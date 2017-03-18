



Cont.ws Шахматы по-неоосмански

Турция, после Второй мировой войны пытаясь вступить в интенсивный диалог с европейскими странами для установления мирных взаимоотношений, чередой дипломатических кризисов, произошедших на прошлой неделе, похоже, развязала фронт для новой холодной войны. Министр иностранных дел, которому государственные структуры Нидерландов отказали в выдаче разрешения на посадку самолета и министр по делам семьи и социальной политики, выдворенная из страны, планировавшие посетить страну с целью проведения предвыборной агитации для турецких избирателей, проживающих в Европе, накануне референдума 16 апреля, жестко отреагировали на произошедшее. Желая поддержать своих министров, президент Реджеп Эрдоган расценил это как «пережитки нацизма». Подобные выражения он употребил и в отношении Германии в недавнем прошлом. Ответные жесткие высказывания породили комментарии о том, что отныне шансы Турции по вступлению в ЕС равны нулю. Ибо в течение последних недель ЕС обвинил турецкое правительство в подстрекательстве турок, проживающих в Европе, к политическому расколу и волнениям.

В своем заявлении премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил: «Турецким министрам не запрещен въезд в Нидерланды. Мы всего лишь не желаем, чтобы они проводили политическую пропаганду. По всей видимости, министр намеревается здесь выступить с речью. По нашему мнению, сегодня вечером ему это сделать не удастся».

В другом официальном заявлении указывается, что причиной подобного решения послужил большой интерес к этому мероприятию, проявленный со стороны турок, проживающих в Нидерландах, и потому участие министра Чавушоглу в этом мероприятии в Роттердаме представляет угрозу общественному порядку и безопасности. Также в заявлении обращалось внимание на «невозможность разрешения проблемы, связанной с угрозами со стороны турецких должностных лиц по введению санкций в отношении Нидерландов». В ответ на угрозы со стороны турецкого правительства по введению санкций, Нидерланды раскрыли карты, чтобы узнать является ли эта угроза блефом.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью для телеканала «CNN Türk» сообщил: «сегодня я отправлюсь в Роттердам». Относительно информации об отмене Нидерландами разрешения на посадку, он заявил: «Если Нидерланды отменят разрешение на посадку моего самолета, мы ответим очень серьезными санкциями».

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

В ответ на высказывание президента Тайипа Эрдогана: «Они пережитки нацизма, они фашисты», последовавшее после отмены разрешения на посадку самолета Чавушоглу в Нидерландах, премьер-министр Марк Рютте заявил: «Эрдоган своими высказываниями о нацизме зашел слишком далеко».

В своем заявлении по этому вопросу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил: «Дело не в посещении Чавушоглу Нидерландов. Он может приехать, чтобы посетить музей Маурицхёйс, или посмотреть на тюльпаны, в сезон, когда они распустились. Однако мы против проведения им политических встреч». Рютте также отметил, что для Чавушоглу не будет организована официальная встреча; он также сообщил, что это послужит самым очевидным знаком для Турции, являющейся союзницей НАТО.

Между тем Европейский Союз (ЕС) заморозил финансовую помощь в сферах, где не удалось обеспечить желаемый прогресс в рамках переговоров о евроинтеграции Турции. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сообщил о прекращении оказания помощи в сферах, где не удалось обеспечить прогресс, среди которых вопрос о правовом государстве.

В интервью немецкому информационному агентству Deutsche Presse-Agentur Хан заявил, что данная помощь предоставляется на строгих условиях и сейчас проверяется выполнение этих условий, отметив, что в период с 2014 по 2020 годы Турции планируется оказать помощь в размере 4 миллиардов 450 миллионов евро, однако из этой суммы переведено на данный момент 167 миллионов 300 тысяч евро.

Еврокомиссар по расширению Хан сообщил также, что «обычно помощь, оказываемая странам-кандидатам, может быть прекращена в случае приостановки переговоров о членстве». Ссылаясь на последние события в Турции, Хан отметил: «К сожалению, в последнее время Турция движется не в сторону Европы, а, напротив, отдаляется от неё». Несмотря на это, напомнив, что министры иностранных дел стран-членов ЕС приняли решение о продолжении диалога с Турцией в декабре месяце, Хан отметил, что было бы неправильным перекрывание каналов связи. Он также назвал «искусственной» дискуссию о приостановке переговоров о членстве Турции в ЕС. Хан отметил, что в переговорах не были открыты новые темы, в этой связи переговоры дошли до точки «фактической приостановки».

Выступив с критикой относительно сравнения отмены мероприятий турецких министров с нацистскими выходками, сделанного президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, Хан отметил: «Абсолютно неприемлемы и абсурдны проведенные Турцией сравнения с нацистами».

epp group Йоханнес Хан

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, которому Нидерланды отказали в посадке самолета, в своем заявлении из стамбульского аэропорта им. Ататюрка прокомментировал отмену разрешения в посадке как скандал. В своем обращении, почему-то обвиняя Нидерланды в приверженности против референдума 16 апреля, Чавушоглу заявил: «Почему вы выступаете на стороне противников проведения референдума? Почему вас так беспокоит референдум об изменении Конституции? С данным решением и скандалом нельзя смириться. Нельзя смириться с письменной отменой письменного разрешения на посадку самолета. На этот шаг естественно последует ответ».

В реакции турецкого министра иностранных дел была интересная деталь. Он заявил: «В чем же там дело? Отменили по соображениям безопасности. Что, министр иностранных дел Турции — террорист? Приезжающие туда турки — террористы?». В то время как за последние 3 года ведущие турецкие ученые, журналисты, деятели науки, генералы и др. под предлогом терроризма были либо заключены под арест, либо отстранены от занимаемых должностей…

Министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Кайа была объявлена «персоной нон-грата» и выдворена из страны. Советник Кайа Биляль Топчу заявил, что они были задержаны сотрудниками голландской полиции. Топчу сообщил, что Кайа закрылась в своем автомобиле и после отказа выйти из автомобиля полиция силой пересадила её в другой автомобиль и, доставив её до границы с Германией, выдворила из страны.

В Германии также было отменено мероприятие с участием министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетюль Кайа. Причиной для такого решения было указано, что разрешение на использование зала, в котором планировалось выступление Кайи, было только по воскресным и праздничным дням.

С другой стороны, политическая напряженность между Германией и Турцией возросла после ареста 27 февраля корреспондента и колумниста немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля. Были отменены конференции двух турецких министров, планировавших выступить с политической агитацией перед турецкой диаспорой в Германии. Вмешавшийся в происходящие события Эрдоган на протяжении нескольких дней угрожает Германии. Было бы правильнее сказать, что в период обеспокоенности относительно смещения анкетных опросов в сторону противников референдума в Турции, и восприятия обществом референдума 16 апреля как изменение режима и голосования за единоличное правление, ПСР и Эрдоган начали удовлетворять потребность во внешнем враге через споры с ЕС и Германией.