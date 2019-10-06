Неизвестно, каким был бы мир, если бы в нем не было современных средств коммуникации и информации. Установить это опытным путем не получится — человечество в 20 веке совершило прорыв в сфере передачи информации. Да такой, что эта информация и способы ее подачи стали не просто ценностью, но и ключевым образом поменяли мир.

Иван Кемеров Шуховская башня ночью

«Первопроходцем» в этом было радио. Опытом с радиовещанием, в основном, на флоте, занимались еще до Октябрьской революции — Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему в 1895 году. В том же году инженер и архитектор и изобретатель Владимир Шухов уже строил свою первую стальную сетчатую башню — в 1896 году она украсила Всероссийскую промышленную и художественную выставку в Нижнем Новгороде.

Владимир Григорьевич Шухов

Чуть позже, в марте 1899 года Шухов получил патент на гиперболоидную форму конструкций, ставшую прорывом как для своего времени, так и не потерявшую актуальности до сих пор. Спустя 20 лет радио и конструкция встретятся в Москве на Шаболовке, где будет построена первая башня, с которой на всю страну шло сначала радио-, а затем и телевещание.

По большому счету, новостное массовое радиовещание началось после Октябрьской революции. В 1918 году начал вещание радиожурнал «Вестник РОСТА», с 1921 года начала выходить «Устная газета РОСТА» (РОСТА — «Российское телеграфное агентство»). Эти сообщения стали основным источником информации для региональных газет. В годы Гражданской войны было нарушено или сильно осложнилось любое транспортное сообщение, и информация передавалась чуть ли не «сарафанным радио». Не удивительно, что молодая страна Советов первым делом озаботилась «собиранием» страны с помощью радио, на это в голодные годы нашлись если не последние, то крайне дефицитные ресурсы.

Проект башни 1919 года

Помимо информационной функции, радио сразу начало нести культурно-просветительскую функцию. Экспериментальное массовое вещание начиналось не с политических, а с литературно-художественных программ — радиоконцертов. 17 сентября 1922 года первый в стране радиоконцерт был передан Центральной радиотелефонной станцией в Москве: в эфире звучала русская музыка (Чайковский, Бородин и Римский-Корсаков) в исполнении выдающихся мастеров Большого театра — певицы H.A. Обуховой, флейтиста А.И. Ларина и скрипача Б.О. Сибора.

Еще до начала строительства, в 1918 году, для организации работ по совершенствованию радиосредств и созданию отечественной радиотехники был подписан декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) «О централизации радиотехнического дела Советской республики». В подписанном Владимиром Лениным постановлении Совета рабоче-крестьянской обороны говорилось, что радиостанцию в Москве надо строить «в чрезвычайно срочном порядке».

Шуховская радиобашня в Москве после аварии, произошедшей во время строительства башни 29 июня 1921 года

Шаболовская башня состоит из шести гиперболоидов. О создании уникальной конструкции Шухов вспоминал, что его «осенило» на лекции по аналитической геометрии в Императорском Московском техническом училище.

«О гиперболоиде я думал давно. Шла какая-то глубинная, видимо, подсознательная работа, но все как-то вплотную я к нему не приступал… И вот однажды прихожу раньше обычного в свой кабинет и вижу: моя ивовая корзинка для бумаг перевернута вверх дном, а на ней стоит довольно тяжелый горшок с фикусом. И так ясно встала передо мной будущая конструкция башни. Уж очень выразительно на этой корзинке было показано образование кривой поверхности из прямых прутков». Оказалось, что это горничная поставила кадку с цветком на перевернутую корзину для бумаг. Так родилась идея сетчатой конструкции башни.

Башня в 1938 году

Строили с 1919 по 1922 годы будущий символ советского телевидения тяжело. Сначала уменьшили ее высоту — вместо девяти секций общей высотой 350 метров (чтобы утереть нос Эйфелевой башне в Париже, чей каркас высотой 323 метра) осталось шесть секций высотой 148,3 метра — стали не было. После установки флагштока высота башни составила 160 метров. Однако до этого башню надо было возвести, что не обошлось без проблем. Металл был настолько плох, что при подъеме четвертой секции сломались третья, она повредила вторую и первую. Причиной стала «усталость металла», конструкции из которого едва смонтировали, причем без строительных лесов, с помощью лебедок.

Радиовещание с Шуховской башни началось 19 марта 1922 года, после трехлетнего строительства. После установки антенны на Шаболовской станции начал действовать мощный телеграфный радиопередатчик с машиной высокой частоты Вологдина. Радиопередачи станции принимались на окраинах страны и за рубежом. Услышать радиопередачи помогло развитие радиодела в стране (начался настоящий бум на радиолюбительство) и сотни установленных в СССР радиоточек.

Maxim Fedorov Башня расположена за колючей проволокой, 2007

В 1936 году на Шуховской башне установили передающую телевизионную антенну, и в 1937 году, после создания Московского телецентра, начались опытные телевизионные передачи, а с марта 1939 года отсюда велось регулярное вещание Московского телевизионного центра. С 1960-х годов вещание в основном перешло на новую Останкинскую башню, а радиовещание прекратилось в 2002 году. Тем не менее, в 2000 году, когда на Останкинской башне произошел пожар, Шуховская башня поддерживала вещание основных телеканалов в течение полутора лет, пока шел ремонт. Сейчас на башне находятся передатчики основных сотовых операторов.

Но дело не только в радио. Оригинальная конструкция стала инженерным прорывом, гиперболоидные конструкции впоследствии строили многие великие архитекторы: Гауди, Ле Корбюзье, Оскар Нимейер. В России 1880-х по 1930-е годы по проектам Шухова построено свыше 200 стальных сетчатых гиперболоидных башен, такие конструкции строили в Японии, США, Великобритании, Германии, Арабских Эмиратах, Испании, Швейцарии, Норвегии, Польше, Чехии, Венгрии и других странах, а в 2010 году в Гуанчжоу (Китай) было завершено строительство гиперболоидной сетчатой 610-метровой телебашни.

Иван Кемеров Шуховская башня ночью

Сетчатыми оболочками Шухова перекрыт двор Британского музея, художественная галерея Смитсоновского музея в Вашингтоне, ГУМ, многие здания и музеи Москвы. Благодаря компьютерным программам, облегчающим расчеты (Шухов все считал на логарифмической линейке), технология стала крайне востребована. Кроме того, Шуховская башня на Шаболовке была символом выставки «Великая инженерия» в центре Помпиду в Париже, в 2014 году пятиметровый макет башни был установлен в новой экспозиции отдела связи Музея науки в Лондоне. В 2003 году на выставке «Лучшие конструкции и сооружения в архитектуре XX века» в Мюнхене был установлен позолоченный шестиметровый макет Шуховской башни. Конструкции Владимира Шухова подробно описываются во многих европейских книгах по истории архитектуры.

В настоящее время Шуховская башня признана объектом всемирного наследия. Ее состояние вызывало опасения многие годы: еще в 1973 году ее основание залили бетоном, чтобы укрепить, однако конструкция потеряла пластичность и пошла коррозия, которая стала главным врагом башни. В марте 2016 года внутри башни установлена поддерживающая конструкция, она удерживает стены башни и частично снимает нагрузку на каркас. Однако проблема с антикоррозийной обработкой башни и сохранением ее конструкции остается острой — сам инженер прогнозировал 100 лет службы башни, или даже 200, при условии, что на ней сохранят заклепки, избежав сварки конструкции.