Ядерная триада США, составляемая баллистическими ракетами подводного пуска, наземными межконтинентальными ракетами, а также стратегической авиацией, нуждается в обновлении и модернизации, однако больше всего этого требует военно-воздушная составляющая ядерных сил сдерживания США, пишет Уилл Уилли в статье для The National Interest.

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Автор подчеркивает, что 66 стратегических бомбардировщиков США, способных доставлять ядерное оружие, представляют собой старейшую составляющую триады. Этим бомбардировщикам около 45 лет, и некоторые из них были приняты на вооружение еще в 1960-х годах. На сегодняшний день ВВС США используют две типа стратегических бомбардировщиков в ядерной триаде — B-52H «Стратофортресс» времен Вьетнамской войны и B-2 «Спирит».

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Эти бомбарщировщики располагаются на континентальной территории США на базах ВВС Уайтмен в штате Миссури, Минот в Северной Дакоте и Барксдейл в Луизиане. B-2 несет на своем борту варианты ядерных зарядов B61, тогда как B-52H — крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Данная часть ядерной триады предоставляет собственные крайне важные возможности для достижения США надежной силы ядерного сдерживания. Они уникальны и отличаются о того, что предлагают морская и наземные составляющие триады.

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Во-первых, бомбардировщики являются видимым инструментом сдерживания, с помощью которого можно оказывать влияние на поведение какой бы то ни было страны-агрессора по отношению к США или их союзникам. В случае кризиса руководство США может пойти на передовое размещение этих летательных аппаратов на зарубежных аэродромах, где они смогут проводить бомбовые операции сдерживания вблизи от страны-агрессора. Такой шаг может подтолкнуть агрессора к отказу от провокационных действий. Эта составляющая также является визуальной поддержкой союзников со стороны США.

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Во-вторых, бомбардировщики предоставляют руководству страны большую оперативную гибкость. В частности, они могут осуществлять операции в относительной безопасности с территории США, перезаправляясь в воздухе по пути к их целям. Они обладают возможностью запускать свое оружие таким образом, чтобы оно не пролетало над странами, которые могут неправильно воспринять этот шаг, что приведет к обмену ядерным ударом. Эти бомбардировщики также могут нести на своем борту неядерное оружие, благодаря чему уменьшается количество типов бомбардировщиков, что, в свою очередь, сокращает расходы на покупку и техническое обслуживание летательных аппаратов.

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Более того, президент может отозвать бомбардировщики, направленные для нанесения ударов по целям, если он решит воздержаться от ядерных ударов, что, таким образом, увеличивает время принятие главой Белого дома решения.

Наконец, стратегическая авиация обладает самым широким потенциалом ядерного оружия, будучи способной наносить различный урон неприятелю. Благодаря этому можно контролировать, какой ущерб наносится противнику.

Для сохранения этого потенциала необходимо заменить нынешний флот бомбардировщиков. Так, ВВС США планирует закупить по меньшей мере сто стратегических бомбардировщиков B-21 «Рейдер» на общую сумму в $564 млн. Первые бомбардировщики, как ожидается, поступят на вооружение в середине 2020-х годов. В то же самое время, пока B-21 поступают в войска, B-2 придется пройти многочисленные модернизации для того, чтобы он смог сохранить свою боеготовность до конца 2020-х. ВВС также принимают меры для модернизации существующих бомбардировщиков B-52H, благодаря чему они смогут оставаться в войсках до 2050 года.

Помимо модернизации существующих бомбардировщиков и постройки В-21, ВВС США разрабатывает крылатую ракету, запускаемую из-за пределов поражения (LRSO) ПВО, для замены нынешних крылатых ракет ALCM, а также продление срока службы бомб В61. Третье продление срока службы ракеты ALCM позволит сохранить это оружие в войсках до принятия на вооружения LRSO. В ходе же модернизации бомбы В61, которая получит наименование В61−12, будут улучшены показатели оружия, благодаря чему ВВС смогут сэкономить на сокращении арсеналов оружия посредством консолидации четырех версий оружия в одно.

Наиболее пристальное внимание в рамках программы модернизации будет направлено на введение ракет LRSO. Некоторые выступают против этого оружия, если ВВС планирует модернизировать гравитационные бомбы В-61 и строить бомбардировщики Б-21 «Рейдер». Противники новой ракеты не отдают себе отчет, что потенциал невидимости В-21 может устареть уже в течение срока его службы, поскольку развиваются системы ПВО противника.

Так, B-52H использует ракету ALCM для удара по целям извне эффективной дальности систем ПВО. Более того, отказываясь от замены ALCM на LRSO, правительство рискует остаться с устаревшей составляющей ядерного сдерживания, если противники научатся противодействовать потенциалу невидимости В-21.

К тому же замена ALCM на LRSO позволит одному бомбардировщику наносить удары по многим целям одновременно, что является преимуществом над гравитационными бомбами, которые требуют пролета над или поблизости от цели. Таким образом, один бомбардировщик может покрыть несколько целей ракетами ALCMs/LRSO. Благодаря чему общая численность стратегической авиации может быть снижена, что минимизирует стоимость модернизации и технического обслуживания этой составляющей ядерной триады.

Единственное, что можно сказать о будущем, — это то, что грядет эпоха непредсказуемости. Перед США встанет ряд вызовов как со стороны как государственных, так негосударственных игроков, ряд из которых даже не считается значимыми в 2017 году. Однако США необходимо принимать меры для поддержания своего потенциала сдерживания против будущих агрессивных игроков. Такие шаги должны включать в себя определение того, как Вашингтон хочет модернизировать свое ядерное оружие и средства его доставки.

На сегодняшний день именно военно-воздушная составляющая ядерной триады США является самой старой, из-за чего время для обсуждений сокращается. Модернизация же этого потенциала вместе с двумя другими составляющими ядерной триады, предоставит стране надежное средство стратегического сдерживания для большей части XXI столетия.