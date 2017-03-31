Расширение НАТО на восток и присутствие вооруженных сил США и их союзников в Прибалтике как инструмент защиты от «возможного нападения России» — ложная цель. Книги отставных генералов про нападение России на Прибалтику, заявления отдельных политиков — всё это не более чем информационный шум для прикрытия основной цели — сохранения жесткого контроля США над ЕС через структуры НАТО. До тех пор, пока ЕС будет интересен США как инструмент противостояния России, расширение НАТО, создание систем ПВО и совместные учения по периметру границ России будут продолжаться.

Vnssr.my1.ru НАТО

После развала СССР в Евросоюзе и части политического истеблишмента США шли дискуссии о возможном уходе США из Европы в силу того, что Варшавский договор прекратил своё существование, и странам ЕС больше ничего не угрожает в военном плане. Но уже к середине 90-х стало понятно, что США сохранят НАТО именно как инструмент давления на Россию и инструмент контроля над странами ЕС (что ярко проявилось во время войны в Косово). С самого начала создания блока НАТО было установлено, что главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО может быть только американский командующий. На политическую же должность формального руководителя НАТО можно назначать кого угодно, поскольку реальных полномочий по командованию войсками Генсек НАТО не имеет.

Расширение НАТО и продвижение его к российским границам — жизненно важный принцип сохранения контроля США над ЕС. Поставив границы расширению НАТО, США, во-первых, признавали бы то, что НАТО — просто военный блок, а не военно-политический, во-вторых, НАТО пришлось бы признать наличие сфер влияния России, а эта мысль для считающих себя победителями в холодной войне американцев невозможна по-определению.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Сохранение контроля США над ОВС и доминирование США в НАТО реально может обеспечить именно перманентный процесс расширения. Даже если не происходит реального расширения, то подобный процесс делается виртуальным. Включаются механизмы дискуссии и обсуждения, а также создания различных программ по сотрудничеству с НАТО стран постсоветского пространства и приграничных с Россией стран. Как верно заметила госпожа Олбрайт после 15-го мадридского саммита НАТО 1999 года: «Запад больше не имеет фиксированной восточной границы». И если страны Восточной Европы, а затем Прибалтика принимались в НАТО под предлогом общего «латинского прошлого», включенности в довоенные европейские международные процессы и принадлежности к «европейской семье» (поскольку говорить о конфликте с Россией было еще рано), то следующие вступления в НАТО и размещение войск будут легитимизироваться «угрозами со стороны России». Неважно, что таких угроз может не быть в реальности, всегда в таких случаях выручает термин «гибридная угроза» или «гибридная война». И именно поэтому в Черногории вдруг возник скандал вокруг «попытки переворота в стране, подготовленного Россией», впрочем, как всегда, без веских доказательств.

Поэтому Столтенберг может сколько угодно заявлять, что со стороны России «ничто не указывает на возможность «конвенционального военного нападения на какую-либо из стран НАТО, в том числе страны Балтии». Пока США нужна будет Европа как инструмент давления на Россию, ОВС НАТО будет размещать вооруженные силы в Прибалтике, проводить маневры на границе с Россией и активно затягивать в свою орбиту «нейтральные» Швецию, Финляндию и Черногорию. Окружение продолжается.