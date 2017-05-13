Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов впервые вызвал на себя идейный огонь прозападной региональной «элиты». Удар последовал после заявления высшего должностного лица России в Калининградской области о том, что орденский замок Кёнигсберг восстановлен не будет.

Gov39.ru Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов

Предыдущий губернатор Николай Цуканов являлся ярым приверженцем воссоздания германского военного символа в центре русского города. В интервью «Эху Москвы» в 2013 году он, в частности, заявлял: «В любом случае это решение будет», уточняя — решение «полного воссоздания либо каких-то фрагментов замка».

Первая крайне раздраженная реакция на слова Алиханова пришла из соцсетей. Местная творческая интеллигенция (художники, музыканты, журналисты, а также бывшие чиновники), которую с легкой руки калининградского историка Владимира Шульгина окрестили «плакальщиками по Кёнигсбергу», вылила сто ушатов грязи на врио губернатора. Вот лишь некоторые совсем не анонимные пассажи:

«С замком можно было бы и в историю войти. Почти как тот Оттокар, что его когда-то заложил. Но парень неопытен. Не понимает, что надо бы что-то и после себя оставить. Жаль, очень жаль…»

«Чтобы восстановить замок, нужно быть человеком европейского мышления. Но увы…»

«Самоубийца!»

Пока сложно прогнозировать, как скажется на избирательной кампании принципиальная позиция Алиханова по этой болезненной для эксклава проблеме — баланса русских и немецких символов. Вместе с тем последние шаги врио губернатора в этом направлении свидетельствуют о том, что и сам губернатор, и федеральный центр всерьез восприняли угрозу растворения калининградского общества в германском культурном коде.

Во-первых, несколько дней назад был уволен в никуда региональный вице-премьер Егорычев, которого связывают с «историческим воссозданием» еще одного немецкого объекта в Калининградской области, теперь уже чисто профашистского — охотничьего имения военного преступника Геринга, откуда он руководил люфтваффе в 1944 году.

Во-вторых, совет по культуре при губернаторе, пожалуй, впервые принял сразу несколько решений об увековечивании русских героев: Калининград в ближайшее время украсят скульптуры Александра Невского, отца и сына Василия и Александра Суворовых (Суворов-старший служил губернатором русской Восточной Пруссии в 1761 году) и выдающегося просветителя XVIII—XIX веков Андрея Болотова, также неутомимо работавшего в русском Кёнигсберге.

В-третьих, вот это, без преувеличения, историческое решение не лепить замковый новодел по причине того, что это строение — цитата Алиханова — «символическое».

В-четвертых, принято политическое решение восстановить отечественную архитектурную доминанту Калининграда — Дом Советов, построенный в советские годы вместо взорванного орденского замка, но так и не введенный в эксплуатацию.

Gov39.ru Эскиз памятника отцу и сыну Суворовым в Калининграде

Все эти события произошли стремительно, всего-то за полмесяца, поэтому резонно возникает вопрос — связаны ли вышеперечисленные меры с, казалось бы, уже неактуальным «германским реваншизмом» по отношению к «потерянным землям» в России, Польше, Чехии?

На мой взгляд, связаны. Но, прежде чем ответить аргументированно, стоит сделать пару веских уточнений.

Первое — сегодня наивно полагать, что Германия озабочена «географическим» реваншем (сорок пятый год, как Stunde Null, надеюсь, навечно закрыл тему «расширения жизненного пространства на Восток»). В наши дни Германия применяет иное воздействие, и в этом плане «потерянные земли», отошедшие, например, Польше, давно экономически возвращены «на родину»: ведущие предприятия, банки, пресса напрямую принадлежат немцам. И заметьте, экономическая и идеологическая германизация Польши произошла менее чем за 15 лет — сразу после вступления славянского государства в Евросоюз. С этих позиций — экономической и идеологической экспансии — следует рассматривать многолетние поползновения Германии на Калининград и недавно начавшееся соответствующее противодействие.

Второе — вероятно, только профан думает, что Германия должна из каждого утюга вещать о реваншистских планах насчет Калининграда. А если не вещает, то, мол, и нет никакой германизации. Таким «историкам» советую внимательно прочесть документы Третьего рейха, из которых станет понятно, что даже во время неприкрытой и чудовищной агрессии на Советский Союз гитлеровскими директивами запрещалась сообщать оккупированному населению об истинных целях фашистов.

Читаем, например, документ от 15 февраля 1943 года, подписанный лично военным преступником Геббельсом «О пропагандистской обработке европейских народов»:

«Высказывания, что Германия основывает на Востоке колонии и занимается колониальной политикой, рассматривает страну и ее жителей как объект эксплуатации, совершенно ошибочны. Они лишь дали бы советской пропаганде повод к утверждению, что Германия ставит народы Востока на одну ступень с неграми. Такими же ложными являются утверждения о новых германских колониях или даже очень крупных колониях и захвате целых стран и сочинения теорий о том, что народы или земля якобы должны быть германизированы».

И геббельсовский вывод: «Любой промах дал бы советской пропаганде возможность указать на свидетельства руководящих деятелей рейха, якобы задавшихся целью закабалить восточные народы, зато любая осторожность в выражениях поможет нам сохранить жизнь и одержать победу».

Впрочем, «осторожность в выражениях» иногда теряется. Вспоминаю торжественный вечер в немецком замке Плён, посвящённый 20-летию Совета государств Балтийского моря. Тогда, в 2012 году, из русских репортеров в замке был, по-моему, лишь автор этих строк, поэтому тогдашний глава МИД Германии Гидо Вестервелле не церемонился.

Андрей Выползов ИА REGNUM Глава МИД Германии Гидо Вестервелле в Калининградской области

Дипломат заявил о «модернизации Юго-Востока Балтийского региона с особым упором на Калининградскую область». По мысли Вестервелле, «особый упор» должен быть связан с духовным наполнением Калининградской области (ну как тут не вспомнить немецкого поэта Гейбеля с его фразой «Am deutschen Wesen soll die Welt genesen» [дословно: «Немецкий дух вылечит мир», которую взяли на вооружение нацисты). Этим же вечером одна известная немецкая журналистка призналась мне за вином, что «изнутри Германии видно, что наша страна берёт Калининград под свой контроль — конечно, не политический, а ментальный».

В 2014 году «проговорился» депутат бундестага Бернд Фабрициус, возглавляющий реваншистский «Союз изгнанных». Он заявил, что «современная немецкая юридическая мысль считает незаконным послевоенное принудительное выселение этнических немцев с территорий, где они жили веками». Понятно, что Фабрициус считается в Германии политическим маргиналом (что не мешало ему ездить в захваченный хунтой Киев), но, позвольте, он оперирует совсем не маргинальным понятием — современная немецкая юридическая мысль. И насколько я понимаю, никакого опровержения от этой «мысли» не последовало.

Поддержать тезис о несчастных немцах, «живших здесь веками», взялась академия «Балтика» в немецком Занкельмарке. Эта общественная организация издавна аккумулирует бывших жителей Восточной Пруссии, а ежегодные поездки из Калининграда в Занкельмарк организует НКО «Ганзейское информационное бюро», признанное в 2016 году иностранным агентом и закрывшееся после этого. Так вот, в 2015 году в академии для калининградцев состоялся показ антироссийского фильма «Волчьи дети», где показано, как летом 1946 года советские солдаты в уже бывшей Восточной Пруссии стреляют в немецких детей на поражение, а литовские националисты — «лесные братья», напротив, подкармливают их хлебом.

Кадр из фильма «Волчьи дети». Литовский националист спасает немецкую девочку от советских солдат

Там же, в «Балтике», польский социолог Саксон, возглавлявший Институт Запада в Познани, обнародовал откровенно ложные данные, что 70,9% опрошенных молодых калининградцев «уехали бы из страны». И совсем уж мелочёвка — соответствующие «духовному наполнению» доклады на темы «Восточная Пруссия — разделённый регион в сознании», «Продолжит ли жить Кёнигсберг в Калининграде?» и пр.

Убеждён, что мои наблюдения 2012−2015 гг. — это лишь мельчайший скол айсберга германского воздействия на сознание жителей Калининградской области. Как я уже не раз упоминал, ключевая цель всего этого воздействия — вытравить русский дух из цивилизационного кода российской Калининградской области, заменив его исключительно «старым добрым» немецким прошлым, которое трактуется не иначе как приобщение калининградцев к великой западной цивилизации. Это и есть «реваншизм 2:0». Идеологически оторванный от России, идеологически враждебный России российский регион — это адская машина, способная рвануть в нужный для противника момент.

При этом на вооружение взяты лживые умозаключения философа-западника Чаадаева, ненавидевшего Россию:

«Окиньте взором все прожитые нами века, все занятые пространства — и вы не найдёте ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника… Явившись на свет, как незаконнорожденные дети, лишённые наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из наставлений, вынесенных до нашего существования…»

Согласитесь, как эти слова легко проецировать на Калининградскую область, если предать свою Родину и народ?

К счастью, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов вступил в борьбу с этим «Реваншизмом 2.0» — идеологическим онемечиванием Калининграда и калининградцев, что вселяет надежды, что на этот раз номер не пройдет.