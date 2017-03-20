Нацбанк Украины

Иван Шилов REGNUM Обзор новостей банковского сектора Украины

О возможной отставке Валерии Гонтаревой с поста главы НБУ поговаривали с февраля. И вот во время бизнес-форума в Киеве она подтвердила журналистам, что готова уйти и единственное, что её пока держит в должности — отсутствие кандидатуры на замену, которую должен подобрать президент. «Пока рано говорить о прощальной вечеринке. Я жду назначения профессионального технократа», — приводит её слова информагентство УНИАН. Впрочем, есть и другие мнения. «Она понимает, что после того, что она наделала, любому технократу придется попахать не один год, чтобы хоть что-то сделать. Я думаю, что она видит, что банковская система полностью развалена, и она уже видит, что дальше делать нечего», — комментирует экономист Александр Охрименко для портала allnews. Примечательно, что о готовности уйти с поста главы НБУ Гонтарева заявила в один день с введением санкций против дочерних структур российских банков на Украине. Даже по скромной оценке председателя общественной организации «Публичный аудит» Максима Гольдарба, на них приходится 12% банковских активов, а «Альфа-банк» после национализации «Приватбанка» стал первым по величине активов (среди негосударственных финансовых учреждений). Последнего санкции пока не касаются, они затронули лишь банки, в капитале которых участвует государство, однако надолго ли?

Преемником Гонтаревой называют экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, занимавшего эту должность более 10 лет назад. Сам он утверждает, что отказался от предложения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода (фрагмент)

НБУ анонсировал постепенно введение на Украине услуги Direct Debit, с помощью которой, в частности, можно будет автоматически списывать с карт клиента средства для оплаты, скажем, коммунальных услуг. Хотя в данном случае большой вопрос, о чём банк заботится в первую очередь: об удобстве пользователей карт или компаний коммунального сектора (по последним данным, совокупный долг вплотную приблизился к 29 млрд грн).

«Национальный банк Украины пересмотрел подходы к лицензированию операций физических лиц по размещению средств на зарубежных счетах и осуществлению инвестиций за пределы Украины. Отныне физические лица смогут размещать на зарубежных счетах иностранную валюту с источником происхождения за пределами Украины без индивидуальных лицензий НБУ. Например, без лицензий НБУ украинцы смогут размещать на зарубежных счетах средства, полученные ими за пределами Украины в качестве заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов, дивидендов и тому подобное», — говорится в сообщении пресс-службы НБУ. Нужно отметить, что указанный запрет вот уже многие годы существовал только на бумаге. Граждане Украины — от гастарбайтеров до крупных бизнесменов — имели счета в иностранных банках, активно их использовали и практически никто не получал для этого лицензию в НБУ (разве что те, кто затем реинвестировал их обратно). В банке лишь привели правила в соответствие с реальностью и отменили «мёртвую» норму.

В прошлом году НБУ распространил информацию о сокращении своего присутствия в регионах. Ликвидируется ряд областных офисов НБУ, проводится сокращение персонала. Однако функции остаются. Недавно стало известно, как в Нацбанке собираются решить эту проблему. Часть функций будет делегирована госбанкам.

«Ощадбанк является первым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины с разрешения последнего, а также обеспечивать банки региона наличными и принимать от них излишки… Это позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая сейчас существует в Украине, на делегированную модель», — поясняют в пресс-службе НБУ.

Фонд гарантирования вкладов

Как ранее сообщалось, у Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины, к которому переходит имущество и права ликвидируемых банков, постоянно возникают проблемы с выплатами вкладчикам. Залоговое имущество и кредитные пакеты реализуются довольно медленно, кроме того, руководство Фонда уже несколько раз обвиняли в махинациях с оценкой ряда активов. Для предупреждения подобных обвинений и общего ускорения процесса в ФГВФЛ приняли решение привлечь к продажам американских консультантов — дочерние структуры компаний DebtX и FFN:

«Реализация проекта позволит, привлекая лучшие практики, открыть миру отечественный рынок проблемных активов, заинтересовать международных инвесторов и, как следствие, повысить эффективность продажи активов», — указывают в пресс-службе Фонда. К пилотному проекту привлечены права требования по кредитам на сумму 5 млрд грн, из которых сформировано два пула — по одному для каждой компании. Задача компаний — поиск покупателей на Украине или за её пределами. Сами права, а в дальнейшем и другие активы, будут продаваться через электронные аукционы. Экс-зампредседателя НБУ Сергей Яременко обвиняет ФГВФЛ в том, что они недостаточно участвуют в процессе работы с ликвидируемыми банками и их клиентами: «У Фонда не создано никаких структур для работы с заемщиками бывших банков. Однако всё это должно происходить гласно и официально, чтобы погашение кредита было где-то зафиксировано, чтобы потом не было повтора, чтобы потом по 10 человек не приходило и не жаловалось на повторные требования вернуть кредит. К слову, о любых случаях подобного мошенничества Фонд может заявить, что он тут ни при чем, что это бандиты и мошенники. Между тем ФГВФЛ необходимо вмешаться в эту ситуацию. Так должно быть», — отметил он в комментарии порталу «Голос.ua».

Сотрудничает Фонд и с коллекторскими организациями. В начале марта стало известно о передаче им проблемных кредитов 63 банков на общую сумму свыше 17 млрд грн. Всего к работе привлекли 11 компаний, которым теперь предстоит разобраться с более чем 537 тыс. заёмщиков за 8−25% от объёма возвращенных средств.

Ставки

Ставки в банках Украины продолжат снижаться. Это не только установка НБУ и согласованная позиция госбанков, но и требование МВФ, зафиксированное в последнем меморандуме. Почему МВФ волнуют ставки по депозитам? Банки привлекают вклады населения, однако выдать их обратно тому же населению в виде кредитов проблематично из-за падения покупательной способности. Бизнес, в свою очередь, не вытягивает выплату процентов — мало кто имеет сегодня соответствующую доходность. В результате основным заёмщиком выступает государство (700 млрд грн внутренних обязательств по состоянию на 2017 год). Однако даже государство получает эти средства под проценты, которые позволяют оправдать привлечение депозитов (в середине марта банки кредитовали государство под 12%). Чем больше государство вернёт внутренним заёмщикам, тем меньше останется для выплаты долгов внешним.

В государственном «Приватбанке» в свою очередь анонсировали намерение постепенно ограничить доходность гривневых депозитов ставкой 10% в год (сегодня в районе 15%).

За снижение депозитных ставок борется и Кабмин — через снижение учётной ставки НБУ. Однако Нацбанк пока что держит её на уровне 14% — соответствующее решение было принято 2 марта.

Синхронное снижение ставок в госбанках Украины уже привлекло внимание Антимонопольного комитета, который теперь проверяет их на предмет сговора — доля государства в банковском секторе вместе с «Приватбанком» достигла 55%, а АМКУ признаёт монополистом владеющего более 35% отрасли. Парадокс, но заниматься оздоровлением банковского сектора путём снижения ставок сегодня незаконно.

По результатам мониторинга портала «ЛИГА. Новости», доходность по депозитам (3−12 месяцев) в начале марта составляла: 14,09−14,81% (гривна), 3,71−4,28% (доллар), 3−3,59% (евро). Т. е. по сути остались на уровне февраля — средние ставки снизились незначительно и колеблются на сотые доли процента.

Государственный «Ощадбанк» запустил ипотечную программу для переселенцев из Донбасса — кредиты на покупку жилья под 20% на 30 лет. На уточняющий вопрос «Принимает ли банк в качестве обеспечения кредита недвижимость на неконтролируемых территориях?», — сотрудники банка отвечают отрицательно: дескать, для этого нужна процедура оценки стоимости жилья, а оценщик не сможет провести её на неконтролируемой территории. Да и в остальном смысл такого кредитования как-то ускользает от понимания: вначале из-за боевых действий эти люди были вынуждены стать переселенцами, а теперь государство руками своего банка даёт им кредиты под ставку, переплата по которой составит 2−3 стоимости этой самой квартиры. К слову, средние ставки на покупку жилья мало чем отличаются от программы для переселенцев (22−23%).

jackmac34 Гривна

Хроники «банкопада»

Украинская банковская система продолжает таять. В последнюю неделю февраля на сайте НБУ появилось сообщение о том, что отозвана банковская лицензия у «Фортуна-банка» (признан неплатежеспособным в январе). Банк занимал 38-ю позицию в рейтинге финансовых учреждений страны (по активам), его обязательства перед клиентами и другими банками составляют примерно 1,9 млрд грн (кредитный портфель — 2,2 млрд). Собственно, по причине неплатежеспособности банк и лишился лицензии.

В марте неплатежеспособным был признан также один из мелких банков — «Вектор банк» — правда, его ликвидация увеличит нагрузку на ФГВФЛ всего на 78 млн грн. Таким образом, с начала года на Украине уже стало на 6 банков меньше: три вывел с рынка Нацбанк, два учредители ликвидировали сами, и один исчез в результате процедуры слияния.

«По нашему мнению и по уверениям многих экспертов, некоторые из финансово-кредитных учреждений, которые ликвидировал Нацбанк Украины, можно было спасти. Но он этого не сделал. Вместе с тем некоторые банки, наоборот, следовало в срочном порядке уводить с рынка. А главный банк страны этого делать не спешил. В связи с этим возникает закономерный вопрос: куда смотрит Генеральная прокуратура? — комментирует ситуацию порталу «Обозреватель» председатель комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка. — Сегодня мы не видим с ним [с НБУ — Ред.] диалога. Мы не видим желания регулятора работать над законодательством для того, чтобы обновлять доверие к банковской системе. Ведь в настоящее время у людей нет к ней доверия. А если его нет, то как мы можем говорить о финансировании или кредитовании реального сектора экономики?«

Особо настойчивым вкладчикам украинских банков удаётся получать свои депозиты даже без содействия Фонда гарантирования вкладов. Так, один из клиентов банка «Финансы и кредит» сумел отсудить свой депозит даже не у него и не у Фонда, а у исполнительной службы — та, в свою очередь, не выполнила вовремя решение суда, который обязал банк вернуть вкладчику его деньги. Но затем «Финансы и кредит» пал жертвой банкопада, а отвечать за это пришлось непосредственно украинскому бюджету. Юристы советуют другим вкладчикам использовать это дело как прецедент и инструкцию. Одна беда: решение суда нужно успеть получить за промежуток между отказом банка возвращать деньги и введением в нём временной администрации. А это не так просто — в украинских судах некомплект судей и за ускорение ведения дела, как правило, требуют «откат».

Российские дочерние банки на Украине

Очередное обострение ситуации с российскими банками связывают с готовностью их материнских структур на территории РФ обслуживать клиентов с паспортами Донецкой и Луганской народных республик, о чём стало известно 7 марта. Именно после этого министр внутренних дел Арсен Аваков публично потребовал от Гонтаревой закрытия дочерних структур всех банков, которые будут замечены в подобной практике. Однако нужно отметить, что ещё ранее требование закрытия российских банков (без всяких условий) прозвучало в плане штаба блокады торговли с «оккупантами», опубликованном 2 марта. Помимо намерений развивать блокаду Донбасса теперь уже и на РФ (республики начали поставлять уголь через территорию России), в документе значилось требование отозвать лицензии у российских банков к 25 марта. В противном случае, заявили активисты, они возьмут решение этого вопроса в свои руки.

Методы были выбраны несложные, но эффективные: закладывание входа в отделения банков кирпичом и газоблоками (в Днепропетровске — даже с сотрудниками, находящимися внутри помещения); порча банкоматов с помощью баллонов с краской, монтажной пены и т.п. Стоит отметить, что активисты, в отличие от руководства НБУ и прочих инициаторов санкций, не делят российские банки на государственные и частные — пены, блоков и цемента хватает на всех. Уже спустя несколько дней таких атак (максимум, что делают правоохранительные органы — принимают заявления и открывают дела, но никого не задерживают) Сбербанк ввёл ограничения на снятие наличных со счетов в банкоматах и через кассы банков.

В НБУ не слишком радостно встретили требования и активистов, и Авакова: «На сегодняшний день во всех этих банках сосредоточено 36 млрд грн обязательств перед физическими и юридическими лицами», — напомнила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время общения с журналистами.

Стоит напомнить, что после национализации «Приватбанка» немалая доля депозитов перетекла именно в российские банки: материнские структуры их докапитализируют, они стабильны, несмотря на убытки, это привлекает вкладчиков. Их единовременное закрытие однозначно вызовет панику и отзыв депозитов по всей системе — за последние годы люди столько раз обжигались, что ещё одного шока могут не вынести. И Украине придётся снова годами, как в 90-е, воспитывать доверие к банковской системе.

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

«Если у Сбербанка возникнут финансовые проблемы, то ему, во-первых, нужно будет возвращать депозиты физлицам (а это более 10 млрд грн), во-вторых, пострадают юрлица, у которых также там находятся средства. Это прибавит к курсу доллара минимум 50 копеек только за эту операцию, а если учесть и другие последствия, то прирост может быть гораздо выше», — объяснил советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ в комментарии «Вести-Украина».

Поэтому пока в НБУ ограничились введением санкций. До середины марта 2018 года пяти банкам с российским капиталом (Сбербанк, «ВТБ банк», «VS Банк», «БМ банк», «Проминвестбанк») запрещена выплата дивидендов, распределение прибыли и капитала, возврат межбанковских кредитов и депозитов, размещение средств на корреспондентских счетах, покупка ценных бумаг. Часть из них, впрочем, уже и так действовала — все российские банки в 2016 года показали убыток, о каком перераспределении прибыли можно говорить? Кроме того, Гонтарева ещё в конце прошлого года хвалилась, что российские банки ни копейки не могут вывести за пределы Украины.

С другой стороны, СМИ отмечают, что санкции гораздо более мягкие, чем могли бы быть. Они «…не мешают «Сбербанку», ВТБ и другим переводить капитал на украинские подставные компании, ну, а те уже и вовсе никак не ограничены в распоряжении этими активами в дальнейшем», — анализирует главред издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Глава группы ВТБ Андрей Костин утверждает, что близок к продаже обоих украинских активов — «БМ Банка» и «ВТБ-Украина». «У нас есть 4 покупателя пока на «БМ Банк», они проводят сейчас due diligence. Думаю, что сделка вполне реальная в ближайшее время… Пока ведем переговоры. У нас есть бенчмарк, мы бы не хотели нести дополнительные убытки. Я думаю, что нам надо выходить. Ситуация с «БМ Банком» до конца марта будет понятна», — заявил он во время общения с журналистами на инвестфоруме в Сочи. Также он надеется, что удастся продать оба банка одному покупателю. Потенциальные покупатели — украинские бизнесмены. Не исключено, что очередная волна негатива в отношении российских банков — часть стратегии по их покупке.

Между тем зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер» отметила, что, по её информации, сегодня все без исключения российские банки с государственным капиталом ведут переговоры о продаже. Нацбанк считает эту схему правильной, поскольку таким способом уйти с украинского рынка было бы лучше всего. Кроме того, она пояснила позицию НБУ, выступившего против закрытия банков. Оказывается, только 8,5 из 21 млрд грн вкладов в этих банках подпадают под гарантии ФГВФЛ, остальные депозиты слишком велики.

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