Сегодня на воскресной литургии читается следующий отрывок из Евангелия от Марка: «И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».

ru.wikipedia.org Царство Небесное подобно зерну горчичному... Иллюстрация к притче из «Библии Бойера»

Непосредственно перед этим и сразу после Иисус учит тому, что Ему должно быть отвергнутым старейшинами и первосвященниками, быть убитым и на третий день воскреснуть. Первый раз Он учит этому, как сказано, «открыто», что очень не понравилось апостолу Петру настолько, что он начал перечить, видимо, предлагая не лезть на рожон, скорее всего предоставить начальству ясные свидетельства того, что Он есть Мессия, и все исполнить, как и положено Христу в его, Петра, представлении. Другой раз Господь говорит, спускаясь с горы, где состоялось Его преображение перед тремя учениками, которых взял с Собой, и снова упоминает о Своем воскресении из мертвых, и снова же ученики не понимают, пытаясь все это увязать с тогдашней догматикой: «И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?».

Человеку очень трудно принять и освоить мысль, что его труд при жизни никакого видимого для него благоприятного результата не явит. Человеческий век короток, обычная логистика человеческих действий привычно старается уместить начало дела и его конец в этот период — в срок своей жизни, желательно, не очень большой срок, чтобы и прочие дела начались и завершились. Большинству людей не свойственно браться за дело, конца которого они не увидят. Дело нужно начать, и непременно закончить, и расчет намечаемых работ производить, исходя из того, что конец будет виден.

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Эти слова не только о том, что будет тяжело. И не только о том, что на пути возможны страдания или, как это современные верующие для себя придумали, невыносимую и равную кресту тяжесть бытия под названием «искушения», возникающую от того, что человек «весь себя отдает Богу», в молитвах, как правило, и постах, из-за этих разных «искушений» не исполняемых, как должно, «по правилам», или даже сверх правил в виде молитвенного и постного подвига.

Христа все время спрашивали о сроках исполнения. Когда да когда. Он отвечал притчами, что когда созреет. И еще говорил, что сроки — это человеческое понятие. Тем самым давая понять, что для исполнения богоявления в первую очередь важно не ожидание результата, а помещение себя в процесс, который это созревание подготавливает. Исполнения сроков ждать не стоит, потому что вечность — это процесс исполнения правды Божией, а не карнавал по окончании хорошего дела, после которого остается только наслаждаться. Процесс позволяет «некоторым» увидеть «Царствие Божие, пришедшее в силе», однако сами видящие должны понимать, что они не были свидетелями результата.

В православии на получение результата разработаны весьма сложные молитвенные техники. Результатом полагают «обожение», специфически православный термин, обозначающий прямой контакт индивида с Божеством посредством «нетварных энергий». Возникло это учение на получение результата благодаря догматической зауми, в которую завела себя в свое время Церковь, говорящая, что Бог настолько трансцендентен, что контакт с Ним невозможен. Альтернативное этой зауми учение об обожении стало доступным и популяризовалось благодаря святителю Григорию Паламе, который не спорил со своим оппонентом о том, что Бог трансцендентен, но на возможности контакта настаивал. Считается что тем самым надежды у верующих стало значительно больше.

С «Сиятельным Трансцендентом» можно стало пообщаться, соприкоснуться с Ним. С тех пор попытка выйти на контакт и стала пониматься как несение самого тяжкого креста и отвержение себя целиком. Церковь погрязла в индивидуализме и вывела верующего человека из процесса, настаивая на получении им результата. Какой, кому, впрочем, прок от этого результата, понять невозможно, обычно идет простое описание, как подвижнику было хорошо, едва он пронизался нетварным светом, и как горько он плакал, когда свет ушел, опять стало плохо и снова стал молится, чтобы еще раз испытать все это. И так все время. Если кто не читал, то книга «Видеть Бога как Он есть» православного писателя Софрония Сахарова — это типичный и самый откровенный образец методического доведения этого учения с практическими указаниями до умов самых непонятливых. Впрочем, можно и не читать, ибо, приняв все эти рассуждения всерьез, есть шанс умом точно повредиться.

Католики, кстати, как-то избежали этой пагубы, не нашлось у них талантов, которые смогли бы вот так откровенно учить, что ежели с не удалось личности соприкоснуться с «нетварными энергиями», то и спасения не видать. Повезло, одним словом, поэтому «отвергнись себя» все еще понимают как «делай что должен, и будь что будет», то есть, стараются хоть через силу удерживать себя в процессе, не рассчитывая на результат. Впрочем, и православные далеко не поголовно увлечены этим учением, да и увлеченные обычно начинают и заканчивают все лишь разговорами о том, как это здорово, рекламируя внешним, иноверцам, да и другу-другу чисто теоретически православие «как оно есть» по написанному, самостоятельно же, опытно до сих глубин так и не добираясь.

Из учеников Христа открытое несогласие с процессом выразил лишь один — Иуда. Ему нужен был результат, хотел увидеть победное шествие Христа по Иерусалиму. Узнав, что результата не будет, помрачился умом настолько, что совершил предательство.

Но сам Христос учил тому, что надо быть готовым уйти в могилу, приложив в жизни массу стараний, так и не увидев, что мир изменился к лучшему. Может даже казаться, что он еще больше помрачился и испортился. Но непрекращающийся процесс исполнения правды Божией, есть самое сильное свидетельство веры из всех возможных. Блаженны не видящие в своей жизни результата, но верующие, что он непременно наступит и правда исполнится. В этом обнаруживается конечное, предельное отвержение себя и несение своего креста. Просто делать что должен.