сообщениям СМИ министерство информации Белоруссии обращалось в Минкопечати РФ с запросом о проверке этой статьи? И потом на это заместитель министра Минкопечати РФ А.К.Волин публично заявил, что это свобода слова. К ИА REGNUM как опубликовавшему эту статью в России нет же претензий от российских органов. Следовательно, изложенные в ней высказывания не являются преступными. Вот, собственно, и все. Вывод простой: в действиях Баранчика Ю.В. отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, а именно отсутствует объективная сторона данного преступления. Следовательно его выдача Белоруссии не допускается.

Кроме того, вопрос о месте совершения преступления имеет существенное значение для разрешения вопроса о выдаче. Обратите внимание: место белорусскими правоохранителями не установлено. Вместе с тем сайт regnum.ru, на котором была размещена статья, принадлежит российскому лицу, редакция и сервер находятся в России. Свою деятельность по размещению всех информационных материалов ИА REGNUM осуществляет на территории РФ. Таким образом, если рассматривать любое такое деяние, как размещение любой информации на сайте СМИ regnum.ru, то это деяние всегда совершается на территории РФ по месту нахождения редакции.

ИА REGNUM Юрий Баранчик выпущен на свободу. 17 марта 2017 года

Согласно ст. 13 УК РФ иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности, если преступления совершены ими вне пределов Российской Федерации. То есть иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, совершившие преступления против иностранного государства на территории РФ, обязательной выдаче этому государству не подлежат и Согласно ч. 2. ст. 57 Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в выдаче может быть отказано, если преступление, в связи с которым требуется выдача, совершено на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

И еще одно интересное замечание. Ст. 130 УК РБ и ст. 282 УК РФ не являются тождественными по составу, не только по признаку объективной стороны. У них различается и объект.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ выступают отношения в сфере равноправия граждан независимо от их пола, языка, происхождения, рода занятий, национальной, расовой принадлежности или отношения к религии. Такое равноправие гарантировано ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. В этой связи данный состав обоснованно включен в раздел Х преступлений против государственной власти в главу 29 преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, поскольку государство выступает гарантом, и покушение на права в национальных, языковых и иных межобщностных отношениях — это покушение на гаранта и на конституционный строй. То есть, по существу, объектом данного преступления являются конституционные права граждан в вышеуказанных отношениях.

Конституция РБ не гарантирует такого равенства и равноправия в межнациональных, межобщностных отношениях. Согласно ч. 1 ст. 14 Конституции РБ Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов, т. е. государство не гарант, а регулятор, имеющий право такие отношения изменять, не оставляя их незыблемо равными. В этой связи данный состав включен в УК РБ не в главу 23 — Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, а в раздел VI — Преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления в главу 17 — Преступления против мира и безопасности человечества. Непосредственным объектом преступления разжигания расовой, национальной или религиозной вражды или розни являются безопасные условия жизни расовой, национальной и религиозной группы населения.

Отношения в сфере равноправия и безопасные условия жизни это совершенно различные объекты, отчего существенно разнятся и санкции.

Таким образом, формально объекты преступления предусмотренные ст. 282 УК РФ и ст. 130 УК РБ не являются тождественными.

Но это, конечно, только позиция защиты. Последнее слово за Генеральной прокуратурой.