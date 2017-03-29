



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

США и их союзники из числа Демократических сил Сирии (ДСС) готовятся к освобождению сирийского города Ракка от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В рамках нынешних планов военнослужащие США должны обучать и помогать ДСС, однако все больше риск того, что из-за противоречий между Турцией и США по курдскому вопросу именно американским военнослужащим придется заниматься освобождением и стабилизацией этого сирийского города, пишет Бэрри Р. Поузен в статье для The National Interest.

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Так, отмечает автор, США приложили немало сил для создания образа (и предположительно собственного) настоящей многоэтнической и многоконфессиональной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в лице ДСС. Очевидной, что наиболее эффективными бойцами в их рядах являются курды. Поэтому нет оснований полагать, что нападение на Ракку увенчается успехом без крупномасштабного участия курдов, которым — с учетом прочности обороны боевиков — нужно будет направить значительный объем тяжелого вооружения, в том числе броневики, противотанковое оружие и тяжелые минометы, несмотря даже на поддержку артиллерии и авиации США.

После освобождения Ракки курды также будут необходимы для консолидации успеха, а также преследования остатков боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые попытаются просочиться из зоны боевых действий и закрепиться в меньших по масштабам населенных пунктах и подготовиться к реваншу. Иными словами, если не вооружить курдов и не дать им активно участвовать в битве за Ракку, существует большая вероятность, что город не будет захвачен без значительного и прямого содействия со стороны США. После же операции именно на плечи США ляжет ответственность за преследование и подавление остатков боевиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (Фрагмент)

При таком развитии событий и при яростном сопротивлении со стороны боевиков военным США потребуется по меньшей мере одна бригада военнослужащих, включающая до нескольких тысяч солдат с танками и бронетранспортерами. Это при условии, что местные союзные силы смогут удержать периметр города и стабилизировать его после освобождения. В противном случае такого контингента окажется недостаточно. Например, в рамках второй битвы за иракскую Эль-Фалуджу потребовалось два подразделения морской пехоты США численностью в две бригады при поддержке бронетанковых батальонов армии США. В ходе этой операции, проходившей в 2004 году, США потеряли относительно небольшое число солдат — 70 погибших и 600 раненых.

Однако зачем США посылать собственные войска в Сирию, где им придется нести основную ношу битвы за Ракку? Это связано с Турцией, которая не доверяет сирийским курдам, не проводя никаких различий между ними и курдами, проживающими в Турции. С ними Анкара ведет вооруженное противостояние.

Турция является союзником США по НАТО, поэтому первым инстинктом оборонного истеблишмента США является защита союза как института. Анкара, со своей стороны, высказала яростные предостережения о том, что США не должны полагаться на сирийских курдов в освобождении Ракки и последующей стабилизации города и севера Сирии.

Анкара приводит какие-то смутные и, по всей видимости, непрактические схемы, с помощью которых её сирийские и арабские союзники, кем бы они ни были, должны при поддержке турецкой армии захватить город и взять на себя его стабилизацию. Однако для этого потребуется, по сути, принудить курдов отойти с пути Анкары и дать турецким силам и их союзникам достичь Ракки. Иными словами, Турция требует от США предать курдов в надежде на то, что Анкара сможет решить проблему Ракки. Поэтому единственной альтернативой, в рамках которой гарантированы и победа в Ракке, и сохранение Турции на стороне США, станет такой курс Вашингтона, при котором он должен будет вынужден взять на себя ответственность за освобождение города и последующую стабилизацию.

Очевидно, что США пытаются убедить Турцию согласиться на роль курдов в таком плане. Турция, которую засыпают обещаниями, может и согласиться на такой план, однако, в противном случае принцип Трампа «Америка прежде всего!» может подвергнуться серьезному испытанию.

Так, в рамках национальных интересов США Вашингтону выгоднее, чтобы основная ноша освобождения города легла на плечи курдов, однако у Анкары иной интерес. Она заявляет о своей готовности вместе со своими сирийскими союзниками обеспечить захват города. Однако, хотя потенциал турецкой армии значителен, этого нельзя сказать о союзниках Анкары в сирийской оппозиции, поэтому их способность захватить Ракку вызывает серьезные сомнения. Более того, вероятность того, что турки или их союзники смогут стабилизировать северо-восток Сирии, довольно невелика.

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Таким образом, если Турцию не удастся убедить согласиться с участием курдов, а администрация Трампа не откажется от того, чтобы именно ДСС участвовали в нападении на Ракку, Турцию придется проигнорировать или даже начать сдерживать от вмешательства. И Турции, которая, по некоторой информации, готовит ответные меры на случай игнорирования её желаний, нужно объяснить, что такие меры работают в обе стороны. Альтернативной же этому станет то, что США пойдут у Анкары на поводу, что будет означать, что операцию в Ракке будут возглавлять американские войска. Иными словами, окажется, что Турция, а не США на первом месте у новой администрации.