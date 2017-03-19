Если любой из нас откроет какой-нибудь календарь, изданный в нашей стране, России, он обнаружит, что начинается неделя с понедельника, а заканчивается воскресеньем, которое определяется как выходной день. Мы привыкли таким образом размечать свою повседневную жизнь, отделяя дни работы от дней отдыха, чему даже не смогли помешать большевики, которые в 1930-х годах ломали «предрассудки» и введением «пятидневок» уничтожали привычную систему недель. Однако если любой из нас окажется вдруг после изучения российского календаря в Ватикане или некоторых других странах (например, в Польше, США, Израиле, Канаде), то обнаружит нечто для себя, возможно, необычное — так, ватиканские календари отсчитывают недели с воскресенья, на латыни — Dies Dominicus или Дня Господнего, а не с понедельника.

unknown Флавий Валерий Аврелий Константин

Получается, что по логике воскресенье должно быть днем рабочим, но является выходным. Как так? Благодарить за это мы должны императора Константина Великого, который в 321 году от Рождества Христова, 20 марта, издал указ, а в нем говорилось: «Все судьи, городское население и ремесленники всякого рода в досточтимый день солнца пусть покоятся. Однако в деревнях земледельцы пусть беспрепятственно и свободно работают, потому что часто случается, что в иной день слишком неудобно бывает вверять зерна борозде, или виноград яме, чтобы, упустивши удобный случай, не лишиться ниспосылаемая небесным провидением благоприятного времени». Как уточняет Православная богословская энциклопедия, через три месяца Константин дополнил предыдущий указ следующим разъяснением: «Насколько мы считали неприличным в славный день солнца заниматься тяжбами и состязанием сторон, говорится в нем, настолько (считаем) приятным и утешительным в этот день исполнять то, что больше всего относится к посвящению Богу: итак пусть все в праздничный день (т.е., солнца) имеют возможность освобождать и отпускать на волю рабов; кроме сих дел, других не производить (т.е. в судах)».

Константин

Сразу заметим, что решение императора, который мощно вошел в историю Церкви, не обязательно было только и исключительно мотивировано желанием помочь христианам, хотя и сыграло в их пользу. Указ Константина адресовался в первую очередь официальным учреждениям Римской империи и касался государственной практики обустройства повседневной жизни. Воскресенье как День Солнца для все еще во многом языческой империи был временем, предпочтительным для отправления религиозных ритуалов. Особенно на фоне остававшегося очень даже популярным митраизма. Но был еще один аспект, очень важный для христиан, — их желание сильнее дистанцироваться от иудеев и их празднования дня субботнего. В первые века своего существования христианские общины для римских чиновников по понятным причинам выглядели преимущественно очередной «еврейской сектой». Народом евреи были беспокойным, периодически поднимали восстания, что не прибавляло им любви императоров. Косвенно это било и по христианам, которых сами иудеи считали отщепенцами, но нюанс этот Рим не учитывал, поэтому, например, в биографии императора Кладвия (правил с 48 по 54 годы) у Светония упоминается об изгнании из Рима евреев «постоянно волнуемых Хрестом».

В этой ситуации для христиан, враждовавших с иудеями, распоряжение гражданских властей пришлось как нельзя кстати. Нельзя исключать того, что они оказались в роли одного из инициаторов принятия указа Константина, действуя через его мать, Елену, которая, в отличие от сына, была куда больше укорена в Церкви. Достаточно вспомнить, что в 326 году, в возрасте 80 лет (!), она отправилась на Святую землю с целью предпринять раскопки на Голгофе, где, согласно преданию, и был ею обретен Животворящий Крест, на котором распяли Господа нашего Иисуса Христа. При этом в самих христианских общинах утверждение воскресенья проходило с отставанием от светской власти. Хотя известнейший и древнейший церковный историк Евсевий в 324 году свидетельствовал, что перенос субботы с седьмого дня на воскресенье был проведен в его дни, первый церковный закон о воскресном дне приняли только в 364 году на Лаодикийском соборе. В постановлении говорилось следующее: «Христиане не должны соблюдать иудейские обычаи и оставаться в праздности в субботу, но должны в этот день работать; а день Господень они должны чтить особо и, поскольку они христиане, по возможности в этот день не работать. Если, однако, обнаружится, что они следуют иудейскому закону, они будут отвержены Христом».

Andreas Wahra Византийская мозаика Спаса Вседержителя, Собор в Чефалу, Сицилия, около 1131

Что касается России, то у нас воскресенье (первоначально — «неделю») вводили представители духовной власти, а не светской. Правительство обратило внимание на него лишь в XVII веке. Как замечает преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии священник Александр Петровский, воскресенье признавалось за день совершения богослужения, но никто не учил, что работа в этот день сама по себе, независимо от того, что она отвлекает от богослужения, является грехом. Пожалуй, единственным русским правителем, который на официальном уровне утверждал значимость воскресенья, был император Павел. В манифесте от 5 апреля 1797 года им было предписано «всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работе». Спустя два года запрещалась «в воскресные дни питейная продажа во время, когда совершается божественная литургия и крестный ход». Однако с чем Церковь не смогла справиться, так это с запретом торговли в воскресный день, и местные власти, и купечество молча саботировали указания по этому поводу. Впрочем, и сегодня в Европе в ряде стран идут бурные дебаты — одни хотели бы разрешить магазинам торговать по воскресеньям, другие, напротив, хотят запретить. А если взять Россию, то в нашей стране воскресенье как день отдыха затрагивает немногих, в России работают и празднуют все 24 часа в сутки и все 7 дней в неделю.