Как и предполагало ранее ИА REGNUM, после двух визитов в Москву — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Армении Сержа Саргсяна — всплыла тема нормализации турецко-армянских отношений. Становится более чем очевидной ситуация, когда президент Турции озвучивал в Москве идею союза Турция — Азербайджан-Россия, его российский коллега Владимир Путин предложил сначала нормализовать отношения между Анкарой и Ереваном. Дело в том, что союз Турция — Азербайджан-Россия существовал в начале 1920-х годов и вызывает у армянской стороны негативные исторические ассоциации.

Армянская мозаика времен Османской империи

Напомним, что в конце прошлого года Турция в Баку на VI заседании министров экономики Тюркского совета (Совета сотрудничества тюркоязычных государств — ССТГ) предлагала всем тюркоязычным странам перейти на режим свободной торговли, а турецкие эксперты рассуждали об оси «Турция — Россия — Казахстан», а не «Турция — Россия — Азербайджан». Как видим, все изменилось. В этой связи глава МИД России Сергей Лавров в интервью армянскому журналу Regional Post-Caucasus, отвечая на суждения некоторых армянских политиков о наличии какого-то тайного «российско-турецкого сговора», направленного против Армении, обозначил две важные позиции. Первая. По словам Лаврова, «нормализация российско-турецких отношений не несет угрозы соседним странам, а способствует безопасности и стабильности в Закавказье». Вторая. Россия готова оказать содействие переговорам между Ереваном и Анкарой. «Когда Ереван и Анкара сядут за стол переговоров, Россия будет готова оказать им самое активное содействие, — подчеркнул Лавров. — Разумеется, мы бы только приветствовали, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг. Это, без сомнения, пойдет на пользу региону в целом».

В данном случае мы сталкиваемся с любопытной вводной Лаврова, согласно которой турецко-армянская граница определяется как внешняя граница ЕАЭС. В этой связи некоторые бакинские политологи, утверждающие, что таким образом «Москва устраивает ловушку для Азербайджана», дополняют предполагаемый дальше ход событий: открытие не работающей уже на протяжении 16 лет железной дороги Москва — Сухуми — Тбилиси — Ереван, что сопряжено, конечно, с трехсторонними переговорами Россия — Грузия — Армения. Но никак не с Баку и Анкарой, хотя в азербайджанской столице некоторые считают, что «Тбилиси должен получить согласие Азербайджана и Турции, с которыми находится в партнерских и союзнических отношениях». Возможно, но не обязательно. Конфигурация, которая способна сложиться на уровне взаимодействия стран-членов ЕАЭС, Грузии, стран северной части Ближнего Востока, может стать основой для формирования единой евразийской зоны торговли, где целый ряд государств, фактически выстраивают принципиально новые отношения.

Азербайджан не имеет прямых выходов на Турцию, а мост Турция — Азербайджан — ЕАЭС может стоять только на сваях какого-то рамочного торгово-экономического соглашения. К тому же у Турции в обозримом будущем нет никаких шансов вступить в ЕС. Совсем недавно, в конце февраля месяца, в интервью телеканалу «Россия-24» советник президента Турции Ильнур Чевик заявлял, что в перспективе возможно заключение соглашения о зоне свободной торговли с Россией. По его словам, это «лишь вопрос времени и соблюдения формальностей» и «никаких трудностей экономического или политического характера здесь нет». Но если говорить о зоне свободной торговли между Турцией и ЕАЭС, то только через Армению — единственное государство в Закавказье, являющемуся членом ЕАЭС — Турция имеет возможность вступить с союзом в реальное соприкосновение. Говоря иначе, вопрос о нормализации отношений между Турцией и Арменией начинает приобретать все более актуальный характер.

Обозначим и следующую вводную Лаврова: «Когда Ереван и Анкара сядут за стол переговоров, Россия будет готова оказать им самое активное содействие». Грамматическая форма изложения этой мысли предполагает начавшийся либо готовящийся цикл переговоров между Анкарой и Ереваном. Можно вспомнить, как шла подготовка к подписанию Цюрихских протоколов в октябре 2009 года «Об установлении дипотношений» и «О развитии двусторонних отношений», предусматривавших восстановление дипломатических отношений между двумя странами и открытие границ. Речь об открытии границ между Анкарой и Ереваном, и вот что писал бакинский портал Yaggin. az: «Братская Турция без уведомления Баку начала переговоры с Арменией по открытию границ… Баку неоднократно выражал свою озабоченность происходящими процессами, но в ответ получал от стратегического союзника лишь заверения о том, что в переговорах с Арменией вопрос Карабаха является первостепенным. В то же время в Ереване всячески отрицали карабахский подтекст в переговорах с Турцией. В Вашингтоне лишь разводили руками и утверждали, что открытие границ между Турцией и Арменией должно поспособствовать продвижению переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из своих выступлений заявит о том, что Баку узнал о содержании Цюрихских протоколов из надежных источников и определил свои последующие шаги, исходя из этой информации».

Возможно, чтобы упредить негативный для себя ход событий, официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев после заявления Лаврова решил напомнить, что «президент Турции Эрдоган во время выступления в Милли Меджлисе в ходе своего последнего визита в Азербайджан вновь заявил о решительной позиции Анкары по вопросу открытия армяно-турецкой границы». Что «Турция закрыла границу с Арменией после оккупации Арменией азербайджанских земель и граница может быть открыта только после деоккупации». Господин Гаджиев, конечно, знает, что Анкара и Ереван как субъекты мировой политики вправе самостоятельно решать проблемы двухсторонних отношений. К тому же упомянутые Цюрихские протоколы никак не связаны с проблемами урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как писала турецкая газета Todays Zaman, еще будучи министром иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу говорил: «Турция закрыла свои границы с Арменией не из-за Нагорного Карабаха».

В большой политике интересы субъектов могут часто меняться для того, чтобы изменить алгоритм и матрицу политической деятельности, расширить пространство действий. Турции оставаться долго в «заложниках» Азербайджана для осуществления своей глобальной и региональной политики становится просто невыгодным. Поэтому не исключено, что скоро во взаимоотношениях между Турцией и Арменией может появиться феномен Цюриха-2. Проблема Баку здесь заключается в том, что после нормализации российско-турецких отношений Анкара вряд ли пойдет на поддержку Азербайджана в случае избрания им силового варианта решения нагорно-карабахской проблемы. Хотя ранее ему такая помощь была обещана. На наш взгляд, определенные подвижки здесь следует ожидать после 16 апреля, когда в Турции пройдет референдум по изменению системы правления и все заговорят о необходимости восстановления — прежде всего, экономических — связей между двумя странами. Ждать осталось недолго.