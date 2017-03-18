Чем быстрее приближается день освобождения от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иракской провинции Ниневия, тем больше появляется заявлений местных и внешних сил, предлагающих свои решения послевоенного устройства этого региона. На днях с новой инициативой выступил Давид Лазар, председатель Американской Месопотамской организации (АМА), базирующейся в Калифорнии. Он объявил о создании коалиции, объединяющей Turkmen Rescue Foundation (представляет туркмен), Al Rafedin Organization (представляет ассирийцев и христиан) и Yezidi Independent Supreme Council (представляет езидов). Это объединение, получившее название Национальная коалиция региона Аль Рафидейн, намерено при поддержке членов Конгресса США, депутатов иракского парламента и представителей международного сообщества пролоббировать создание на северо-востоке Ирака новой провинции — Аль Рафидейн «с собственным парламентом, политическими учреждениями и силами обороны, аналогичными по составу и функциям курдской автономии на севере Ирака». При этом в заявлении Давида Лазара упоминается, что в состав их коалиции также входит народ шабаков.

en.wikipedia.org И флагов у шабаков несколько. Это один из неофициальных вариантов

Шабаки — один из самых загадочных народов на Ближнем Востоке. Всемирный справочник меньшинств и коренных народов утверждает, что в Ираке они появились в начале XVI века, и это, пожалуй, чуть ли не единственное, в чем сходятся многие исследователи. Шабаки считаются этническим и культурным меньшинством, проживающим в провинции Ниневии. Точная численность их неизвестна, по одним данным — не более 15 тысяч человек, по другим приближается к 400 тысячам. Их язык есть производное из турецкого, персидского, курдского и арабского языков. Преимущественно исповедуют шиизм, хотя есть и сунниты. Существует распространенное мнение, будто само название народа шабаков означает то, что произошли они путем смешивания различных племен. Оно принесло много бед шабакам, так как спровоцировало соблазн со стороны других народов и правительств записывать их то в арабы, то в курды, то в туркмены. Например, после свержения режима Саддама Хусейна иракские курды стали претендовать на земли шабаков, заявляя об их курдском происхождении. Некоторые исследователи дополняют, что шабаки поддерживают тесные связи с езидами, а также совершают паломничество к езидским святыням. Другие, упоминая их туркменское происхождение, отмечают, впрочем, что шабаки долго жили в Западном Иране, а религия их сложилась на основе персидского зороастризма.

Но есть и такая версия, получившая распространение на Западе. Ее выдвинул живший в XIX веке британский археолог Остин Генри Лейард, работавший в Месопотамии. Он признавал шабаков ответвлением иранских курдов, которых в Ирак переселяли персидские шахи. Ближневосточный портал Niqash, принадлежащий немецкой некоммерческой организации MICT, в свое время цитировал пресс-секретаря Шабакской ассоциации интеллигентов Шабака Абд аль-Захра Башира аль-Аги, заявлявшего, что «историки не были справедливы по отношению к шабакам. Некоторые считают нас курдами или арабами, а некоторые — даже турками или иранцами». Этого же мнения придерживается Ханин Махмуд аль-Каддо, некогда представлявший шабаков в иракском парламенте. Он говорит, что «шабаки не курды, мы — независимый иракский этнический компонент. Язык шабаков содержит курдские слова, но это ничего не значит, он также содержит богатство арабского, турецкого и персидского словаря», и считает, что попытки включить его народ в состав курдов преследует политическую цель.

После вторжения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосул и провинцию Ниневия летом 2014 года народ шабаков оказался в числе преследуемых. Как писало ближневосточное издание Al Monitor, «тысячи беженцев-шабаков мечтают о возвращении домой, но беспокоятся о том, чтобы не стать жертвой арабо-курдского соперничества в отношении их деревень, и опасаются перспективы потерять свою идентичность среди курдов или других шиитов. Большинство шабаков сами являются шиитами, а их земли расположены в спорных районах, на которые претендуют как Багдад, так и Эрбиль, столица иракского Курдистана». Вопрос сейчас в том, кто и как поможет этому народу вернуться на родину. Что интересно, инициативой Американской Месопотамской организации заинтересовался портал Breitbart News, тесно связанный со Стивеном Бэнноном, главным политическим советником президента США Дональдом Трампом. Издание не только сообщило о ней, но и взяло интервью у эксперта по национальной безопасности, профессора Университета Свободы Райана Мауро, который недавно побывал в Ираке. По словам профессора, во время визита «он обнаружил, что многие христиане и курды-мусульмане открыто выражают свою поддержку президенту США Дональду Трампу» в его борьбе с «радикальным исламом и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Как рассказал Мауро, «курды, курдское меньшинство — какаи и христиане прямо и страстно просили меня передать просьбу президенту Трампу: лично приехать к ним в гости и предоставить со стороны США политическую и военную поддержку. Безопасная зона для преследуемых меньшинства должна немедленно стать официальной целью американской политики».

Пока трудно сказать, что думают в Вашингтоне. Но есть еще один важный нюанс. В начале марта этого года в интервью итальянскому католическому порталу L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa халдейский архиепископ Эрбиля монсеньор Башар Варда напомнил, что до войны в Ниневии у христиан «были разногласия» с общиной шиитов-шабаков, которые — при поддержке Багдада и Тегерана — предлагали большие деньги за дома христиан, что могло бы изменить демографию региона. А это значит: борьба за этническую и религиозную принадлежность шабаков не закончена, причем, нельзя исключать, что помимо курдов, Ирана, центрального правительства Ирака и властей курдской автономии в нее могут вступить Соединенные Штаты.