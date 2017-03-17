Никто, даже сам президент США Дональд Трамп, не знает, какими будут его четыре года в Белом доме. Поэтому, хотя будущее не поддается предсказанию, с помощью анализа ряда альтернативных событий можно составить список возможных сценариев внутренней и внешней политики Трампа на посту главы США, пишет Питер Дженнингс в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что для долгосрочного прогноза действий новой администрации необходимо принять в расчет два ключевых пункта. Первым является то, в какой степени внешняя политика Трампа будет основываться на взаимодействии с друзьями и союзниками США, а в какой — на изоляционизме. Исходящие от администрации сигналы крайне неопределенны.

Так, Трамп обрушился с критикой на ключевых союзников США, заявив, что они не берут на себя достаточную ношу обеспечения безопасности, однако взаимодействие Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, его британской коллегой Терезой Мэй и другими лидерами стран свидетельствует о потеплении отношений. О ФРГ тем не менее после неловкой встречи Трампа и Меркель говорить не приходится.

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Отношения Трампа с Китаем также начались со сложностей, однако впоследствии Вашингтон смог подтвердить свою приверженность политике «одного Китая», что может стать надежной основой для встречи президента-республиканца и председателя КНР Си Цзиньпиня. При этом наивными, считает автор, с учетом стратегических противоречий между двумя странами, можно назвать заявления Трампа о желании создать продуктивные отношения с президентом России Владимиром Путиным. В том же, что касается других частей света, взгляды администрации неизвестны.

Вторым ключевым пунктом, характерным для администрации, является то, сможет ли администрация стабилизироваться или же планом Трампа является намеренная нестабильность. Так, назначения Мэттиса, Тиллерсона и других профессионалов противоречит тому, что Трамп, пришедший в Белый дом на волне довольно бурной кампании, продолжает идти путем митингов и деятельности в социальных сетях, направленных на его базу поддержки.

Таким образом, пересечение этих четырех ключевых движущих сил — взаимодействия или изоляционизма и организационной стабильности и беспорядка — создает четыре возможных сценария развития администрации Трампа. Так, на данный момент правление Трампа по-прежнему нестабильно, однако он по-прежнему идет на взаимодействие со своими ключевыми партнерами.

Такое развитие событий означает недостаток внимания администрации, у которой ушло довольно много времени для того, чтобы взять на себя функции управления. Администрации потребовалось 50 дней на то, чтобы смог собраться кабинет Трампа. Администрации еще предстоит сделать сотни назначений. Ключевые же фигуры в администрации будут обладать довольно слабыми знаниями относительно международных дел. Такая администрация будет действовать реактивно, непредсказуемо, а также держать противников и друзей в неведении относительно следующего шага Вашингтона.

Вероятно тем не менее, что Трамп научится работать на посту президента США. В таком случае можно будет говорить о втором сценарии развития событий, который будет характеризоваться более стабильным правлением и взаимодействием с союзниками Белого дома.

В таких условиях Вашингтон будет склонен к сделкам, а также будет судить о союзниках по их военному вкладу, а не на основании историчности тех и иных союзов. Благодаря большей стабильности администрация со временем перестанет действовать более реакционно и сможет более взвешенно и стратегически подходить к ключевым отношениям. Трамп может взять на вооружение более жёсткую, чем Обама, политику по отношению к китайскому авантюризму. Сам же Пекин, скорее всего, предпочтет, последовательную, пусть и более жесткую позицию Вашингтона.

Третий сценарий включает в себя больший изоляционизм при сохранении стабильности администрации, для которой при главенствующей роли внутриполитических вопросов традиционные союзы потеряют свою значимость. Китай, Россия и Иран попытаются консолидировать свои попытки доминирования над соседними странами. Японии, Германии и Австралии, среди прочих, придется пересмотреть их собственные позиции безопасности с учетом того, что США будут оказывать меньшую поддержку. Трамп в таких условиях сможет продемонстрировать свое искусство переговорщика на международной арене. Сможет ли он заключить с КНР сделку, при которой, например, Пекин получает Юго-Восточную Азию, а США — торговлю. При таком тревожном развитии событий Трамп тем не менее сможет сыграть на руку своим избирателям.

Наконец, последним сценарием станет такой, при котором администрация США обратится к изоляционизму и сохранит или углубит свою нестабильность. В этих условиях союзники США будут пытаться добиться внимания от Вашингтона, Белый дом может начать воплощать на практике свою риторику и перейти к разбору торговых противоречий. В свою очередь, Китай, Россия и другие получат большую свободу при достижении их стратегических целей. Администрация же будет продолжать использовать нестабильность в качестве тактики для сохранения своей антивашингтонской электоральной базы, однако Конгресс пойдет на противодействие. Трампа может ждать импичмент.

Союзники США, в частности Австралия, должны, таким образом, приложить все усилия, чтобы подтолкнуть Трампа к взаимодействию и отвадить его от изоляционизма. При этом организованный хор полезных идиотов, консультирующих премьер-министра страны Малкольма Тернбулла, призывает его дистанцироваться от США и признать за Китаем будущее мира. В таких условиях Трамп может решить, что иметь дело с непредсказуемыми союзами лучше в рамках изоляционизма, что ни в коем случае не способствует интересам Канберры.