В среду, 15 марта, Петр Порошенко созвал экстренное заседание совета национальной безопасности и обороны. В течение нескольких минут он рассказывал, как вредит Украине транспортная блокада Донбасса, организованная отдельными депутатами Рады и членами националистических незаконных вооруженных формирований. Далее без всякого перехода Петр Порошенко заявил, что теперь точно такую же блокаду будет вести уже правительство Украины.

News-front.info Блокада ДНР и ЛНР

К тому, что слова Петра Порошенко расходятся с делами, все давно привыкли. Но обычно между словом и прямо противоположным ему делом бывает лаг хотя бы в несколько дней. В данном же случае переход от «этого делать нельзя» до «мы будем это делать» занял считанные секунды. Но никто не удивился: именно такого решения все и ждали.

Известно, что организованная радикалами блокада вредит законопослушным гражданам и предприятиям по обе стороны границы между Украиной и республиками. Граждане не могут проехать по своим делам, компании не могут работать по сложившимся экономическим цепочкам. Также известно, что пересечь кордоны радикалов может кто угодно и с каким угодно грузом: такса неподкупных патриотов известна, варьируется от поста к посту, и в зависимости от того, что вы везете, вы можете выбрать более бюджетный вариант. Отрицательный отбор: чем менее вы законопослушны, тем проще.

Ни для кого не является секретом и список благополучателей блокады. Хлопцы на кордонах сшибают небольшие взятки, их руководители оперируют черными угольными кассами: то, что на территории республик стоит столько же, сколько и раньше, на территории Украины продается в три с половиной раза дороже. Тысячи компаний и миллионы граждан оплачивают безбедное существование незаконных вооруженных формирований, которые автономно от государства препятствуют проезду людей и собирают с них «подать».

Также всем известны и последствия этой ситуации. Радикалы блокировали движение, украинские власти им не мешали, руководителям республик все это надоело, они договорились о поставках в Россию, обязали все предприятия региона платить налоги в местный бюджет и прекратили поставки на Украину. Теперь Украина потеряла не только сами эти регионы, но и выпускаемую там продукцию. Как российский газ покупается с наценкой у Словакии, так донбасский уголь будет покупаться с наценкой у России. Это именно то, что сейчас нужно пустому украинскому бюджету.

Можно было бы добавить, что решение Петра Порошенко блокировать Донбасс окончательно оттолкнет от Украины ее бывших граждан, которые там живут. Но это отторжение произошло задолго до блокады.

Тем не менее президент Украины в определенном смысле был вынужден поступить именно так, как поступил. Это диктовалось логикой событий, к этому вела колея, уже настолько глубокая, что выпрыгнуть из нее нельзя. Петр Порошенко не мог предотвратить блокаду и должен был попытаться ее возглавить.

Все дело в том, что в украинской политике действует только одно право — право громкости. Политические очки зарабатывает тот, кто первым делает шаг к дальнейшему радикализму. Лечить страну уже поздно — для этого придется слишком многое отменить и слишком многих посадить. Отягощенный кредитами МВФ, расходами на гражданскую войну и воровством этих расходов, противоестественными экономическими решениями, убитым инвестиционным климатом и много чем еще состав под названием «Украина» уверенно катится под откос. Соревнование за пост машинистов уже не преследует цели спасти состав от падения. Единственная цель — немного порулить и успеть заработать.

Чтобы отвлечь себя от неминуемой катастрофы, нужны все более яркие картинки. Замуровывать отделения банков. Жечь костры перед администрациями. (В последние пару недель мы видели с десяток захватов и полузахватов этих администраций: как будто разминка). Перекрывать дороги. Украину уже никто не спасет, а заработать все еще можно.

Но реальные проблемы никуда от этого не деваются. Растет дефицит бюджета и растут цены. Разваливаются дороги и гниют бывшие заводы. Растет наглость участников незаконных вооруженных формирований и растет (если можно так выразиться) импотенция правоохранительных органов, да и власти в целом.

Каждая из сюжетных линий будет развиваться в соответствии со своей логикой. Играющие в политику должны будут кричать все громче, а акции устраивать все более хамские. Играющие в государство будут вынуждены с ними считаться и принимать все новые решения, вредные для экономики. Протестующие будут все отвязнее, а правоохранители все растеряннее.

Никакого большого майдана в Киеве не понадобится: по принципу домино один маленький майданчик у какой-нибудь администрации или на каком-нибудь блокпосту вызовет второй, третий и так далее. Неизбежна фрагментация процесса: всей страной управлять невозможно, нужно захватывать что-то в диапазоне от блокпоста до города ‑ и вводить плату за проезд.

Распад страны в самом разгаре. Дальнейшая судьба осколков в большинстве случаев предопределена геополитической реальностью. Самыми интересными фигурами на Украине становятся не депутаты Рады, а местные власти. Нужно только надеться, что обойдется без большой крови.

И не мешать.