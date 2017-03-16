



Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

ИА REGNUM решило собрать ряд экспертных мнений, что помогло бы прояснить суть ряда вопросов: почему цены на топливо постоянно растут, чего ждать и почему в разных регионах разные цены на бензин и солярку. Настолько разные…

Итак, какие перспективы ожидаются на рынке автомобильного топлива в России?

Виктор Костюков, ведущий аналитик биржевой группы «Алгоритм Топливный Интегратор», так прокомментировал ситуацию с изменением цен на топливо: «Первое, что следует отметить — Россия самодостаточна для обеспечения внутреннего спроса. Так было всегда. Но до прошлого года рынок бензина лихорадило в весенне-летний период из-за высокого спроса и недостаточной мощности отечественных НПЗ. Они просто не могли его удовлетворить. Приходилось зимой создавать буферный резерв порядка 2,1 млн тонн и дополнительно импортировать бензин из Белоруссии. В качестве примера можно привести следующие цифры: в 2015 году из Белоруссии импортировано около 700 тыс. тонн, в 2014 — 1,6 млн тонн. Но уже в 2016 году помощи от Белоруссии не потребовалось, летний пик спроса прошёл гладко.

Что касается цен для потребителя, то здесь драйвером роста выступают растущие год от года налоги на нефтяную отрасль. Спад мировых цен осушил резервный фонд, что вынуждало правительство усиливать налоговое бремя на нефтяников, а часть из них перенесла это в цену литра на АЗС.

На страже роста цен на топливо стоит антимонопольная служба России (ФАС). Именно она формулирует не столько сами цены на АЗС, сколько предельные значения их роста по формуле «годовая инфляция минус». То есть антимонопольщики допускают рост цен, но в пределах инфляции в стране. И надо отметить, этот наказ нефтяники исполняют».

Григол Турманидзе, генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» предполагает, что цена на бензин будет и дальше расти в 2017 году. Объясняет это следующим образом:

«Одна из причин — увеличение стоимости нефти. На сегодняшний день нет точного прогноза, как изменится цена на нефть, однако, в силу соглашения Организации стран-экспортеров нефти о сокращении объемов добычи крупными национальными игроками, не следует ожидать серьезного роста или падения котировок.

Кроме того, в 2017 году правительство Российской Федерации планирует увеличить акциз на бензин, который составит 1,3 рубля на литр, что также приведет к повышению цены».

Григол считает, что рост цен продолжится некоторое время. Но в случае изменения экономической ситуации в стране можно ожидать и замедления. Также эксперт исключил возможность снижения цены на бензин и дизель в России, приведя в качестве примера законодательства России и США в этом вопросе.

«Причина заключается в несовершенстве российской системы налогообложения. Налог на добычу полезных ископаемых, на добавленную стоимость и акцизы включены в стоимость бензина. Их совокупная доля составляет 60% цены. Для сравнения, в США этот показатель не превышает 22%. Это означает, что американские нефтеперерабатывающие компании при падении стоимости сырья могут понижать цены на топливо».

В ФГ «Калита-Финанс», считают, что без изменения политики в привязке экономики к добыче и экспорту сырья, не стоит ожидать никаких изменений в вопросах формирования цены на топливо.

Дмитрий Голубовский, аналитик ФГ «Калита-Финанс»:

"Есть такой важный параметр бюджета, как заложенная в него среднегодовая цена нефти в рублях. Этот параметр настолько важен, что если посмотреть на динамику обвала курса рубля в 2014 году, то пока Центробанк сдерживал падение валютными интервенциями, соблюдалась четкая закономерность: цена барреля российской нефти в рублях стабильно сохранялась примерно на уровне 3500 рублей, что примерно соответствовало среднегодовой цене нефти в рублях, заложенной в бюджет 2014-го года. Центробанк обеспечивал не стабильность рубля, как ему предписано Конституцией, а стабильность цены барреля в рублях. Когда Центробанк сдался и отпустил рубль в свободное падение, цена барреля в рублях утратила стабильность, однако все равно имела тенденцию «притягиваться» к цифре, заложенной в бюджет, колеблясь вокруг нее в течение года.

Этот параметр такой важный по той причине, что более 50% доходной части бюджета формируется прямыми или косвенными налогами на нефть или коррелирующими с ее ценой товарами. Соответственно, НДПИ и НДС, получаемый от переработки сырья, налоги с зарплат, занятых в добывающей отрасли, металлургии и нефтехимии, и их отчисления в бюджетные фонды — это только прямые поступления, связанные с сырьем. Примером косвенных поступлений является НДС, собираемый с продажи импорта.

Из этой реальности следует простое правило: если хотите гарантировано наполнить бюджет, проводите такую валютную политику, чтобы цена нефти в рублях постоянно росла. И тогда с доходной частью бюджета все будет в порядке. То, что при этом промышленная инфляция бьет по внутреннему товаропроизводителю, сокращая горизонт инвестирования и увеличивая стоимость кредита, бюджету не помеха.

Постоянный рост выраженных в национальной валюте цен на сырье, и, как следствие, на топливо — это главный механизм поддержания бюджетного спроса и экономического роста в сырьевой экономике. Этот же механизм чем дальше, тем больше привязывает экономику к добыче и экспорту сырья и продукции низких переделов, потому что он гарантирует стабильно высокую рентабельность сырьевым отраслям. Так замыкается круг, в котором существует сырьевая экономика. Чтобы выйти из порочного круга, надо менять фискальную и монетарную политику, суть которых не меняется в России уже более десяти лет».

Поддерживает в этом вопросе Дмитрия Голубовского и Григол Турманидзе:

«Чтобы цены на бензин в России снизились, необходимо, в первую очередь, полностью пересмотреть и доработать схему взимания налогов с нефтедобывающих компаний. При существующей системе предпринять что-либо сложно. Правительству необходимо разработать комплекс мер и соответствующих законов, которые должны приниматься на федеральном уровне».

Напомним, что ИА REGNUM опубликовало ТОП-10 регионов России с самой высокой ценой на бензин (данные Росстата за период с 6 по 12 марта 2017 года). Анадырь традиционно занял первую строчку с ценой в 56 рублей за литр девяносто пятого. Так почему цена на топливо в России отличается от региона к региону?

Виктор Костюков, ведущий аналитик биржевой группы «Алгоритм Топливный Интегратор»:

«Цена на АЗС помимо заводской зависит во многом от транспортных затрат на доставку топлива от ближайшего НПЗ до нефтебазы, с которой обслуживается АЗС. Порой доставка дороже, чем цена покупки на воротах НПЗ. Чем дальше от НПЗ регион, тем выше логистические затраты, соответственно они ложатся в цену литра».

Добавим, что в случае остановки НПЗ, топливо на АЗС поставляются с других заводов, расположенных поблизости. И чем больше в регионе производств по переработке нефти, тем ниже будут и логистические затраты, влияющие на конечную цену. А вот если в округе один НПЗ, то и цена «взлетает» более заметно, ведь бензин доставляется из соседних регионов.

Возвращаясь к изменению цены на дизельное топливо, отметим, что по замыслам правительства акциз на него в 2017 году составит 2,3 рубля. А вот в прошлом году рынок дизельного топлива демонстрировал снижение цены, что можно видеть из данных Росстата.

Индекс потребительских цен на товары и услуги и изменение потребительских цен на бензин и дизельное топливо

Сейчас абсолютно ясно и очевидно, что стоимость бензина будет расти. На её увеличение в начале года повлияет налогово-акцизное бремя. А ближе к середине года цена увеличится благодаря росту потребления топлива. Некоторой стабилизации и малой динамики увеличения цены можно будет ожидать лишь осенью.

В заключение стоит заметить, что на основании статистики и мнений экспертов, можно ожидать не только сезонного роста цен на бензин, но и постоянного их увеличения в течение всего года. По различным оценкам оно может составить порядка 4−5%. Это будет соответствовать прошлогоднему увеличению цены на топливо (по данным Федеральной службы государственной статистики). А вот дизельное топливо, учитывая сезонность, может продемонстрировать снижение цен.

В 2016 году цены на дизель начали снижаться гораздо раньше, уже с начала года. Жаль, но за последние недели мы видим удорожание в рамках 2−2,7%. Ожидать удешевления можно уже скоро — в апреле, мае. Составит оно не более 1−1,5%.