Десять интересных фактов про водные ресурсы Казахстана
20 марта 2017
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Эта статья открывает цикл познавательных статей про интересные факты из географии и экономики Казахстана.
Казахстан
Начнем с водных ресурсов: эта тема особенно актуальна, так как скоро в Казахстане начинается весеннее половодье, множество людей на себе ощутят воздействие стихии. Факты, изложенные ниже, взяты из Национального доклада о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов за 2015 год, а также из различных учебников и монографий по географии.
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Сырдарья
- Распространенное заблуждение, что у Казахстана проблемы с водой на юге. На самом деле все по-другому. На восточный регион (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области) приходится 34,5% всех водных ресурсов страны, на северный — 4,2% (Кустанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области), на центральный (Карагандинская область) — 2,6%, юго-восточный (Алма-Атинская область) — 24,1%, южный (Кзыл-Ординская, Джамбульская и Южно-Казахстанская области) — 21,2%, западный (Атырауская, Мангистауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области) — 13,4%. То есть самым вододефицитным регионом является центральный, которому не хватает своих водных ресурсов и который подпитывается за счет канала «Иртыш — Караганда».
- Общие запасы пресной воды в стране оцениваются в 524 км3, в том числе 80 км3 приходится на ледники, 190 км3 сосредоточены в озерах, ресурсы рек содержат 100,58 км3, из которых 55,94 км3 (55,6%) формируются на территории Казахстана, остальная часть — 44,64 к км3 (44,4%) — за его пределами.
- Запасы подземных вод составляют 15,6 км3, в том числе: для хозяйственно-питьевого водоснабжения — 5,6; для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения — 0,8; для хозяйственно-питьевого водоснабжения совместно с орошением земель — 0,08; для хозяйственно-питьевого, производственно-технического и орошения земель — 0,006.
- Подземными водами очень плохо обеспечены Северо-Казахстанская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и Акмолинская области. Средне обеспечены подземными водами Актюбинская, Кустанайская, Кзыл-Ординская области. Хорошо обеспечены подземными водами Алма-Атинская, Восточно-Казахстанская, Джамбульская, Павлодарская, Карагандинская, Южно-Казахстанская области.
- Территория Казахстана делится на восемь основных и три второстепенных речных бассейна. 90% стока сосредоточено в 4 из них — Иртышском, Балхаш-Алакольском, Арало-Сырдарьинском и Урало-Каспийском.
- На территории страны насчитывается около 39 тысяч рек и временных водотоков, из них более 7 тысяч имеют длину свыше 10 км. Всего в Казахстане насчитывается более 48 тысяч озер общей площадью водной поверхности 4500 км² и объемом около 190 км3. Больше всего озер в лесостепной зоне и северной части степной зоны. По условиям водообмена в стране преобладают бессточные озера.
- Реки в Казахстане относятся к трем основным типам по характеру режима (классификация Зайкова):
- Тяньшаньский — имеют половодье только летом, связанное с таянием высокогорных снегов и ледников. Половодье растянуто, сравнительно невысокое из-за равномерного таяния в разных высотных зонах;
- Казахстанский — имеют резко выраженное весеннее половодье продолжительностью менее одного месяца при таянии снега, редкие и непродолжительные паводки в весенне-осенний периоды за счет дождей. Основная часть питания за счет снегового таяния;
- Алтайский — имеют невысокое, растянутое половодье гребенчатого типа, повышенный летне-осенний сток, низкую зимнюю межень. Питание за счет таяния снега в горах, поэтому половодье наступает, когда прогревается очередная высотная зона.