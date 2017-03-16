В июне 2017 года на российском рынке стартуют продажи новой Audi Q5. Пока маркетологи из Ингольштадта, планируют начать продажи того, что сделал инженерно-технический корпус и новый завод в Мексике, а журналисты в своих домыслах озвучивают в качестве начала продаж то один месяц, то другой, мы решили рассказать о новом автомобиле все. Только факты, никаких фантазий.

Пресс-служба AudiRussia AudiQ5

Начнем с того, что в качестве последней и актуальной даты старта продаж пресс-служба Ауди назвала июнь 2017 года. Ранее называлась просто весна…

Где выпускается

Новая «Кю пятая» встала на конвейер в конце 2016 года в мексиканском городе Сан-Хосе-Чьяпа. Новый завод, занимающий площадь в 400 гектар, рассчитан на выпуск 150 000 автомобилей в год, которые будут поставляться на рынки всех стран, где присутствует бренд. На предприятии задействовано 4000 сотрудников, а сам завод был построен за четыре с половиной года. Кроме автомобилей тут выпускаются и запасные части для линейки Ауди.

Изменения новой генерации

Её нельзя назвать просто обновленным автомобилем, так как изменилось многое, начиная от дизайна и форм экстерьера, заканчивая подвеской. Первое, чему стоит уделить внимание и оно не бросается в глаза — снижение массы автомобиля. Достигнуто это было за счет применения деталей из алюминия и высокопрочных сортов стали. Сейчас полная масса автомобиля составляет 2440 килограмм.

Облегчение на 90 килограмм, плюс изменение угла наклона крыши, повлияло на коэффициент сопротивления. Для Q5 с четырехцилиндровым мотором — 0,3. И это действительно достойные цифры для автомобиля в кузове универсал, так как у седана А6 они ниже всего лишь на 0,04. Итак, алюминиевыми стали: крышка капота, детали подвески, пятая дверь и некоторые конструктивные элементы.

Разве что фанат бренда заметил бы увеличение в размерах, но оно есть. И это сделало салон автомобиля просторней, увеличив на 10 литров и объем багажника, который маленьким не назовешь — 550−610 литров (зависит от угла наклона спинки второго ряда сидений). Если же сложить задние сиденья, то получаем внушительные 1550 литров.

Пресс-служба AudiRussia AudiQ5

Габаритные размеры Audi Q5:

длина — 4,66 м;

ширина — 1,89 м;

высота — 1,66 м;

колесная база — 2,82 м.

Конечно изменился и дизайн салона. Особенно заметен новый «виртуальный кокпит», так в Audi называют панель приборов. Она теперь цифровая. Вывести на экран можно практически все необходимое — скорость и обороты, информацию с обновленной мультимедиа, функции и показания навигатора, режимы новой пятирычажной подвески, о расширенном функционале которой будет рассказано чуть ниже.

Панель приборов органично вписана в дизайн интерьера, чего не скажешь об экране мультимедиа, который выглядит несколько чужеродным, но может похвастать отменной графикой и отзывчивостью. Акустика традиционна — Bang&Olufsen.

Я умышленно не указываю дорожный просвет, так как это отдельная тема. Расскажу о нем чуть ниже, в описании новой пневматической подвески.

Кроссовер изменился и внешне, вот это уже можно заметить, не приглядываясь. Совершенно новыми стали: решетка радиатора, пятая дверь, некоторые элементы экстерьера, такие как бамперы, а задний бампер включает в себя единый диффузор выхлопной системы, головная оптика и задние фонари.

Моторы и трансмиссии новой Audi Q5

Для российских версий кроссовера приготовлено лишь два двигателя. Это дизель TDI и бензиновый TFSI. Агрегатироваться эти моторы будут с семиступенчатым S tronic. Управление трансмиссией осуществляется рычагом коробки передачи и подрулевыми лепестками.

Пресс-служба AudiRussia AudiQ5

Для европейского и американского рынков линейка силовых агрегатов, комплектаций и дополнительных опций будет иной, более богатой.

Функция движения накатом способствует экономии топлива, что было достигнуто и доработками моторов. В компании не распространяются о том, что конкретно было доработано и модернизировано, но охотно делятся цифрами расхода топлива. Так двухлитровый дизель развивает 190 л. с, расходуя в смешанном цикле 4,9 литра, а его бензиновый собрат, такого же объема, выдает 249 л.с. При этом заявленный расход TFSI составляет 6,8 литра на 100 километров.

Подвеска новой Audi Q5

А теперь и о новой подвеске «Кю пятой». И тут, скорее, речь не просто о подвеске, а о комплексе решений. DriveSelect, такое имя носит система, включает в себя семь режимов, предусматривающих езду в различных условиях и по разным дорогам.

Бездорожье — Allroadи Lift/offroad;

Индивидуальные настройки — режим Individual;

Автоматический режим — Auto;

Для езды более комфортной и динамичной, но по хорошим дорогам — предусмотрено три режима: Efficiency, Comfort, Dynamic.

При использовании режима Lift/offroad автомобиль приподнимается над дорогой на 45 миллиметров, но скорость ограничивается 35 км/час. В режиме Dynamic, напротив, кроссовер меняет стандартный клиренс с цифрами 205, уменьшая его на 50 миллиметров.

Максимальная скорость Audi Q5 c двухлитровым дизелем в 190 л. с составляет 213 км/час. Разгон до сотни — 7,9 секунды.

Пресс-служба AudiRussia AudiQ5

В каких комплектациях будет представлена Audi Q5

В базовое оснащение кроссовера будут входить диски семнадцатого размера. По желанию и за отдельную плату можно будет увеличить этот параметр до 18, 19, 20 дюймов. Дополнительные опции в Audi Q 5, что традиционно для комплектаций автомобилей бренда, это отдельная «песня».

В качестве опции можно будет заказать: светодиодный или матричный свет, динамические указатели поворота, водительское сиденье с пневмомассажем, обогрев руля, продольную регулировку заднего сиденья и угла наклона спинки.

Кроме того, за отдельную доплату можно расширить список помощников при движении и ассистентов парковки, предупреждающих о действии дорожных знаков, открывании дверей. Не забыли и о дополнительном комфорте в виде точки доступа Wi-Fi, к которой можно подсоединить восемь устройств, системе управления голосом, беспроводной зарядке смартфона и проекторе, выводящем на ветровое стекло автомобиля показатели скорости, расстояния до впереди идущего авто или препятствия.

Если обратиться к релизам производителя, то в плане комплектаций и дополнительных пакетов опций заявлено следующее: 14 цветов окраски кузова и 5 вариантов оснащения.

Так в исполнении Design будут внедрены серые элементы, создающие контраст с основным цветом. А в варианте Sport, напротив, все детали внешней отделки полностью окрашиваются в цвет кузова.

Пакеты опций и вариантов оснащения Audi Q5:

Sport и Design;

спортивный пакет S line;

AudiDesignSelection;

пакет внешней отделки S line;

Не факт, что все пакеты опций, все комплектации и цвета попадут на рынок РФ. Более точная информация пока держится в секрете. Объявить её обещают ближе к старту продаж.

Пресс-служба AudiRussia AudiQ5

Quatro-ultra — интеллектуальный полный приводПришла очередь и кроссоверу Q5 получить технологическую фишку — систему quatro-ultra, позволяющую автоматически подключать полный привод только тогда, когда этого требует ситуация. В обычной ситуации используется привод на передние колеса. Скорость срабатывания кватро-ультра составляет сотые доли секунды, что положительно влияет на управление авто и безопасность, помогает экономить топливо и продлевает ресурс работы узлов силового агрегата. Ожидаемое снижение расхода топлива составит мизерные 0,3 литра на сотню, что на деле, скорее всего, не будет заметно. А вот в производстве будет существенное удешевление, в сравнении с прошлым постоянным полным приводом.

Цена новой Audi Q5

Цена — один из самых важных вопросов, хоть потенциальные владельцы кроссовера и не относятся к категории «живем от зарплаты до зарплаты». В Ауди обещают прояснить его только непосредственно перед стартом продаж, как и перечень цветов и комплектаций.

В Германии новая Audi Q5 начнет продаваться по цене в 45 100 евро. В пересчете на рубли (на момент написания публикации) — чуть дороже 2 миллионов 780 тысяч рублей.