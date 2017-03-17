Наименование Критерий отбора

1. Добыча и переработка топливно-энергетических полезных ископаемых (угля, нефти, газа, урана) и металлических руд

АО «Алюминий Казахстана» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «АрселорМиттал Темиртау» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Оркен» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Транснациональная компания «Казхром» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Корпорация «Казахмыс» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Kazakhmys «Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Богатырь Комир» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Шубарколь комир» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Казцинк» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Altyntau Kokshetau» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Каражанбасмунай» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «СНПС-Актобемунайгаз» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «КМК Мунай» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «КазТрансГаз» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «КазТрансОйл» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Озенмунайгаз» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Эмбамунайгаз» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «КазРосГаз» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли, обороты которых по реализации на территории другого государства — члена Таможенного союза продуктов переработки из давальческого сырья, ранее вывезенного этими налогоплательщиками с территории Республики Казахстан и переработанного на территории такого другого государства — члена Таможенного союза, облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2012 года № 1214, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Интергаз Центральная Азия» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Казахойл Актобе» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «КазТрансГаз Аймак» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Казахтуркмунай» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Совместное предприятие «Казгермунай» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «КМГ Карачаганак» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Амангельды Газ» Числится в перечне недропользователей, осуществляющих передачу сырой нефти для переработки на нефтеперерабатывающий завод, расположенный за пределами территории Таможенного союза, либо реализацию третьему лицу для последующей передачи для переработки на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном за пределами территории Таможенного союза, и применяющих таможенную процедуру экспорта к сырой нефти, ранее помещенной под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, а также перечне нефтеперерабатывающих заводов, расположенных запределами Таможенного союза, и их условия переработки сырой нефти, утвержденных приказом Министра нефти и газа от 24 августа 2012 года № 146, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Северо-Западная трубопроводная компания «МунайТас» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Тенгизшевройл» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Мангистаумунайгаз» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Ульбинский металлургический завод» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Волковгеология» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «Заречное» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Совместное предприятие «Инкай» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Совместное предприятие «Бетпак Дала» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Каратау» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «АППАК» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Кызылкум» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированныхлиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированныхс государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Кызылту» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «РУ-6» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Семизбай-U» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Совместное предприятие «Акбастау» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Байкен-U» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Добывающее предприятие «Орталык» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Совместное предприятие «Хорасан-U» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Каустик» Числится в перечне организаций, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу казахстанского содержания, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года № 366, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 «О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами».

АО «Майкаинзолото» Числится в перечне месторождений (группы месторождений, части месторождения) твердых видов полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, отнесенных к категории низкорентабельных, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 651, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт геофизических исследований» Министерства энергетики Республики Казахстан Числится в перечне организаций, являющихся субъектами базового финансирования, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2011 года № 511, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке».

2. Машиностроение

АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» Числится в перечне организаций, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу казахстанского содержания, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года № 366, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 «О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами».

АО «ЕПК Степногорск» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

3. Производство и распределение электроэнергии

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «AЭС Усть-Каменогорская ГЭС» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Самрук-Энерго» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Алматинские электрические станции» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Алатау Жарық Компаниясы» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Шардаринская гидроэлектростанция» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» Числится в перечне градообразующих юридических лиц, утвержденном приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 апреля 2016 года № 179, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве».

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

ТОО «Алматыэнергосбыт» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Павлодарэнерго» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

4. Транспорт и связь

АО «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Пассажирские перевозки» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Локомотив құрастыру зауыты» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Қазақтеміртранс» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Кедентранссервис» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Транстелеком» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Числится в перечне национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 376, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».

АО «Международный аэропорт Алматы» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Казахтелеком» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Международный аэропорт Астана» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Национальные информационные технологии» Числится в перечне национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 376, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».

АО «Казпочта» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Эйр Астана» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Национальная компания «Kazsatnet» Числится в перечне национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 376, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».

АО «КазТрансКом» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Международный аэропорт Аулие-Ата» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Международный аэропорт Сары-Арка» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

ТОО «Международный аэропорт «Орал» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «АТМА-аэропорт Атырау и перевозки» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Международный аэропорт Актобе» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Международный аэропорт Актау» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Международный аэропорт «Костанай» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Аэропорт Павлодар» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Аэропорт Шымкент» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Семейавиа» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Международный аэропорт г. Петропавловска» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Академия гражданской авиации» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Парк ядерных технологий» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

5. Производство продукции военно-промышленного назначения

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» Числится в перечне национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 376, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе».

6. Химическая промышленность

ТОО «Казфосфат» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

АО «Актюбинский завод хромовых соединений» Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

7. Водное хозяйство

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Числится в перечне крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Бастау» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Числится в перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление, утвержденном Указом Президента Республики Казахстан от 1 ноября 2004 года № 1466, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Су желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Числится в перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление, утвержденном Указом Президента Республики Казахстан от 1 ноября 2004 года № 1466, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы Числится в перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление, утвержденном Указом Президента Республики Казахстан от 1 ноября 2004 года № 1466, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года.

8. Агропромышленный комплекс

АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» Числится в перечне организаций, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу казахстанского содержания, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года № 366, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 «О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами».

АО «Костанайский мелькомбинат» Числится в перечне организаций, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу казахстанского содержания, утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года № 366, утверждение которого предусмотрено в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 27 января 2009 года № 733 «О некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами».

9. Космическая деятельность

АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Республиканский центр космической связи» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».

АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» Числится в перечнях стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651, утверждение которых предусмотрено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан».