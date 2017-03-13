Лес, машина (ещё и «запорожец»), ребёнок, разговоры, плач, смех, удушливые сауны, игра в блинчики на берегу очаровательных озёр, сельская жизнь и петухи, канаты ринга, вспышки. Перед нами нетипичная спортивная драма (простите уж общие слова). Кино, которое стоит увидеть хотя бы потому, что оно почти нарочито вызывающее, сделано не по «американским» канонам фильмов про «боксёров». Кино про «маленького человека», который должен стать большим национальным героем, а хочет всего лишь быть счастливым… Фильм снят по биографии реального боксёра.

Цитата из к/ф «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». реж Юхо Куосманен. 2016. Финляндия, Швеция, Германия Ринг

Кажется, что фильм снимался старым человеком, который хорошо знает жизнь прошлого не понаслышке. Оказывается понаслышке. Фильм сделан относительно молодым режиссёром 1979 года рождения. Но ощущение почти послевоенного времени передаётся подробно. Опять-таки, мне судить о том, как было «на самом деле» невозможно, но фантазии о жизни в финской провинции того времени убедительны. Как это делается? Фильм снимался на плёнку (причём полупрофессиональную, «маленькую», не 35 мм), часто с ручной камеры, почти репортёрской. Всё это вместе (ещё и учитывая, что картинка чёрно-белая) даёт ощущение документальности. Существование актёров тоже более чем «документальное», что вообще-то говоря, редкость…

Фильм легко находит отклик в сердце русского жителя средней полосы России. Вполне себе «деревенская проза». Хотя реалии иногда отличаются. Есть здесь, например, комический разговор шепотом о весовых категориях во время церковной службы, где пастырь рассказывают про то, что если ты любви не имеешь, то… (понятно, что тема любви вообще одна из сквозных в фильме)… В кино этом радостно ездят на скрипящих велосипедах, пережидают дождь в машинах, ловят мух стаканами, находят забытых воздушных змеев в лесу, целуются (но ничего больше, большая редкость в наши дни, тоже дань ретро-стилистике!!!), разговаривают о счастье. Вообще, это своего рода кинематографическая антропология, очередная «новая волна», попытка приблизиться к загадочной и ускользающей обыденности существования простых людей. Даже если это пекарь, который хочет стать чемпионом мира по боксу…

Цитата из к/ф «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». реж Юхо Куосманен. 2016. Финляндия, Швеция, Германия Взвешивание

Лента сделана с финским спокойствием, без всяких итальянских или французских «актёрских» работ… Сдержанно, элегично. И это подкупает. Особенно в таком странном сочетании «спортивной драмы», «любовной истории», «философского кино». Впрочем, каждый увидит свои оттенки. Местами фильм кажется трогательно смешным. Вроде сцены, где после поражения главного героя в решающем бою (простите, что выдаю это, но это почти наверняка можно сказать сразу и так) герои собираются «ещё чуть-чуть посидеть» на званном ужине среди сильных мира сего. Пару минут. И теперь они могут уходить. Выполнив долг. Таких сцен много. Вроде нелепого приезда к спонсорам. Вообще, фильм состоит из множества тонких трагикомических наблюдений. Конечно, это придумано и написано. Это только игра в «хронику».

Прелестны моменты «маленьких» открытий — которые сопровождают нас, а иногда и самого героя, который, например, вдруг удивленно замечает, что его уже используют в рекламе со слоганом: «в таком костюме становятся чемпионом», хотя матча ещё даже и не было в помине, но все всё за него решили. Спонсоры. Менеджеры. Общество. Вообще, ощущения человека, который понимает, что «расписан распорядок действий и неотвратим конец пути» (как заметил один переводчик Гамлета, который вряд ли сам боксировал), до известной степени делают эту историю вполне себе философской. «Что если я проиграю? Что если люди разочаруются во мне», — неплохие вопросы для боксёра-претендента, да? Правильно ли я выбрал свой жизненный путь? Можно ли бить человека по лицу? Есть ли Бог? Что такое любовь? Куда уж … Скромный (во всех смыслах) финский боксёр становится при таком подходе почти трагическим героем. Который должен бороться за первое место своего счастья. И здесь мы встречаем античную дилемму между долгом и чувством… Хотя, понятно, что уж греха таить, что и боксёры — люди. Особенно в кино.

Интересно, что в реальности соперник, который победил у героя во втором раунде безоговорочной победой сам скоро умрёт на ринге. Тогда как финский герой, кажется, жив здоров до сих пор, уж во всяком случае, в самом фильме он мельком появляется в конце в виде прохожего. И любовь его тоже. Уже постаревшие. Мы мельком видим их пару секунд. И это тоже хорошо придумано авторами.

Цитата из к/ф «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». реж Юхо Куосманен. 2016. Финляндия, Швеция, Германия Зарядка

Конечно, темой «любви» всё не ограничивается. Есть здесь и размышления о скромности и характере, и об устройстве капиталистического общества, которое ждёт «шоу» и готово за него платить. Прекрасно сделана казалось бы «ненужная» на первый взгляд линия с «цирковыми женщинами», которые обрушиваются на потеху публики в воду. Цирковой аттракцион… «Ты что, клоун что ли», — промелькнула где-то реплика в ссоре с главным героем. И правда, кто он? Герой фильма приходит и смотрит на эту глупость, постепенно понимая, что, возможно, и сам он играет ничуть не более замысловатую роль в этом цирке жизни, где все борются за заветное первое место. И у каждого завтрак для чемпионов. Кинематографистов тоже. В данном случае фильм побеждает других нокаутом. Хотя возможно это победа по очкам только среди «фестивального жюри»…

Эта чудесная картина, скорее всего, не всем придётся по душе. Но лучше смотреть такое кино. Остаётся попросить прощения за навязанные интерпретации и контексты, конечно, лучше бы распускать их читателям, как бабушкин шарфик, чтобы связать что-то для себя более полезное. А уж перчатки или варежки. Каждый решает сам.