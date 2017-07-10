Эта статья открывает цикл познавательных статей про интересные факты из географии и экономики Казахстана.

Казахстан

Начнем с водных ресурсов: эта тема особенно актуальна, так как скоро в Казахстане начинается весеннее половодье, множество людей на себе ощутят воздействие стихии. Факты, изложенные ниже, взяты из Национального доклада о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов за 2015 год, а также из различных учебников и монографий по географии.

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