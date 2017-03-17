



Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Стройки века

Премьер-министр Казахстана 16 марта посетил Актогайский горно-обогатительный комбинат KAZ Minerals в Восточно-Казахстанской области. Комбинат, наряду с Бозшакольским, в правительстве считают крупнейшей индустриальной стройкой страны за последние 50 лет.

Актогайский ГОК в Казахстане по объему производства сравнивают с такими предприятиями, как Норильский горно-металлургический комбинат, Коунрадское месторождение, Балхашская обогатительная фабрика, Соколовско-Сарбайское месторождение и Жезказганский медеплавильный завод.

Пресс-служба главы правительства пишет о комбинате и вовсе как об одном из крупнейших горнорудных проектов на просторах СНГ. Запасы меди на месторождении Актогай оценены в 5,8 млн тонн меди, 115 тысяч тонн молибдена, а эксплуатировать его планируется более 50 лет. Сегодня здесь создано 1,5 тысячи рабочих мест. Бюджет проекта — 2,1 млрд долларов США.

В целом за 2016 год комплексом по переработке окисленной руды было произведено 18,1 тыс. тонн катодной меди, это выше планового показателя (15 тыс. тонн), к концу 2017 года объем производства планируется довести 20 тыс. тонн. Производственная мощность предприятия — 115 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте в год.

Primeminister.kz Актогайский ГОК

Планируется, что на месторождении будет добываться до 25 млн тонн сульфидной руды и 12 млн тонн окисленной руды в год. При этом 25 млн тонн руды в год можно примерно оценить как 100 тыс. тонн меди в концентрате, или 80−85 тыс. тонн в катодном эквиваленте.

Для понимания картины посмотрим на некоторые основные характеристики медной отрасли Казахстана.

Экспорт: вторая медная статья

Из статистического сборника «Промышленность Казахстана и его регионов. 2011−2015», опубликованного Комитетом по статистике Министерства национальной экономики в 2016 году, следует, что добыча меди в Казахстане поступательно растет. В том числе добыча меди в концентрате с 2011 по 2015 год выросла с 405 тысяч тонн до 458 тысяч тонн.

Посмотрим на добычу руды на двух месторождениях KAZ Minerals. В 2016 году на Бозшаколе было добыто 28,3 млн тонн руды, на Актогае — 16,1 млн тонн, суммарно 44,4 млн тонн руды. То есть, сопоставляя порядок цифр с теми, что даны в таблице ниже, можно увидеть, что на KAZ Minerals PLC приходится практически вся добыча в стране.

Добыча руд цветных металлов

Растет также и производство меди.

Производство основных благородных и цветных металлов

Это позитивный момент, поскольку медь в группе экспорта металлургической отрасли Казахстана занимает вторую позицию. Такие данные представлены в отраслевом обзоре металлургической отрасли, опубликованном в 2016 году на сайте Export.gov.kz — проекте Национального агентства по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest». В обзоре приведены данные по состоянию на 2015 год.

«Экспорт металлургической отрасли на 98,4% состоит из обработанной продукции, оставшиеся 1,6% приходятся на необработанные металлы (в основном отходы и лом металлов).Соотношение обработанных и сырьевых в импорте металлургической отрасли составляет 99,6% к 0,4%. В 2015 году торговый баланс металлургической отрасли сложился положительным в размере 1,9 млрд долл. США», — говорится в документе.

В таблице приведено денежное выражение экспорта меди и изделий из нее в динамике по годам.

Главным экспортным товаром этой казахстанской отрасли являются черные металлы (железо и сплавы на его основе), медь идет следом. Однако тренды их экспортного развития противоположные: продажи черных металлов сократились более чем на четверть, тогда как медь показала прирост.

«Наибольший удельный вес в структуре экспорта металлургической отрасли Казахстана занимает продукция товарной группы «Черные металлы», экспорт которой снизился на 26,1% по сравнению с 2014 годом, составив 2,5 млрд долл. США. Второе место занимает товарная группа «Медь и изделия из нее», доля которой в экспорте составила 33,4% или 2 млрд долл. США. Цинк и изделия из него занимает третье место в экспорте с долей в 9,6%. В 2015 году по большинству товарных групп наблюдалось снижение экспорта. Прирост был отмечен в экспорте меди на 9,8% и алюминия на 10,2%», — говорится в обзоре.

В таблице ниже наглядно видно положение меди среди прочих товарных групп в экспорте отрасли, а также положительное значение прироста.

Экспорт металлургической отрасли в разрезе товарных групп

млн. долл. США

В таблице товарной структуры экспорта и импорта металлургической отрасли по меди видно, что ее экспорт несравнимо больше импорта.

Для сравнения можно посмотреть на товарную структуру потоков в отрасли по другим металлам и увидеть, что по соотношению экспорта и импорта с медью может сравниться, пожалуй, только цинк.

География медного экспорта и импорта у Казахстана довольно широкая. Больше всего меди страна продает в Китай, это, безусловно, главное экспортное направление. В 1,2 раза меньше идет меди в Великобританию — вторая строчка, на третьей позиции находится Россия. С импортом расклад выглядит иначе. Казахстан покупает медь и изделия из меди в основном у России, далее со значительным отрывом и схожими показателями следуют Германия и Корея, Китай идет лишь четвертым номером, немного опережая Италию и Великобританию.

Географическая структура экспорта и импорта металлургической отрасли

Очевидно, что медь является существенной статьей экспорта и доходов республики. Но в какой степени именно государства? Здесь интересно посмотреть на основных игроков отрасли.

Юрий Иванков Коунрадский медный рудник

Хозяева медной горы

Ключевые компании медной отрасли не относятся к разряду национальных компаний. Но для начала немного истории.

Жезказган (Джезказган) — имя, значащее очень много для медного производства в Казахстане. Дословно название месторождения и означает медное производство: с казахского «жез» — латунь, золотистый металл, «казу» — копать. В 1971 в медной столице республики был открыт Джезказганский медеплавильный завод.

После обретения страной независимости, в 1992 году, правительство Казахстана образовало компанию под названием ОАО «Жезказганцветмет», которая затем перешла в частное владение «с целью восстановления мощностей, повышения рентабельности и привлечения инвестиций в развитие производства». Компания стала прародительницей корпорации «Казахмыс» («мыс» в переводе — медь), впоследствии основного игрока медного рынка.

В 1995 году казахстанское правительство решилось привлечь иностранных инвесторов. В 1996 году 40%-ную долю в компании Казахмыс купила корпорация «Самсунг», которую затем перепродала частным лицам.

В 2006 году Казахмыс начал торговать акциями на Казахстанской фондовой бирже, в 2011 году вошел в листинг на Гонконгской Фондовой Бирже.

В 2011—2012 годах произошло расширение производственных мощностей компании. Казахмыс прирос месторождениями Бозшаколь и Актогай, что дало компании основания ожидать увеличения производства на 60% к 2016 году.

В 2014 году группа «Казахмыс» была реорганизована в две компании: частную (непубличную) ТОО «Корпорация Казахмыс» и публичную KAZ Minerals PLC.

В составе непубличного ТОО «Казахмыс» остались «зрелые» активы: 12 рудников, четыре обогатительные фабрики, два медеплавильных завода и др, многим из которых несколько десятков лет. К публичной KAZ Minerals PLC отошли четыре рудника и три фабрики в Восточно-Казахстанской области, три проекта роста — Бозшаколь, Актогай и Коксай (купленный в апреле 2014 года), а также рудник Бозымчак в Киргизии.

Бенефициары

Президентом ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» является Владимир Ким, регулярно включаемый в списки наиболее состоятельных казахстанцев. Он входит в рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана, по оценке казахстанского Форбс в мае 2016 года состояние Кима составило 1,7 млрд долларов. По данным издания, Владимиру Киму принадлежит мажоритарная доля в ТОО «Корпорация «Казахмыс» и 33,4% акций KAZ Minerals PLC. Отмечается, что доля Кима в частном ТОО «Казахмыс» не разглашается, но известно, что второй собственник ТОО «Казахмыс» — бывший председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай.

По публичной KAZ Minerals PLC. информации больше. На сайте Казахстанской фондовой биржи значится, что суммарная рыночная стоимость акций компании с адресом в Лондоне составляет 2 млрд 845,6 млн долларов.

Акционерами компании являются: CuprumHoldingLimited с 29,66% доли простых акций, HarperFinanceLimited (6,48%), LynchwoodNomineesLimitedandSIXSISAG-ZURICH (LafondaHoldingPteLtd) с долей 6,54%. Данных по этим акционерам немного, но отметим, что «Форбс» связывает CuprumHoldingLimited с именем Владимира Кима.

Финансовые показатели.

По данным биржи, чистая прибыль KAZ Minerals PLC выросла с 73 млн долларов на 01.07.2016 года до 177 млн долларов на 01.01.2017 года. С собственной финансовой отчетностью компании можно ознакомиться здесь. Прибыли непубличного ТОО «Казахмыс» менее просматриваемы.

СПРАВКА

С учетом наличия у ТОО «Казахмыс» так называемых «зрелых активов», рост добычи в основном связан с активами KAZ Minerals. Основные проекты роста Группы KAZ Minerals — это месторождения Бозшаколь и Актогай, благодаря которым в ресурсном профиле компании преобладают рудники открытого типа мирового класса.

По справке компании, по операционным затратам Бозшаколь входит в первый квартиль среди международных медедобывающих проектов. Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского ГОКа составит 30 млн тонн руды в год. Срок эксплуатации рудника — более 40 лет, с содержанием меди в руде 0,36%. Объем производства в первые 10 лет составит 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте и 120 тыс. унций золота в концентрате в год.

Актогай — крупномасштабный рудник карьерного типа — идентичен Бозшаколю. Срок эксплуатации рудника — более 50 лет, с содержанием меди в руде 0,37% (окисленная руда) и 0,33% (сульфидная руда). На Актогае производство катодной меди из окисленной руды началось в декабре 2015 года, производство первого медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года. Годовая мощность обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды составит 25 млн тонн. Операционные затраты месторождения Актогай являются конкурентными среди международных медедобывающих проектов. Объем производства в первые 10 лет составит 90 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте из сульфидной руды и 15 тыс. тонн катодной меди из окисленной руды.

Акции KAZ Minerals PLC котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В KAZ Minerals работают около 13 000 человек, главным образом казахстанских граждан.

Перспективы и сложности

В проекте документа «Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015−2019 годы» снижение цены на медь указано как существенный риск: «К началу 2015 года (…) цены на металлы, второй по значимости экспортный продукт Казахстана, также упали. К примеру, цена на медь с января 2014 года по январь 2015-го упала более чем на 20%. По большинству экспертных прогнозов, мировой сырьевой цикл встал на понижательную волну. Это означает начало периода жесткого бюджетного ограничения, которое не позволит осуществлять поддержку промышленных предприятий через прямое бюджетное финансирование».

Из релиза KAZ Minerals можно увидеть, как компания справилась с этой проблемой — путем увеличения объемов продаж: «В 2016 году Группа реализовала 141 тыс. тонн меди (в 2015 году — 84 тыс. тонн), объем продаж позволил нивелировать снижение средней цены на медь на Лондонской бирже металлов. В 2016 году средняя цена меди на бирже составила $4 860 за тонну — на 12% ниже по сравнению с $5 495 за тонну в 2015 году».

В тексте утвержденной в 2014 году госпрограммы можно видеть, что в медной отрасли производство приоритетных товарных групп нацелено на внутренние нужды страны, а именно на замещение существующего импорта.

Приоритетные товарные группы, в тоннах

Наименование

Производство

в РК

Импорт

Россия

Китай

Остальные страны

-

1 428,9

129,3

417,3

-

651,4

82,5

173,3

-

518,8

9,8

249,7

Также в документе можно видеть, что приоритетные проекты по производству меди связаны с уже реализуемыми проектами группы KAZ Minerals (освоение месторождения Актогай с вводом новых обогатительных мощностей, а также «Казахмыса» (реконструкция медеплавильного завода с переходом на новую гидрометаллургическую технологию в Карагандинской области). Отметим, что последний проект призван продлить сроки эксплуатации Жезказганского месторождения.

В 2016 году Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Казахстана провел Абишевские чтения-2016 «Инновации в комплексной переработке минерального сырья». Из материалов этой Международной научно-практической конференции можно почерпнуть представление о проблемах медного сектора.

Юрий Иванков Балхашский ГМК

Поскольку, повторим, зрелые активы находятся у «Казахмыса», то компания является обладателем и старых проблем, связанных с ними.

Поэтому интерес представляет статья «Методы переработки техногенных минеральных образований напредприятиях ТОО «Корпорация Казахмыс» и пути их совершенствования». Тут можно прочитать следующее:

«При разработке месторождений открытым и подземным способами в горнопромышленные отходы попадает значительная часть промышленного минерального сырья. При обогащении руд в концентраты извлекаются 75−85% основных и 50−80% сопутствующих компонентов, а остающаяся их часть теряется и складируется в отвалах (хвостах) обогащения. Высокие темпы добычи и переработки минерального сырья привели к образованию большого количества горнопромышленных отходов. На предприятиях горнопромышленного производства Казахстана в отвалах и хвостохранилищах находится более 20 млрд. т. техногенных минеральных образований. Ежегодно накапливается около 1 млрд. т. Отходы обогатительных фабрик и металлургических заводов требуют специальных инженерных сооружений для хранения, а сами отходы содержат не только полезные, но и вредные компоненты, которые оказывают негативное влияние на окружающую природу. При металлургическом переделе извлечение основных компонентов составляет 80−95%, остальные теряются и складируются в отвалы металлургических шлаков».

Авторы статьи отмечают «общее обеднение рудных запасов по основному металлу» и приводят показатели, с которыми корпорации необходимо работать:

«По состоянию на 2015 год на балансе ТОО «Корпорация Казахмыс» находится более 2 млрд тонн горных пород в качестве ТМО, более 870 млн тонн хвостов обогащения и 21 млн тонн шлаковых отвалов двух медеплавильных заводов в городах Балхаш и Жезказган. Суммарное количество меди в техногенных минеральных образованиях Корпорации составляет около 4 млн тонн».

Национальная палата предпринимателей поясняет, что «при отсутствии контракта на добычу из техногенных минеральных образований (ТМО) полезных ископаемых, законодатель относит ТМО к отходам производства с учетом уровня опасности».

Авторы статьи пишут про обеднение руд и про то, как с этим работает «Казахмыс»: «Большинство обогатительных фабрик Корпорации в настоящее время перерабатывают медно-порфировые, сульфидные медные, медно-цинковые руды и медные песчаники с получением концентратов высокого качества. Медь в самородном состоянии присутствует в виде минералов халькопиритов и халькозина, борнита и др. Однако к 1980−1990 гг. содержание меди в руде снизилось до 1,08%. Фабрики работают с рудой, содержащей 0,7 — 0,8% меди и разработка месторождений находится на стадии завершения. Несмотря на снижение содержания, специалисты Корпорации поддерживают извлечение и сортность выпускаемого концентрата на достигнутом ранее уровне, что соответственно приводит к обогащению отходящих хвостов фабрики. Фактическое остаточное содержание металлов в отвальных хвостах флотационных обогатительных фабрик ТОО «Корпорация Казахмыс», как правило, в 2−3 раза превышает минимальное теоретическое содержание этих металлов. Большая часть безвозвратных потерь металлов с отвальными хвостами приходится на долю сростков. Примерно 1/3 всех теряемых сростков являются закрытыми, а 2/3 — открытыми».

«Действующие хвостохранилища компании являются весьма перспективными техногенными месторождениями с общими запасами 830 млн. тонн хвостов обогащения медных и медно-цинковых руд, в которых содержится ориентировочно 1 195 800 тонн меди, при среднем содержании 0,1 — 0,87%», — говорится в статье, где также уточняется, что работа с освоением этих пока отходов представляет определенные трудности: «Из перемещаемых горных масс и отвальных хвостов обогатительных фабрик цветной и черной металлургии добыча ценных элементов может быть организована только как попутное производство, что является дополнительным ограничивающим фактором. При этом технологические схемы до извлечения должны быть просты в эксплуатации и обеспечивать высокую производительность, организация производства должна проводиться без существенного изменения технологического режима основного производства и без его реконструкции».

Из многих попыток корпорации освоить отвалы две увенчались успехом: «По отвальным хвостам Балхашской обогатительной фабрики, заскладированным на хвостохранилище, производился ряд работ по изысканию возможности их повторной переработки. Из проведенных работ две признаны успешными, и запущено действующее производство:

— выпуск железного концентрата товарного качества;

— производство силикатного кирпича с годовым выпуском 300−400 тыс. штук.

Кроме вышеперечисленных работ имели место дополнительные попытки по использованию отвальных хвостов Балхашской обогатительной фабрики, не давшие результатов по различным причинам».

В качестве выводов данного обзора можно отметить следующее: