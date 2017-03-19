



333v.ru Змея на ветке

После задержания 15 марта 2017 года шеф-редактора Аналитической редакции ИА REGNUM Ю. Баранчика в редакцию обратился неизвестный, отказавшийся назвать себя. Он произнес некий монолог, после которого удалился. Все это выглядело крайне странным. На тот момент Ю. Баранчик еще был задержан и вопрос о его аресте не был решен. Редакция решила восстановить сказанное этим человеком и опубликовать его высказывания, поскольку, как теперь видится, они не лишены смысла. При этом мы максимально смягчаем и урезаем его оценки в отношении всех упоминаемых им лиц и государственных органов.

«Я не буду вам ничего утверждать, просто когда будете дальше решать загадки, как вы пытаетесь их решать про трех арестованных в Беларуси (Ю. Павловец, Д. Алимкин, С. Шиптенко — ИА REGNUM ), обратите внимание на факты.

Первое: Баранчик узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело, что ему предъявлено обвинение и что он объявлен в международный розыск, только в момент задержания в Москве 15 марта. Так? (Действительно, так — ИА REGNUM .). По документам, еще в начале января Баранчик был объявлен в розыск в Беларуси. Так? (Действительно, так: как выяснилось, это было 9 января — ИА REGNUM. ) У него там много родственников, знакомых. Спросите у них — к ним кто-нибудь приходил, спрашивал про Баранчика? Его вообще в Беларуси искали, думаете? (Вплоть до задержания Баранчик регулярно общался по телефону с родственниками и знакомыми в Белоруссии, действительно, ни у кого из них не было даже подозрений, что в отношении Ю. Баранчика возбуждено уголовное преследование — ИА REGNUM. )

Так вот, все это специально делалось в тайне. Знаете — почему? Я не утверждаю, но очевидно, что его не собирались задерживать на территории Беларуси, а планировали изначально задержать именно в Москве. И прекрасно знали, где он находится. Думаете — международный розыск по этому делу это Интерпол, открытая картотека? Ничего подобного. Есть еще действующий договор от 1990 года. Тогда еще были СССР и БССР. Вот есть действующий договор между МВД СССР и МВД БССР о координации действий, он не секретный, но и не общедоступный. По этому договору обе стороны безвозмездно помогают друг другу по разным вопросам, и в том числе — по розыску лиц, совершивших преступление. По этому договору только на уровне МВД, не выше, разрабатываются и осуществляются совместные мероприятия по борьбе с международными преступлениями. Баранчик международный? Международный. В Беларуси вроде как по его заданиям пишут, он тут, в России, размещает. Дальше, по этому договору, например из МВД Беларуси, приходит поручение совершить такое уголовно-процессуальное действие, как задержать обвиняемого по уголовному делу. И российское МВД его выполнить обязано. При этом полная секретность. Вот смотрите, когда возбудили дело и взяли троих журналистов (Ю. Павловец, Д. Алимкин, С. Шиптенко — ИА REGNUM ) — вся Беларусь кипела и обсуждала, и в России тоже много об этом писали. А хоть где-нибудь, хоть как-нибудь была протечка, что по делу аж от 29 ноября 2016 года привлечен также и Баранчик? Нет. Хотя, если бы все делалось без интриги, такая информация должна была хоть как-то просочиться.

Дальше, Баранчик никак не скрывался. Наверное, постоянно приходил в редакцию ИА REGNUM. Так? (Действительно, Ю. Баранчик вплоть до задержания ни от кого не скрывался, приходил в офис редакции — ИА REGNUM. ) К вам кто-нибудь из сотрудников российского МВД приходил узнавать про него? (Никто из сотрудников российских правоохранительных органов не обращался в ИА REGNUM по поводу Ю. Баранчика — ИА REGNUM. ) Была специальная секретная операция с привлечением российского МВД (действительно, СК РБ после задержания Ю. Баранчика сообщил, что он задержан в результате операции «Розыск» — ИА REGNUM ).

И по срокам: уж очень быстро его нашли и задержали. Объяснить это можно только тем, что изначально было спланировано задержать Баранчика именно в Москве и отдать Минску. Ну, вы понимаете? Минск круче. А для этого надо усыпить бдительность раз, и представить российскому МВД Баранчика тайным экстремистом. Поэтому и продвигали в Беларуси, что «мелкие блогеры», и посол ваш несколько раз подчеркнул на пресс-конференции «это не государственные, а частные компании», чтобы российскому МВД все это односторонне представить — мелкие «экстремисты разжигают рознь», и в доказательство мелкости на посла сослаться, вроде как политическая оценка есть. У вас же никакой серьезной поддержки общественной не было. Ну согласитесь? МВД России, конечно, было не в курсе, оно свою работу делало. А получается — минские его использовали вслепую.

Да, Лапшин еще. Они ведь как решили? Лапшина вам не отдадим, а Баранчика вы нам быстренько пришлите. Ну, вы понимаете? Вроде как, ну и кто круче? Лапшин был первый плевок, а Баранчик — второй. И все это российскими же силами. Вы, короче, факты анализируйте. Соберите их все в кучку и анализируйте».

Далее — без комментариев.