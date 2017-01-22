Мэр Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый предупредил, что ожидает своего ареста. Соответствующее заявление он сделал в интервью киевской газете «Зеркало недели». По его словам, «областная прокуратура работает в усиленном режиме. Делает все возможное и невозможное, поскольку им очень трудно что-либо пришить, особенно когда это шьется белыми нитками. Поставлена задача из высоких кабинетов, поэтому они в ближайшие дни будут выдвигать подозрения. И следующим шагом будет обращение в суд о моем отстранении от должности». Садовый считает, что решение суда будет прогнозируемым, поскольку судебная система Украины работает «четко по вертикали». Он рассказал, что предварительно объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, однако что-то изменилось, и теперь сделать это планируется до 21 числа, пока что инициаторы данных процессов «отрабатывают какой-то медийно-сценарный план». Наконец, отвечая на вопрос, ожидает ли он возможного задержания или ареста, мэр Львова ответил: «Если вы пошли в украинскую политику, должны понимать, что это может произойти в любое время». То есть, не исключил.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в эфире телеканала ZIK генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя открытие уголовного производства в отношении должностных лиц Львовского горсовета, сообщил, что Садового могут отстранить от должности в случае, если ему вручат подозрение относительно служебной халатности. Киев последовательно давит на львовского политика. Эскалация конфликта в вялотекущем режиме началась летом прошлого года после пожара на Грибовицком мусорном полигоне (сам мэр уверен, что это был сознательный поджог), после чего Львов стал утопать в мусоре. И этот же мусор, как показали дальнейшие события, обещает похоронить не только карьеру амбициозного мэра, но и украинскую соборность. Грузовики с отходами засновали по всей Украине, вызывая раздражение и напряженность во всех местах, где появлялись. Тем более что Киев последовательно сокращал возможности для львовских властей заключать легальные договора на вывоз мусора. Ответом Садового стало инициирование торговой блокады с Донецкой и Луганской народными республиками, на низовом уровне этим занялись различные «добровольцы», политическое прикрытие взяла на себя фракция «Самопомощи» в Верховной раде Украины, а также областных и городских советах.

Коалиция ряда политических и олигархических сил (в этой связи упоминаются лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и предприниматель Игорь Коломойский) начала атаку на Порошенко. Но президент Украины перехватил лозунги протестующих и контратаковал. Порошенко поддержал введение запрета торговли с ДНР и ЛНР, одновременно потребовав, чтобы ответственность за убытки, нанесенные блокадой, понесли «Самопомощь» и «Батькивщина». Это решение выглядит, скорее, тактическим, но у него есть свои стратегические последствия. Действуя подобным образом, президент, конечно, выиграл какое-то время и перехватил инициативу. Однако есть несколько «но», которые в перспективе серьезно осложнят Порошенко жизнь.

Во-первых, он подорвал сложившийся консенсус на основе антироссийского фактора. После разгона блокадников — в Донбассе силами полиции, а в Харькове справились сами «неравнодушные граждане» — многие на Украине стали задумываться, с кем же на самом деле воюет Киев. «Порошенко и его камарилья в лице Гройсмана, Авакова, Турчинова, Грицака, Полторака, предателей вроде Парубия, лицемеров вроде Яценюка и другой нечисти уверенно повторяют путь Януковича, — пишет в этой связи «НОВА Тернопільська газета». — В этом уже никто не сомневается, это уже до предела достало всех украинцев! Придя к власти на смертях и крови Майдана, сейчас они цинично обогащаются на смертях и крови наших героев на востоке Украины и готовы уничтожить всех, кто им мешает. Новая киевская камарилья, а по сути правящая хунта, абсолютно не учитывает мнения граждан и сознательно обостряет военную ситуацию в стране. Волна протестов на Украине против силового разгона торговой блокады — очень тревожный «гудок» для Порошенко и его окружения».

Во-вторых, президент вносит поправки в законодательство, направленные на борьбу с двойным гражданством. Безусловно, это станет ударом по некоторым «политическим двоеженцам», препятствует их деятельности в стране и закрывает для них возможность претендовать на высшие посты. Но одновременно, замечает украинская пресса, создает напряженность на Буковине и в Закарпатье, где значительное число местных жителей имеют румынское или венгерское гражданство. Вряд ли они легко откажутся от него. И вряд ли легко смирятся с этим сопредельные Румыния и Венгрия. Так, на днях государственный секретарь министерства иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что «2017-й будет вписан в историю венгров Закарпатья золотыми буквами», поскольку Будапешт в этом году выделяет 20 млрд форинтов (около 65 млн евро) на развитие экономики Закарпатья. Мадьяр также отметил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку со стороны Венгрии, а венгры Закарпатья — на защиту прав национального меньшинства. Что из сказанного будет для Будапешта приоритетом, первое или второе? На наш взгляд, скорее, защита прав национального меньшинства.

Даже в условиях выпадения Крыма после переворота февраля 2014 года Киев мог какое-то время продолжать позиционировать себя центром страны, декларируя приверженность идее возвращения восточных территорий в Донбассе, а сложившийся консенсус на основе антироссийского фактора не мешал как украиноязычному Западу Украины, так и русскоязычному Югу и Востоку. Но в какой-то момент Львов начал перетягивать одеяло на себя. Его инициативы в области исторической политики и языковой создавали напряженность как на востоке страны, так и за ее пределами — в частности, препятствовали диалогу Киева и Варшавы, не давая двум столицам взять Галичину в кольцо, и отрицали возвращение Донбасса в состав Украины. Дело запахло новым расколом, о чем Порошенко прямо предупредил во время выступления 22 января сего года: «Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, я это подчеркиваю, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса. Которые говорят, как вести себя с жителями «оккупированных» районов, словно они уже не являются нашими гражданами и их судьба нас не касается. Хочу задать этим политиками вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы этими украинскими землями разбрасываться?».

Однако ситуация сегодня зашла так далеко, что сегодня сам президент вынужден идти на шаги, которые этот раскол только стимулируют, что вызывает реакцию уже со стороны. Так, 15 марта пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шефер выступил со специальным заявлением, в котором выразил серьезную обеспокоенность Берлина «прогрессирующими тенденциями к отделению» территорий на востоке Украины. Он упомянул блокаду украинскими активистами грузоперевозок, против которой, заявил он, «украинское правительство не принимает достаточно энергичных мер», а также принятое Киевом решение приостановить транспортное сообщение с неконтролируемыми территориями на востоке страны. «С нашей точки зрения, такое решение не содействует деэскалации конфликта, — указал Шефер. — Совсем наоборот, оно скорее усиливает в Донбассе тенденции к отделению». Комментируя происходящее, радиостанция Deutsche Welle замечает, что «Киев рискует расколом страны». Вопрос в том, по какой линии он пройдет на этот раз в ситуации, когда столица может потерять статус центра страны и тот сместится дальше на запад.