Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 13−19 марта стали: папа Франциск встретился с президентом Ливана; требуются безопасные зоны на границе Сирии с Турцией и Иорданией; запреты турецким политикам и министрам агитировать в Европе только на руку Эрдогану; американские католики обеспокоены решением Трампа существенно сократить иностранную помощь; молдавская Церковь ждет польских священников-миссионеров и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск совершит 28−29 апреля путешествие в Египет, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Визит станет ответом понтифика на приглашение президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси, католического епископата, патриарха Коптской православной церкви Тавадроса II и Ахмеда аль-Тайиба, великого имама ведущего суннитского университета Аль-Азхар (Каир). Франциск отправится в Египет, чтобы продолжить диалог с представителями ислама, начавшийся в прошлом году во время визита в Ватикан великого имама аль-Тайиба. Эта встреча двух религиозных лидеров имела большое значение, так возобновила регулярные контакты университета Аль-Азхар со Святым престолом, приостановленные в 2011 году, ухудшение которых связывалось с заявлением папы Бенедикта XVI об отсутствии в Египте религиозной свободы и недостаточной защите христианских святынь, прозвучавшим после покушения на коптский храм в Александрии. Кстати, участие в мероприятиях, запланированных во время визита папы, будет принимать и православный патриарх Тавадрас II. Копты составляют в Египте религиозное меньшинство и чувствуют угрозу со стороны радикального исламизма и террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому апостольское путешествие понтифика призвано стать посланием мира, адресованное всему религиозному и политическому миру и призывающее к защите христиан в зонах конфликтов на Ближнем Востоке, прекращению насилия и терроризма, решению проблем путем диалога и переговоров. Об этом же Франциск говорил и во время встречи в ноябре 2014 года в Ватикане с президентом Ас-Сиси.

Republic of Korea Папа Римский Франциск

Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Ливана Мишеля Ауна, который затем встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. В ходе дружественной беседы были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святым престолом и Ливаном, а также подчеркнута историческая и институциональная роль Католической церкви в жизни страны. Стороны одобрили усилия различных политических сил по прекращению длительного периода президентского отсутствия, выразив надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между представителями различных этнических и религиозных поместных общин ради общего блага и развития нации. В ходе беседы понтифик и президент коснулись сирийского вопроса, уделив особое внимание международным усилиям по политическому урегулированию конфликта и выражая признательность за прием многочисленных сирийских беженцев со стороны Ливана. В завершение аудиенции стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе, затронув тему продолжающихся конфликтов и положения христиан на Ближнем Востоке.

Год назад госдепартамент США признал факт геноцида христиан и других религиозных и этнических меньшинств на Ближнем Востоке со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). Что дальше? По словам исполнительного директора базирующейся в Вашингтоне коалиции «В защиту христиан» (IDC) Филиппа Нассифа, признание геноцида помогло создать дополнительное политическое давление. Так, IDC сегодня выступает за создание безопасных зон в Ираке и автономных зон для обеспечения дополнительной безопасности в будущем вдоль границы Сирии с Иорданией и Турцией, чтобы уменьшить давление на Ливан, в котором христиане составляют 40% населения и в котором — единственной стране на Ближнем Востоке — христианином является глава государства. Если Ливан, переживший уже однажды гражданскую войну, взорвется из-за того, что его 4-миллионное население содержит 2 миллиона беженцев, говорит директор коалиции «В защиту христиан», это станет катастрофой для христиан всего Ближнего Востока.

Высший шиитский совет Ливана выходит из «комы», передает AsiaNews (Рим, Италия). Этот орган, основанный 19 декабря 1967 года имамом иранского происхождения Мусой ас-Садром, чтобы придать ливанскому шиитскому сообществу политический вес, пережил период упадка после «исчезновения» его основателя во время официального визита в Ливию в 1979 году. Решение о возрождении работы было принято недавно, после серий интенсивных консультаций, закрытых для прессы. Приняли его ливанские шиитские партии «Амаль» и «Хезболла» на фоне критики маронитского католического патриарха Бешары Раи «участия «Хезболлы» в войне в Сирии». Реанимация Высшего шиитского совета, по мнению экспертов, является четким ответом патриарху и косвенным предупреждением о нежелательности развязывания религиозной «гонки вооружений». И вместе с тем, говорит о желании «Хезболлы» взять часть той власти, которую в Совете контролирует партия «Амаль». Источники издания утверждают, что соглашение между двумя партиями предусматривает следующее: шейх Ахмад Абдель Амир Кабалан, по слухам, будет «избран» президентом Высшего шиитского совета, а вице-президентом после «выборов» будет назначен шейх Али аль-Хатиб. Он является компромиссной фигурой для партий «Амаль» и «Хезболла», хотя вроде бы «Амаль» настаивала на кандидатуре шейха Мухаммада Канааны. Шиитская община в Ливане считает, что она должна говорить сильным голосом и освободиться от догматических интерпретаций в контексте проникновения «иранского штамма». Шиитский мусульманский мир всегда считал ливанцев (шиитов) решительными приверженцами права арабов на руководящую роль в шиитской религиозной среде.

Assyrianchurch.ru Мар Гиваргис III

Патриарх Ассирийской Церкви Востока Мар Гиваргис III поддерживает политические и социальные инициативы, выдвигаемые христианскими сообществами, по интеграции христианских общин в Ираке ради того, чтобы они действовали как единый субъект на национальной сцене, информирует Agenzia Fides (Ватикан). На днях делегация лидеров различных организаций и партий при участии политиков и халдейских, сирийских и ассирийских ополченцев встретилась с патриархом в его штаб-квартире в Эрбиле, чтобы обсудить принципы процесса объединения, а также требования, которые будут выдвинуты как центральному правительству в Багдаде, так и правительству автономного Иракского Курдистана, особенно в отношении будущей политической и административной реорганизации провинции Ниневия. Мар Гиваргис III выразил свою полную поддержку процессу интеграции общин и их политических требований, поддерживаемых «христианским народом», имеющие явное намерение сохранить присутствие иракских христианских общин в районах традиционного проживания, с весны 2014 года захваченных отрядами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Недавно в Киркуке был сформирован Совет христианских общин, который предлагает себя связующим звеном между различными политическими партиями и социальными движениями, христианскими ополченцами. Инициативу поддержали местные политические лидеры, в частности глава провинциального совета Киркука курд Рабвар Талабани.

Запреты турецким политикам и министрам агитировать в Европе только на руку Эрдогану, предупреждает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Пожалейте бедных турок. В прошлом месяце Эммануэль Макрон, кандидат на президентских выборах во Франции, посетил Лондон, где провел митинг, на котором присутствовали французские граждане, проживающие в Великобритании. Перед этим Макрон был принят британским премьером Терезой Май в резиденции на Даунинг-стрит. Но никто, никто не протестовал против французского политика, проводившего предвыборный митинг на британской земле. Однако несколько дней назад турецкие министры, которые надеялись принять участие в политическом собрании в Нидерландах, были либо выведены из страны, либо лишены въезда. То же самое произошло и в Германии. Президент Турции Реджеп Эрдоган пытается убедить турецких граждан поддержать его на референдуме, который заставит Турцию сменить парламентскую систему на президентскую. Его шансы на победу вполне могут зависеть от миллионов турецких избирателей, которые живут в таких странах, как Нидерланды и Германия. Вероятность того, что мистер Макрон станет следующим президентом Франции, тоже может зависеть от голосов тысяч французских граждан, которые живут в Великобритании. А в чем разница между этими двумя ситуациями? Турки вполне могут почувствовать, что прием Макрона в Лондоне и отсутствие такого в отношении их собственных министров в Нидерландах и Германии, говорит кое-что о том, как Европа относится к Турции. И они не ошиблись бы. Турция, в частности по отношению к религиозным меньшинствам, не разделяет основные западные ценности и имеет плохую репутацию с соблюдением прав человека. Мистер Эрдоган, поляризационная фигура в своей собственной стране, является авторитарным политиком со спорным послужным списком по части приверженности демократии. Его невыдержанный язык — это не просто знак дурного нрава, это признак демагогии, а оскорбления — популистская попытка разжигать расовую ненависть и политическую ксенофобию. Однако следует отметить, что голландцы, возможно, с учетом внутреннего положения в своей стране, подыграли Эрдогану. Реальным проигравшим будет турецкая оппозиция. Усиление неприязни в Турции к европейцам никоим образом не поможет турецкому христианскому меньшинству, а ведь Турция является родиной нескольких важных христианских святынь, которые уязвимы для нападения, как и христианское духовенство, которые служит там. Европейцам приходится идти по тонкой доске. Лучше не провоцировать Эрдогана, но и не потворствовать ему. Давайте не будем забывать о Гранте Динке и архиепископе Луиджи Падовезе, которые оба, по-своему, стали жертвами турецкого экстремизма.

The U.S. Army Мосул, Ирак

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) называет «интригующем» молчание ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в вопросе отношения президента США Дональда Трампа к мусульманам. Президент использует антимусульманскую риторику и планирует запреты на поездки для граждан исламских стран, а пропагандистское «министерство» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делает вид, как если бы Трампа не было. Одна из теорий заключается в том, что террористы слишком заняты защитой Мосула, который вот-вот упадет в руки иракских войск под руководством возглавляемой США коалиции. Однако Чарли Винтер, старший научный сотрудник Международного центра изучения радикализации и политического насилия в Королевском колледже Лондона не разделяет этого мнения, считая, что джихадисты следуют собственной концепции в интерпретации политических дискуссий на Западе. Они настаивают на том, что все немусульманские жители Запада являются «крестоносцами», которые ненавидят ислам, их успокоительные разговоры о межконфессиональной гармонии или интеграции мусульман являются ложью для защиты «серой зоны» безбожного плюрализма и мультикультурализма. Что касается Трампа, то он, отмечает доцент кафедры ближневосточных исследований Университета Гронингена в Нидерландах Петер Наннинга, в представлении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «по крайней мере, открыто говорит о своей антимусульманской политике». В отличие от его предшественника Барака Обамы. То есть молчание боевиков — их осознанный выбор. Вместе с тем, аналитики не знают, как долго эмбарго будет продолжаться. «Министерство» пропаганды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может ждать подходящего момента, возможно, вступления в силу запрета на въезд мусульман или выезда мусульман из США в «халифат», а не Канаду.

Католические организации США обеспокоены решением президента Трампа существенно сократить иностранную помощь, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). В условиях «огромной беспрецедентной ситуации с беженцами» во всем мире, голодом в четырех странах «мы просто крайне обеспокоены тем, что не будет ресурсов, чтобы реагировать на эти действительно критические гуманитарные потребности», заявил в этой связи вице-президент «Католической службы помощи» (CRS) Билл О`Киф. 106 религиозных лидеров подписали письмо, направленное Конгрессу США, в защиту выделения иностранной помощи, которая «каждый день приносит надежду бедным, голодным, уязвимым и перемещенным мужчинам, женщинам и детям во всем мире». Среди подписавших — кардинал Тимоти Долан из Нью-Йорка, епископ Грегори Мансур из бруклинской епархии Святого Марона, архиепископ Сальваторе Кордилеоне из Сан-Франциско, архиепископ Джозеф Курц из Луисвилля и архиепископ Джером Листекки из Милуоки. В соответствии с предложением Трампа иностранная помощь будет ориентирована на государства, имеющие большее «стратегическое значение» для США. «Если вы игнорируете страны, которые являются хрупкими, плохо управляемыми, с большим количеством нищих и бесправных людей, то они в конечном итоге становятся «стратегическими», в которых вам придется воевать», — подчеркнул О'Киф.

«Нам нужны польские священники, чтобы возглавить три прихода на севере Молдавии», — заявил в интервью Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) епископ Кишинева Антон Коша. Большинство молдавских католиков имеют польское происхождение. Недавно францисканцы румынского происхождения покинули приходы в Рышкане, Купчине и Окнице, рассказал монсеньор, они не говорили по-польски и не смогли понять постсоветскую ментальность с доминирующим русским языком. «Я понял, что решением будет поиск польских священников-миссионеров для этих общин», — говорит Коша. Но этот проект требует поддержки со стороны Польского государства. Соответствующий запрос в Варшаву направляет посол Польши в Молдавии Артур Михальский. Католическая церковь в этой республике имеет долгую историю. Первые католики — поляки и немцы — прибыли сюда во время правления императрицы Екатерины Великой. Но их община всегда была крошечная. В настоящее время имеется 20 приходов для 20 тысяч католиков, это такая маленькая Церковь с крупными финансовыми проблемами. Что касается отношений с Православной церковью, то, по словам епископа, их можно назвать добрыми, так как «они не видят в нас конкурентов, и мы не желаем с ними конкурировать». При этом в условиях раскола страны на собственно Молдавию и Приднестровье и Русская православная церковь, и Католическая церковь являются единственными официальными учреждениями, которые не разделены и признаны в обеих частях.

Жертвы «Волынской резни». 1943

Глава Конференции католического епископата Украины Мечислав Мокшицкий, архиепископ Львовский, осудил осквернение памятников поляков, убитых во Львове, Подкамени и Гуте Пеняцкой, передает Nasz dziennik (Варшава, Польша). «В последнее время мы наблюдаем, что на Украине происходит разрушение могил, памятников, крестов, воздвигнутых в честь людей, которые внесли свой вклад в развитие Церкви, культуры и мира», — заявил монсеньор. Эти мемориалы были измазаны красной краской и на них оставили надписи «Смерть полякам», «Вон из Украины». Украинские власти утверждают, что все это «провокации со стороны России». При этом издание напоминает, что памятники поставлены людям, убитым вооруженными формированиями Украинской повстанческой армией (УПА) и дивизией СС «Галичина» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).

Конференция католического епископата Украины обратилась к польской Церкви с просьбой предоставить пастырскую опеку украинцам, работающим в Польше, передает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Об этом рассказал викарий Каменец-Подольской епархии Радослав Змитрович. По его словам, украинские семьи находятся в сложной ситуации, поскольку на востоке Украины до сих пор продолжается война. Не облегчает дела также тяжелое экономическое положение в стране. Украинцы теряют надежду на улучшение ситуации. Отсюда такая большая эмиграция. Семьи разделяются, когда один из супругов уезжает на заработки за границу. Это влияет на детей и нередко заставляет их страдать. Епископ Змитрович рассказал о ключевой проблеме — многие украинцы находятся вне Церкви и не имеют никаких отношений с Богом, а «без Бога труднее решать проблемы в семье».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.