Модель LADA 2107 стала самым популярным автомобилем на территории России. Такие данные привели аналитики профильного агентства «Автостат».

LADA 2107

Согласно исследованию, на 1 января 2017 года в России насчитывается 1,75 млн «семёрок». На втором месте также отечественная модель, вышедшая из СССР — LADA 2106. Таких автомобилей в России чуть меньше — 1,67 млн единиц. Замыкает тройку лидеров с показателем 1,16 млн экземпляров внедорожник LADA 4×4, известный как «Нива».

Показатели остальных моделей составляют менее 1 млн экземпляров. Но следующие четыре позиции в рейтинге также занимают модели АвтоВАЗ»: LADA 2109, LADA 2110, LADA 2114 и LADA 2105. Иностранные автомобили начинаются в рейтинге только с седьмой позиции — это Ford Focus, который стал самой популярной иномаркой в российском парке.

Несмотря на хлынувший поток иномарок из-за рубежа в 1990-е годы (с 1991 по 1995 год число иномарок в России выросло более чем в 6 раз), отечественные автомобили продолжали производиться и привлекали потребителя доступной ценой, простотой и известностью. Автомобиль LADA 2107 производился на протяжении 30 лет — с 1982 по 2012 год, LADA 2106 — с 1976 по 2008, а, а LADA 4×4 производится с 1977 года и по нынешнее время.

Долгая популярность автомобилей LADA объясняется ценой, простотой в эксплуатации и ремонте, а также труднодоступностью сервисных центров для жителей провинций. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал автомобильный эксперт Валерий Быков.

«Если уехать за пределы Москвы, Петербурга и других достаточно крупных городов, будет несложно встретить людей, готовых приобрести «семерку» и сегодня», — считает эксперт. По его словам, отсутствие необходимости посещать сервисные центры для некоторых потребителей до сих пор является преимуществом, а если учесть, что автомобиль ВАЗ 2107 выпускался около 30 лет, то проблем с запчастями для этих автомобилей не будет еще несколько лет. К тому же доступная цена отечественных автомобилей также будет одним из важнейших аргументов в пользу покупки.

Стоит отметить, средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. На данный момент на АвтоВАЗе производятся такие модели, как Vesta, Xray, Kalina, Granta, Priora, Largus, 4×4 в различных модификациях.