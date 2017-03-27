Газ

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 14 марта составляли 8,168 млрд кубометров. Таким образом, с начала отопительного сезона Украина израсходовала примерно 7 млрд кубометров газа (из них с начала 2017 года — примерно 3,4 млрд кубометров). Пресс-секретарь компании Максим Белявский точнил, что компания прекратила отбор газа из ПХГ и начала его закачку к следующему сезону по уровне 4,5 млн кубометров в сутки. Остальной объём (около 38 млн кубометров в сутки) используется для отопления.

23 марта в Киеве пройдёт II Украинский газовый инвестиционный форум. Цель мероприятия — привлечение инвестиций в газовый сектор Украины для выполнения планов правительства по выходу Украины на самообеспечение природным газом.

На один только форум в «Нафтогазе» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) не надеются. По информации сайта Politeka, компания привлекла американского лоббиста — Value Bridge International — и с его помощью ищет партнёров для добычи газа: государственная компания испытывает дефицит инвестиций и технологий для самостоятельного наращивания добычи. К слову, именно США — приоритетный район поиска.

А пока нет собственного — придётся брать польский. Вице-президент по коммерции компании PGNiG (польская газовая компания) Мацей Возняк заявил, что компания намерена наращивать поставки газа на Украину: «…PGNiG ставит себе цель увеличить по крайней мере вдвое, объёмы поставок газа в Украину по сравнению с прошлым годом, когда концерн продал для Киева 400 миллионов кубических метров газа», — приводит его слова издание BiznesAlert.

Экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов подсчитал, что «Нафтогаз Украины» в 2016 году переплатил за газ около 100 млн долл. «Хранилища весной после отопительного сезона были практически пустые, казалось бы, самое время покупать. Но нет, Нафтогаз сидел на собранных у украинцев 23 млрд грн (на конец І полугодия) и пропустил самые выгодные по цене месяцы — с марта по июнь. В отопительный сезон монополист вошел с минимальными запасами в ПХГ и в итоге 33% всего годового объема газа купил всего за два последних месяца года, по средней цене в 224 долл за тысячу кубометров, если верить Госстату. В начале лета, напомню, цена была 182−184 долл», — анализирует бывший чиновник.

Хотя эксперты утверждают, что даже 182 долл — много. «…[поскольку для разработки новых скважин и интенсификации добычи на старых «Укргаздобыче» достаточно продавать газ на внутреннем рынке по 50−80 долл за тысячу кубометров, а не за 20−30, как сейчас, то прибавив сюда расходы на транспорт, распределение, на импорт, маржу «Нафтогаза» и НДС] мы выйдем на цену в 160 долларов. Это абсолютно рыночная, абсолютно справедливая цена, которая покрывает импортный паритет по тому объему импортного газа, который мы закупаем, и, с другой стороны, полностью покрывает все потребности «Укргаздобычи», — настаивает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский на пресс-конференции. Напомним, ранее сообщалось о том, что Минэкономразвития разрабатывает проект нового ценообразования на газ для населения (вернее, распространение формулы, действующей для промпотребителей, на все прочие категории). Её суть в том, что в стоимость газа будут включаться все расходы по транзиту (как если бы газ не добывался на Украине, и закачивался европейскими поставщиками). Из-за чего, включая все расходы и налоги, конечный потребитель заплатит за тысячу кубометров примерно 330−350 долл — вдвое выше цены, о которой говорит Землянский. Эксперт отмечает также, что эта новация — совсем не инициатива МЭРТ, а один из пунктов Меморандума Украины с МВФ.

Продолжаются внутрикорпоративные войны — вечером 17 марта стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» уволил с занимаемой должности президента дочерней компании ПАО «Укртрансгаз» Игоря Прокопива. «Нафтогаз» объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента «Укртрансгаза». В настоящее время обязанности президента компании временно исполняет первый вице-президент Мирослав Химко. По данным НАК, независимый аудитор — компания Deloitte & Touche — обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки счетов «Укртрансгаза». В ответ трудовой коллектив «Укртрансгаза» обращался к премьер-министру Владимиру Гройсману с призывом «защитить газотранспортную систему Украины».

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 14 марта составляли 1,764 млн тонн (-60 тыс. тонн с 2 марта). При этом 662 тыс. тонн из общего количества запасов — угли антрацитовых марок, 1102 тыс. тонн — газовые угли. Как видно, Украина продолжает активно расходовать запаса антрацита, а введение официальной блокады Донбасса теперь уже решением СНБО Украины оставляет мало надежд на пополнение этих запасов. Впрочем, есть информация, что 13−14 марта, после того как СБУ и Нацгвардия снесли «редут» на станции Кривой Торец, через неё прошло неустановленное количество поездов с углём, скопившихся там за время блокады. Видео поездов, идущих через станцию выложил в своём Facebook местный житель Дмитрий Кравченко: «Поехали поезда в обе стороны. Первое видео на оккупированную территорию, второе — с оккупированной, загружены углём. Движение каждые 5−10 минут. Интересно с кем теперь торгуют? Предприятия же «национализировали террористы», — задается он вопросом.

В энергосистеме Украины в настоящий момент работают 24 блоков и 3 корпуса ТЭС общей мощностью 4157 МВт (примерно 29,5% от общей мощности украинской тепловой генерации). Вне резерва из-за отсутствия угля антрацитовой группы находились 7 блоков ТЭС суммарной мощностью 1645 МВт.

Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг планирует поднять стоимость антрацитового и газового угля в тарифах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на производство электрической и тепловой энергии. Планируется, что они будут установлены на уровне 2222 и 2071 грн за тонну (+26% к текущему тарифу). Ранее похожим образом был скорректирован тариф для ТЭС — сказываются итоги блокады и тарифы постепенно подтягиваются к стоимости импортного угля.

Режим ЧП в энергетике Украины решением Кабинета Министров был продлён ещё на месяц (до 17 апреля). Однако по сути, единственный результат ЧП — продление агонии. По словам председателя «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, ЧП позволил уменьшить расход антрацита вдвое. Однако он не решил проблему с источниками топлива, а любые запасы так или иначе заканчиваются. Если считать с начала блокады, то они уменьшились примерно на 200 тыс. тонн. Учитывая, что половина наличного запаса антрацита находится на Луганской ТЭС, сегодняшних запасов Украине хватит на 1−1,5 месяца работы в режиме ЧП. Точнее будет понятно 22 марта — именно тогда министр энергетики Игорь Насалик обещает представить подробный отчёт о текущем состоянии угольной отрасли.

Однако такое положение беспокоит не всех. «Тепловые электростанции могут на Украине работать не только на угле, но и на других видах топлива — газ, мазут, торф. Надо только пожелать перейти на другие материалы. А упрямое нежелание это делать показывает, что между Ахметовым и действующим украинским правительством действуют договоренности, и правительство фактически работает на Ахметова, на его кошелек, финансируя его предприятия, шахты, электростанции… мафия заинтересована в дальнейшей эксплуатации шахт вместо использования городского мусора, которым завалена украинская земля», — говорит не кто-нибудь, а экс-министр экономики Украины и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью изданию «Главред». Когда блокада только начиналась, фраза «будут топить мусором вместо угля» была шуткой. Однако экс-министр относится к этому совершенно серьёзно.

По итогам января-февраля на Украине незначительно выросло производство электроэнергии — до 29,6 млрд кВт•ч (+3,7 к аналогичному периоду прошлого года). В то же время экспорт вырос гораздо ощутимее — сразу на 37,2%, до 972 млн кВт•ч. Структура экспорта остаётся прежней. Примерно 80% уходит в Румынию и Словакию, остальное — в Польшу. Стоимость экспортированной энергии 48,8 млн долл (в январе-феврале 2016 года — 29,5 млн долл).

Уголь

Согласно тендерной документации в системе электронных закупок ProZorro государственная компания Центрэнерго (тепловая генерация электроэнергии) собирается закупить 2,5 млн тонн угля с доставкой морем. Нужно отметить, что только заявки на тендер будут приниматься до 14 апреля, т. е. практически до истечения второго месяца ЧП в энергетике, плюс доставка займёт ещё не менее 40 дней.

Всего же, согласно прогнозному топливному балансу ТЭС и ТЭЦ на 2017 год, планируется импортировать 5,6 млн тонн угля, из которых 4,8 — морем.

В Мининфраструктуры заявили, что собираются подключиться к поставкам: «Анализируя все условия принятия груза и осуществление перевалки угля в морских торговых портах Украины, на сегодняшний день, мы имеем только два порта которые могут принимать участие в импорте энергетического угля антрацитовой группы, это — ГП «Морской торговый порт «Южный» и ГП «Морской торговый порт «Черноморск», — заявил заместитель министра Юрий Лавренюк.

Теоретически задуманное возможно. На практике же без содействия Мининфраструктуры энергетикам не обойтись. Узкое место перевалки — ж/д станции морских портов, а значит там всегда должны быть вагоны под погрузку и оперативная отправка сформированных составов.

Есть и ещё одна сложность. В Минэнерго заявляют, что контракты на поставку угля могут быть подписаны только с мая (учитывая, что только до 14 апреля ведётся приём тендерных заявок). Это означает, что для импорта остаётся максимум 6 месяцев, т. е. темп импорта должен доходить до 800 тыс. тонн в месяц. Это на 200 тыс тонн больше, чем рассчитывают в Минэнерго. Да и вообще большой вопрос, выдержат ли такой темп портовики и железная дорога. Ранее эксперты утверждали, что предел морских поставок на Украину — 400−500 тыс. тонн в месяц, а всё что выше — фантазии главы Минэнерго.

В январе-феврале 2017 года Украина импортировала 2,46 млн тонн угля на сумму 357 млн долл. Согласно официально информации, 69% этого угля пришлись на поставки из РФ. В денежном выражении поставки выросли более чем в 2 раза (170 млн долл в январе-феврале 2016 года), однако это связано с тем. что с тех пор стоимость угля на мировых рынках значительно выросла. Кроме того, часть закупаемого на Донбассе угля в этот период прошла через территорию РФ и была оформлена как импорт.

«Посмотрите на сообщения наших информационных агентств. «Униан» вчера сообщает, что резко увеличился импорт угля из России. И тут же сообщают, что сотни вагонов с углём пошли из Донецка на Россию. Мы же не сомневаемся, что этот же донецкий уголь пошел через Россию на Украину, но примерно раза в два дороже. Украина за уголь заплатит раза в два больше. Поэтому, кто здесь выиграл, кто проиграл, совершенно очевидно», — так прокомментировал эти новости заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «112.Украина».

Валентин Землянский уточняет, что по его оценке, в ближайшие полгода антрацит будет стоить Украине в среднем около 3 тыс грн/тонну. Отразится это на курсе гривны, конкурентоспособности украинской промышленности. «Даже если они переложат это на промышленность, то мы все равно заплатим за это ростом цен», — пояснил эксперт в комментарии «Голос.ua».

Впрочем, другой эксперт — Андрей Герус — утверждает, что текущий тариф тепловой энергетики уже покрывает такую стоимость угля: «В марте, после повышения тарифов для населения, тариф ТЭС составил 2,09 грн (за первую декаду марта) — и покрывает цену угля в 3000 грн/тонна. Антрацит в Южной Африке снизился в цене и сейчас составляет 80 долларов. + 15 долл доставка, + 7,5 долл перевалка. Итого 102 доллара. Умножаем на курс 27 и получаем цену 2770 грн уже на суше на Украине», — анализирует он.

Пресс-служба крупнейшей частной энергетической компании страны «ДТЭК-Энерго» (принадлежит Ринату Ахметову) распространила сообщение о том, что лишилась контроля над всеми своими энергоактивами (в основном речь о шахтах) на территориях республик Донбасса: «По состоянию на 15 марта 2017 года активы группы «ДТЭК», а именно ЧАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «Моспинское УПП», ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ООО «ДТЭК Востокэнерго» (ОП «Зуевская ТЭС»), ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ООО «Техремпоставка», ООО «ДТЭК Свердловантрацит», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит», ООО «Электроналадка», ООО «ДТЭК Высоковольтные сети» и ООО «ДТЭК Сервис», расположенные на неподконтрольной территории, были изъяты так называемыми ДНР и ЛНР».

Возникает вопрос: насколько в таком случае компания готова дальше выполнять свои обязательства по генерации электроэнергии? В 2016 году добывающий дивизион компании обеспечил добычу 75% (33,2 млн тонн) украинского угля.

Нефть

«Укртатнафта» перерабатывает Azeri Light с декабря прошлого года, однако до этого времени нефть доставлялась на завод железнодорожным транспортом. Ветка трубопровода «Одесса-Кременчуг» простаивала несколько лет, но благодаря диверсификации нефтяных поставок этот нефтепровод вновь в строю», — такая информация содержится в сообщении пресс-службы «Укртранснафты». По различным данным, предприятие планирует в 2017 году переработать 1,3−1,9 млн тонн нефти.

Статистика уже фиксирует рост прокачки. Согласно данным Государственной фискальной службы, в январе феврале 2017 года Украина импортировала сырой нефти на сумму 52 млн долл, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года (впрочем, тогда она и стоила примерно на 20−25% дешевле, чем сегодня).

Импорт растёт, а вот с остальными показателями не так радужно. Собственная добыча на Украине за 2 месяца упала на 11,6%, до 100 тыс. тонн. Транзит также уменьшился (на 8,8%) — до 2,2 млн тонн за январь-февраль.

В Минэнерго хотят изменить порядок участия компаний в аукционах продажи нефти, газового конденсата и сжиженного газа — планируется разрешить участие компаниям-нерезидентам. В качестве причины указывается желание увеличить число участников (а значит и активности торгов) — в феврале государственная «Укрнафта» дважды пыталась продать на аукционах 130 тыс. тонн нефти и оба раза акуционы не состоялись из-за отсутствия желающих. «Существующие правовые нормы не позволяют компании расширять число покупателей собственной нефти, в частности, путем привлечения иностранных переработчиков и международных нефтетрейдерских компаний, а также реализации партий нефти разного размера напрямую другим конечным потребителям за пределами Украины. Это создает угрозу прекращения производства «Укрнафты» из-за невозможности сбыта товарной продукции», — пожаловался председатель правления «Укрнафты» Марк Роллинс в письме на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Отопление

Вот уже около двух недель киевляне атакуют городскую власть с просьбами отключить отопление — из-за ранней весны в квартирах жарко и деньги в прямом смысле улетают на ветер. Один из жителей города даже зарегистрировал на сайте Киевской городской администрации петицию с такой просьбой. По нормативу же отопительный сезон может длиться ещё около месяца — до середины апреля. Особо удивляет горожан — не только столицы, но и областных центров — что за довольно холодный январь им насчитали меньше, чем за относительно тёплый февраль.

Экономический эксперт Александр Охрименко прогнозирует, что к следующему отопительному сезону на Украине количество получателей субсидий значительно уменьшится «в основном, за счет пересчета минимальной заработной платы и снижения социальной нормы потребления». Даже сегодня в бюджет на субсидии заложено 50 млрд грн, но фактические расходы, по мнению эксперта, могут достигнуть 75 млрд.

Однако в следующем отопительном сезоне только за тепло придётся отдавать в 1,5 раза больше. Следовательно общие расходы на коммуналку возрастут как минимум вдвое. Поэтому правительство будет «подкручивать» интенсивность своей помощи — иначе бюджет не выдержит. Методы — те самые социальные нормы потребления (из них рассчитываются субсидии), повышение минимальной з/п до 5 тыс грн: налогами и отсечением получателей субсидии (любому неофициально работающему при расчёте субсидии автоматически будет рисоваться месячный доход в 2 минимальных з/п, т. е. в 10 тыс. грн) в правительстве надеются заработать больше, чем нужно будет потратить на повышение з/п бюджетникам). Однако последнее сперва нужно будет согласовать с МВФ.

Предыдущий обзор энергетики Украины:

Киев включает угольный «реверс» — с Донбасса через Европу: Обзор основных событий украинской энергетики с 4 по 11 марта 2017 года

Обзоры энергетики Украины в феврале:

«Нужно будет — заблокируем всю Россию»: Обзор основных событий украинской энергетики с 23 февраля по 3 марта 2017 года

Люди, давайте все перестанем платить Киеву за газ!: Обзор основных событий украинской энергетики с 17 по 23 февраля 2017 года

Чрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: Обзор основных событий украинской энергетики с 10 по 16 февраля 2017 года

И снова грядут веерные отключения электричества: обзор основных событий украинской энергетики со 2 по 10 февраля 2017 года

Обзоры энергетики Украины в январе:

Караул, нам не прожить без донецкого угля! — Обзор основных событий украинской энергетики с 25 января по 2 февраля 2017 года